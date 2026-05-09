Co powinniśmy wiedzieć szukając pracy w Holandii?
Co powinniśmy wiedzieć szukając pracy w Holandii? / fot. Shutterstock
HolandiaPraca i zarobki
2 min.czytania

Praca w Holandii 2026: w tych branżach Polacy znajdą zatrudnienie najszybciej

Paulina Markowska
Paulina Markowska

O pracę w Holandii nie jest trudno, nawet osobom, które nie mówią po niderlandzku. Dlatego też imigranci, a w tym także Polacy, z powodzeniem znajdują w tam zatrudnienie. O czym jednak powinniśmy pamiętać wchodząc na holenderski rynek pracy i jakie prawa nam przysługują? W jakich zawodach występuje największe zapotrzebowanie na pracowników?

Polacy szukający pracy w Holandii powinni uwzględnić fakt, że w kraju tym jest duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Dlatego też, jeśli tylko posiadamy umiejętności i determinację, znalezienie zatrudnienia nie będzie trudne. Jak jednak zmaksymalizować swoje szanse na rynku i zadbać o swoje prawa?

Praca w Holandii – czy wymaga znajomości języka niderlandzkiego?

W Holandii jest wiele zawodów, które nie wymagają od pracowników znajomości języka niderlandzkiego. Nie powinniśmy mieć jednak wątpliwości, że warto się go uczyć, gdyż pomaga to zarówno w pracy jak i życiu osobistym.

- Advertisement -

Tak naprawdę znajomość niderlandzkiego zwiększa nasze szanse na znalezienie pracy w Holandii i może nam otworzyć nowe możliwości rozwoju zawodowego. Obecnie firmy łączą wymagania językowe. Praca może wymagać osoby mówiącej po niemiecku i niderlandzku lub po hiszpańsku i niderlandzku. Im więcej języków, tym lepiej.

Najłatwiej o pracę w Holandii w branży IT
Najłatwiej o pracę w Holandii w branży IT / fot. Shutterstock

W jakich zawodach najłatwiej o pracę?

Sektory, które odnotowują największy rozwój, poszukują też pracowników. Nadal strefą największych możliwości jest technologia i IT. Holandia nadal przyciąga globalne inwestycje technologiczne, startupy, scale-upy i innowacyjne projekty. Dlatego też specjaliści w tej branży bez problemu powinni znaleźć zatrudnienie w tym kraju.

Istnieje duże zapotrzebowanie na: inżynierów oprogramowania, inżynierów danych i analityków, ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, specjalistów AI, konsultantów SAP. Warto zaznaczyć także, że pracodawcy rzadko szukają „jakichkolwiek specjalistów IT”. Tak naprawdę oczekują bardzo konkretnych kompetencji.

Ponadto z uwagi na priorytety krajowe w zakresie zrównoważonego rozwoju i zielonej transformacji, istnieje duże zainteresowanie: inżynierami elektrykami, inżynierami mechanikami, specjalistami ds. energii odnawialnej.

Z kolei opieka zdrowotna pozostaje jednym z sektorów o najbardziej stabilnym wzroście. Jednak w tym przypadku wymóg znajomości języka niderlandzkiego jest większy.

Na co zwrócić uwagę podpisując umowę o pracę?

Warto pamiętać, że podpisanie umowy o pracę w Holandii nie musi być natychmiastowe. Powinniśmy się z nią zapoznać na spokojnie. Natomiast kwestie, które będą budziły nasze obawy, musimy omówić z pracodawcą.

Konieczne jest przed podpisaniem umowy sprawdzenie dokładnie wszystkich jej warunków. Oto lista najpopularniejszych kwestii, na które musimy zwrócić uwagę: opis stanowiska, godziny pracy, okres próbny, oczekiwania dotyczące nadgodzin, elastyczne możliwości pracy, urlop, wynagrodzenie, premie, trzynastka, składki emerytalne, składki na ubezpieczenie społeczne, samochód służbowy i telefon służbowy
ewentualne pokrycie kosztów transportu publicznego, warunki rozwiązania umowy.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Polak wywołał alarm w Holandii. Ewakuacja bazy lotniczej po jego wpisie

4 maja 2026, w poniedziałek po południu część bazy Gilze-Rijen została ewakuowana. Setki pracowników odesłano do domów. Sam teren zabezpieczyły liczne służby, w tym policja wojskowa

Były policjant z Polski złapany za jazdę po alkoholu. „Ogromnie się wstydzę”.

Były policjant z Polski może liczyć jedynie na łagodniejsze potraktowanie, o które sam apelował w sądzie. Policja złapała go kierującego pod wpływem alkoholu.

Poszukiwania 14-letniego Polaka. Wyruszył na rowerze z Holandii i ślad po nim zaginął

Od dwóch tygodni trwają poszukiwania 14-letniego Polaka, który wyruszył na rowerze z Holandii i przemieszcza się najprawdopodobniej do Polski.

Wyższe wynagrodzenie urlopowe dla pracowników zatrudnionych na część etatu

Pracownicy zatrudnieni w Holandii na część etatu lub zarabiający płacę minimalną otrzymają w tym roku wyższe wynagrodzenie urlopowe.

W maju holenderski urząd skarbowy zmienia konto bankowe

Od 1 maja holenderski urząd skarbowy przechodzi na nowe konto bankowe. Do tego czasu podatnicy będą musieli zaktualizować dane.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport