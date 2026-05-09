Praca w Holandii 2026: w tych branżach Polacy znajdą zatrudnienie najszybciej

O pracę w Holandii nie jest trudno, nawet osobom, które nie mówią po niderlandzku. Dlatego też imigranci, a w tym także Polacy, z powodzeniem znajdują w tam zatrudnienie. O czym jednak powinniśmy pamiętać wchodząc na holenderski rynek pracy i jakie prawa nam przysługują? W jakich zawodach występuje największe zapotrzebowanie na pracowników?

Polacy szukający pracy w Holandii powinni uwzględnić fakt, że w kraju tym jest duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Dlatego też, jeśli tylko posiadamy umiejętności i determinację, znalezienie zatrudnienia nie będzie trudne. Jak jednak zmaksymalizować swoje szanse na rynku i zadbać o swoje prawa?

Praca w Holandii – czy wymaga znajomości języka niderlandzkiego?

W Holandii jest wiele zawodów, które nie wymagają od pracowników znajomości języka niderlandzkiego. Nie powinniśmy mieć jednak wątpliwości, że warto się go uczyć, gdyż pomaga to zarówno w pracy jak i życiu osobistym.

- Advertisement -

Tak naprawdę znajomość niderlandzkiego zwiększa nasze szanse na znalezienie pracy w Holandii i może nam otworzyć nowe możliwości rozwoju zawodowego. Obecnie firmy łączą wymagania językowe. Praca może wymagać osoby mówiącej po niemiecku i niderlandzku lub po hiszpańsku i niderlandzku. Im więcej języków, tym lepiej.

W jakich zawodach najłatwiej o pracę?

Sektory, które odnotowują największy rozwój, poszukują też pracowników. Nadal strefą największych możliwości jest technologia i IT. Holandia nadal przyciąga globalne inwestycje technologiczne, startupy, scale-upy i innowacyjne projekty. Dlatego też specjaliści w tej branży bez problemu powinni znaleźć zatrudnienie w tym kraju.

Istnieje duże zapotrzebowanie na: inżynierów oprogramowania, inżynierów danych i analityków, ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, specjalistów AI, konsultantów SAP. Warto zaznaczyć także, że pracodawcy rzadko szukają „jakichkolwiek specjalistów IT”. Tak naprawdę oczekują bardzo konkretnych kompetencji.

Ponadto z uwagi na priorytety krajowe w zakresie zrównoważonego rozwoju i zielonej transformacji, istnieje duże zainteresowanie: inżynierami elektrykami, inżynierami mechanikami, specjalistami ds. energii odnawialnej.

Z kolei opieka zdrowotna pozostaje jednym z sektorów o najbardziej stabilnym wzroście. Jednak w tym przypadku wymóg znajomości języka niderlandzkiego jest większy.

Na co zwrócić uwagę podpisując umowę o pracę?

Warto pamiętać, że podpisanie umowy o pracę w Holandii nie musi być natychmiastowe. Powinniśmy się z nią zapoznać na spokojnie. Natomiast kwestie, które będą budziły nasze obawy, musimy omówić z pracodawcą.

Konieczne jest przed podpisaniem umowy sprawdzenie dokładnie wszystkich jej warunków. Oto lista najpopularniejszych kwestii, na które musimy zwrócić uwagę: opis stanowiska, godziny pracy, okres próbny, oczekiwania dotyczące nadgodzin, elastyczne możliwości pracy, urlop, wynagrodzenie, premie, trzynastka, składki emerytalne, składki na ubezpieczenie społeczne, samochód służbowy i telefon służbowy

ewentualne pokrycie kosztów transportu publicznego, warunki rozwiązania umowy.