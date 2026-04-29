W maju holenderski urząd skarbowy zmienia konto bankowe

Od 1 maja holenderski urząd skarbowy przechodzi na nowe konto bankowe. Do tego czasu miliony właścicieli firm i freelancerów będzie musiało zaktualizować swoje systemy płatności.

Holenderski urząd skarbowy i celny (Belastingdienst) od maja będzie korzystał z usług innego banku. Przechodzi on z ING do Rabobank. Co jest konsekwencją przetargu na usługi bankowe, jaki Ministerstwo Finansów ogłosiło dwa lata temu zgodnie z przepisami europejskimi.

Przejście na nowe konto bankowe przez holenderski urząd skarbowy jest ważne nie tylko dla właścicieli firm i freelancerów. Zmiana dotyczy także przelewów do urzędów związanych z płatnościami celnymi i ulgami podatkowymi (dienst toeslagen).

- Advertisement -

Co istotne – nowe konto zacznie obowiązywać od 1 maja, ale – żeby uniknąć zawirowań wśród zapominalskich lub osób niedoinformowanych – stare konto ING pozostanie otwarte przez rok. Dzięki temu firmy i osoby prywatne będą miały czas na aktualizację danych.

Urząd korzysta tak naprawdę z wielu numerów, ale najczęściej używanym nowym numerem konta będzie od maja NL04 RABO 0200 1122 44. Numer ten będzie używany na przykład do zwrotów podatku. Tymczasowe lub ostateczne zeznania podatkowe są już wysyłane na nowy numer konta od 20 kwietnia. Zaleca się sprawdzenie numeru konta przed przelewem. Jak już wspomnieliśmy – nie stanowi to jednak dużego problemu, jeśli płatności trafią na stary numer konta ING po 1 maja.

Podatnicy obawiają się oszustw

Wielu podatników skrytykowało zmianę konta urzędu skarbowego. Agencja badawcza Blauw przeprowadziła ankietę wśród 150 osób, z których większość uznała zmianę za niepotrzebną i uciążliwą.

Agencja poinformowała: „Zmiana ta prawdopodobnie będzie dla wielu zaskoczeniem. Biorąc pod uwagę, że obecny bank i numer konta pozostają takie same od lat”.

Ponadto podatnicy obawiają się, że zmiana konta bankowego urzędu skarbowego będzie dobrą okazją dla oszustów. W ten sposób przestępcy mogą wykorzystywać fakt, że niektórzy nie zdają sobie sprawy ze zmiany konta.

Co jednak najważniejsze nowy numer konta holenderskiego urzędu skarbowego to: IBAN to NL04 RABO 0200 1122 44. Zastępuje on poprzedni numer konta NL86 INGB 0002 4455 88.

Ponadto nowy numer rachunku pojawi się na stronie internetowej Administracji Podatkowej i będzie dołączany do korespondencji.