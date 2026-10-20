Wzrost wynagrodzeń może wpłynąć na podwyżkę stóp procentowych
Wzrost wynagrodzeń może wpłynąć na podwyżkę stóp procentowych / fot. Shutterstock
UKKryzys w UKPraca i finanse
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Wzrost wynagrodzeń. O ile więcej zarabiają mieszkańcy Wysp?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W okresie trzech miesięcy do sierpnia nastąpił w Wielkiej Brytanii wzrost wynagrodzeń o 3,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Dane te mogą jednak wpłynąć na podwyżkę stóp procentowych.

Z oficjalnych danych wynika, że w Wielkiej Brytanii przyspieszyło tempo wzrostu wynagrodzeń. Może to jednak stanowić argument dla Banku Anglii za podwyżką stóp procentowych w przyszłym miesiącu.

Wzrost wynagrodzeń w UK

Jak podał brytyjski urząd statystyczny, średnie tygodniowe zarobki (bez uwzględnienia premii) wzrosły w okresie trzech miesięcy do sierpnia o 3,7 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Jest to kontynuacja stopniowego trendu wzrostowego, który rozpoczął się po osiągnięciu najniższego poziomu 3,4 proc. na początku bieżącego roku.

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Ekonomiści ankietowani przez agencję Reuters prognozowali nieco słabszy wzrost, na poziomie 3,6 proc. Dane za okres trzech miesięcy do lipca zostały nieznacznie skorygowane w górę – do poziomu 3,6 proc. Wzrost płac w sektorze prywatnym również nieco przyspieszył – z 2,9 proc. do 3 proc. Co stanowi pierwszy wzrost od końca 2024 roku.

Osłabienie na rynku pracy

Bank Anglii oceni, czy szok cenowy na rynku energii, wywołany wojną w Iranie, przekształca się w szerszą presję inflacyjną w gospodarce. Między innymi poprzez żądania wyższych płac.

Inwestorzy twierdzą, że w przyszłym miesiącu Bank Anglii podniesie swoją główną stopę procentową do poziomu 4 proc.
Inwestorzy twierdzą, że w przyszłym miesiącu Bank Anglii podniesie swoją główną stopę procentową do poziomu 4 proc. / fot. Shutterstock

Wtorkowe dane zawierają jednak szczegóły wskazujące na to, że rynek pracy pozostaje słaby. Liczba wakatów w okresie trzech miesięcy do września spadła do 691 tys. Z 704 tys. w okresie trzech miesięcy do sierpnia. Po raz pierwszy od okresu kończącego się w kwietniu 2021 roku liczba ta spadła poniżej 700 tys. Osiągając najniższy poziom (poza okresem pandemii) od 2014 roku.

Utrzymujący się spadek liczby wakatów to dla rynku pracy sygnał ostrzegawczy. Sugeruje on, że negatywnym skutkiem tegorocznego wzrostu gospodarczego – napędzanego przez sztuczną inteligencję – jest słabszy popyt na nowych pracowników. Co dodatkowo pogarsza sytuację ze względu na wysokie koszty zatrudnienia – stwierdził Suren Thiru, główny ekonomista w Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Według ONS spadek liczby wakatów dotyczył głównie mniejszych przedsiębiorstw, które odczuwają skutki wzrostu kosztów pracy.

Inwestorzy oczekują, że na listopadowym posiedzeniu Komitetu Polityki Pieniężnej Bank Anglii podniesie główną stopę procentową do 4 proc. Jak dotąd instytucja ta – w przeciwieństwie do amerykańskiej Rezerwy Federalnej oraz Europejskiego Banku Centralnego – nie zdecydowała się na podniesienie kosztów kredytu.

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