Jak przenieść składki emerytalne do Polski po pracy za granicą?

Praca w kilku krajach europejskich jest coraz częstszym zjawiskiem, zwłaszcza w Unii Europejskiej, gdzie obowiązuje swobodny przepływ pracowników. Zrozumienie zasad dotyczących składek emerytalnych i ich przenoszenia może jednak budzić wątpliwości.

Czy składki same się przeniosą? Czy wraz z powrotem do Polski lub przenosinami do innego kraju, należy “zabierać” ze sobą składki? Co należy zrobić, aby uwzględnić je w polskim systemie emerytalnym? Oto praktyczny poradnik.

Czy składki emerytalne z zagranicy same się „przenoszą”?

Nie, składki emerytalne nie są automatycznie przenoszone między krajami. Jednak dzięki regulacjom unijnym (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 883/2004) wszystkie okresy ubezpieczenia przepracowane w krajach UE oraz w krajach EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) są uwzględniane przy wyliczaniu emerytury w Polsce. Oznacza to, że składki pozostają w systemie danego kraju, w którym były płacone, ale są „zsumowane” podczas obliczania emerytury. Co więcej, jeśli w którymś kraju pracowaliśmy wystarczająco długo, aby nabyć tam prawa do emerytury, kraj ten będzie nam wypłacał proporcjonalną część emerytury.

W przypadku Wielkiej Brytanii, która obecnie znajduje się poza UE sytuacja wygląda następująco. Nie można bezpośrednio przenieść brytyjskich składek emerytalnych do polskiego systemu ZUS. Jednak można pobierać oddzielnie emeryturę z Polski i z Wielkiej Brytanii koordynując świadczenia przez portal ZUS. Lata pracy w UK są zaliczane do stażu w Polsce i odwrotnie na podstawie przepisów unijnych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Jak działa system emerytalny przy pracy w kilku krajach?

Każdy kraj wypłaca emeryturę za okres, w którym pracowałeś na jego terenie i opłacałeś składki i nabyłeś prawa do minimalnej emerytury. W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego każdy kraj, w którym pracowałeś, wypłaci proporcjonalną część emerytury na podstawie zgromadzonych składek i przepracowanego czasu.

Aby tak się stało, kluczowe jest to, aby w danym kraju nabyć prawa do emerytury. Czyli przykładowo w Wielkiej Brytanii musisz pracować minimum 10 lat, aby uzyskać prawo do emerytury. Jeśli przepracowałeś tylko 5, kraj ten nie będzie wypłacał emerytury. Jednak lata te się nie zmarnują. Gdyż kraj, w którym będziesz miał wypłacaną emeryturę weźmie je pod uwagę, jako lata składkowe.

Nie przenosisz składek fizycznie do Polski – pozostają one w kraju, w którym zostały opłacone.

Kraj Minimalny okres składkowy Pełna emerytura Wielka Brytania 10 lat 35 lat składkowych Niemcy 5 lat Brak górnej granicy, zależność od składek Holandia Brak (oparty na zamieszkaniu) 50 lat zamieszkania (2% każdy rok zamieszkania) Irlandia 10 lat (520 tygodni) 30 lat składkowych (2080 tygodni)

Jak sprawdzić swoje składki w różnych krajach?

Na pewno warto przechowywać dokumenty związane z pracą w każdym kraju, takie jak umowy o pracę, payslipy, pity czy potwierdzenia opłacania składek. Jednak tym, co potwierdzi nasze prawo do emerytury lub jej wysokość jest informacja z lokalnej instytucji emerytalnej. W wielu krajach możesz wystąpić o prognozę emerytalną, która wskaże, ile lat przepracowałeś w danym kraju i czy nabyłeś prawa do emerytury.

Kraj Instytucje odpowiedzialne za emerytury Wielka Brytania HMRC, Department for Work and Pensions (DWP), The Pension Service Niemcy Deutsche Rentenversicherung (DRV), regionalne oddziały DRV Irlandia Department of Social Protection, Social Insurance Fund (SIF), The Pensions Authority Holandia Sociale Verzekeringsbank (SVB), Pensioenfondsen, Belastingdienst

W Polsce zgłoś się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). ZUS pomoże w ustaleniu Twoich praw do emerytury i skontaktuje się z odpowiednimi instytucjami w krajach, w których pracowałeś.

Jak złożyć wniosek o emeryturę w Polsce z uwzględnieniem pracy za granicą?

Jeśli mieszkasz w Polsce, wniosek o emeryturę składasz w ZUS. Wskaż w nim wszystkie kraje, w których pracowałeś, aby instytucja mogła skontaktować się z odpowiednimi urzędami. Podaj pełne dane dotyczące pracy w każdym kraju, w tym okresy zatrudnienia oraz dane pracodawców. ZUS zbierze informacje o Twoich składkach za granicą, a instytucje w innych krajach przekażą dane o Twoim ubezpieczeniu. ZUS uwzględni wszystkie przepracowane lata za granicą. A jeśli nabyłeś prawa do emerytury w innym kraju, kraj ten wypłaci część emerytury proporcjonalnie do okresu składkowego na jego terenie.

Jak złożyć wniosek o emeryturę w innym kraju?

Jeśli w momencie przejścia na emeryturę, mieszkasz poza Polską, wniosek składasz w lokalnym urzędzie. Ta instytucja skontaktuje się z ZUS i innymi krajami, w których pracowałeś, aby uzyskać informacje o składkach. Jeśli pracowałeś tylko w tym kraju, otrzymasz emeryturę tylko z niego.

Jaka będzie wysokość emerytury?

Wysokość emerytury będzie zależała od liczby przepracowanych lat w każdym kraju, wysokości odprowadzanych składek, lokalnych przepisów emerytalnych (np. wieku emerytalnego, zasad obliczania emerytury w danym kraju).

Co z krajami spoza UE?

Jeśli pracowałeś w krajach spoza UE, np. w USA, Kanadzie czy Australii, sprawdź, czy Polska ma podpisaną z nimi umowę bilateralną dotyczącą zabezpieczenia społecznego. Umowy te mogą umożliwiać uwzględnienie okresów składkowych w tych krajach przy wyliczaniu emerytury.