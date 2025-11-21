Praca w Irlandii dla 8000 specjalistów. Ogromna inwestycja i brak pracowników!
Praca w Irlandii dla 8000 specjalistów. Ogromna inwestycja i brak pracowników! fot. shutterstock.com
Praca w Irlandii dla 8000 specjalistów. Ogromna inwestycja i brak pracowników!

Irlandia przygotowuje się do realizacji jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych w historii kraju. Projekt MetroLink w Dublinie wymaga zatrudnienia około 8 000 wykwalifikowanych pracowników. Natomiast kraj zmaga się z brakiem kadry zdolnej do jego pełnej realizacji. Dlatego praca w Irlandii czeka na specjalistów, również z Polski. 

Kiedy startuje projekt budowy, ile potrwa oraz kogo poszukują inwestorzy?

MetroLink – gigantyczny projekt komunikacyjny w sercu Dublina

MetroLink to linia kolejowa o długości 18,8 km, której większość przebiegu będzie podziemna. Trasa połączy północną część Swords, przechodząc przez lotnisko w Dublinie, aż do Charlemont w centrum miasta. Głównym celem inwestycji jest skrócenie czasu przejazdu między lotniskiem a centrum do zaledwie 20 minut oraz odciążenie miejskiej komunikacji w godzinach szczytu.

Według szacunków, po uruchomieniu MetroLink będzie w stanie przewozić do 20 000 pasażerów na godzinę w każdą stronę. To znacząco poprawi mobilność mieszkańców i turystów.

Brakuje wykwalifikowanych pracowników w Irlandii

Jak podkreślają eksperci Transport Infrastructure Ireland (TII), sam sektor budowlany w Irlandii nie jest w stanie zapewnić wymaganego personelu. Projekt wymaga współpracy z międzynarodowymi firmami budowlanymi, które przywiozą część kadry i uzupełnią ją lokalnymi pracownikami.

„Nie mamy w kraju firm o odpowiedniej skali i doświadczeniu do prowadzenia tak dużych kontraktów,” powiedział Sean Sweeney, dyrektor programu MetroLink w TII. „Dlatego musimy szukać specjalistów poza granicami Irlandii i jednocześnie wspierać rozwój lokalnej siły roboczej.”

Harmonogram i koszty projektu

Projekt MetroLink jest przewidziany na około 7–8 lat. Planowany start prac to rok 2027, pod warunkiem braku przeszkód prawnych i zakończenia wszystkich procedur przetargowych. Wstępna wycena inwestycji to 9,5 miliarda euro (bez VAT). Jednak koszty mogą się zwiększyć w związku z inflacją w sektorze budowlanym i dodatkowymi wymaganiami technicznymi.

fot. shutterstock.com

Pełne plany przetargowe zostaną ukończone dopiero w grudniu. Natomiast ostateczna rekalkulacja kosztów i harmonogramu projektu zostanie opublikowana na początku 2026 roku.

Praca w Irlandii dla 8000 specjalistów – kogo poszukuje Zielona Wyspa?

Do budowy MetroLink potrzebni będą pracownicy w różnych specjalizacjach, w tym:

  • Inżynierowie budowlani i konstrukcyjni
  • Specjaliści ds. tunelowania i infrastruktury podziemnej
  • Operatorzy maszyn budowlanych
  • Elektrycy i specjaliści od systemów kolejowych
  • Menedżerowie projektów i logistyki budowlanej

TII współpracuje z Land Development Agency w celu zapewnienia zakwaterowania dla pracowników, które po zakończeniu projektu mogłoby zostać włączone do lokalnego rynku mieszkaniowego.

Po co MetroLink w Dublinie, czyli co zmieni inwestycja?

MetroLink to nie tylko zwykły projekt komunikacyjny. Jest strategiczną inwestycją o ogromnym znaczeniu dla całego kraju. Dzięki nowej linii kolejowej czas przejazdu z lotniska do centrum Dublina znacząco się skróci. To jednocześnie odciąży zatłoczony transport miejski i poprawi komfort codziennych dojazdów. Projekt stworzy również tysiące miejsc pracy w sektorze budowlanym oraz w usługach wspierających, generując znaczący impuls dla rynku pracy.

Natomiast w dłuższej perspektywie MetroLink przyczyni się do wzrostu wartości nieruchomości wzdłuż trasy. Będzie wspierać rozwój lokalnej infrastruktury i poprawi jakość życia mieszkańców. Co więcej, inwestycja wzmocni gospodarkę Dublina i całego regionu, przyciągając nowych inwestorów, zwiększając mobilność pracowników i turystów oraz stymulując rozwój kluczowych sektorów gospodarki.

Irlandia stoi przed wyzwaniem znalezienia 8 000 wykwalifikowanych specjalistów do realizacji swojego największego projektu infrastrukturalnego w historii. MetroLink, łączący północną część Swords z centrum Dublina, ma szansę diametralnie zmienić komunikację w stolicy, ale sukces inwestycji zależy od dostępności wykwalifikowanej kadry i sprawnej współpracy międzynarodowej.

