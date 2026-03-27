Protest przeciwko podwyżkom czynszów w mieszkaniach socjalnych – już 28.03.2026

W sobotę 28 marca 2026 roku w Dublinie odbędzie się protest przeciwko podwyżkom czynszów w mieszkaniach socjalnych. Tysiące mieszkańców niezadowolonych z decyzji Dublin City Council deklarują udział w demonstracji. Protest rozpocznie się o godzinie 13:00 w Ogrodzie Pamięci (Garden of Remembrance) i przejdzie w marszu do siedziby rady miejskiej przy Wood Quay.

Podwyżki czynszów dotyczą wyłącznie mieszkań socjalnych zarządzanych przez Dublin City Council i są częścią nowego Schemat Różnicowanego Czynszu (Differential Rent Scheme). Ten wchodzi w życie od 6 kwietnia 2026 roku. Według władz miejskich, celem zmian jest pozyskanie dodatkowych 33 milionów euro w pierwszym roku. Władze chcę przeznaczyć pozyskane pieniądze na niezbędne prace konserwacyjne i modernizacje starszych zasobów mieszkaniowych. Ponad połowa z ponad 29 000 mieszkań socjalnych w Dublinie ma ponad 55 lat i wymaga gruntownego remontu.

Protest przeciwko podwyżkom czynszów w mieszkaniach socjalnych – reakcje mieszkańców

Decyzja rady miejskiej spotkała się z gwałtowną reakcją mieszkańców. Członkowie Community Action Tenants Union (CATU) określają podwyżki mianem „haniebnych”. Szczególnie w kontekście obecnego kryzysu kosztów utrzymania w Irlandii. Wzrost cen energii, żywności i usług, który nasilił się w ostatnich miesiącach m.in. w związku z wojną w Iranie i globalnymi napięciami gospodarczymi, powoduje, że wielu mieszkańców socjalnych doświadcza realnych trudności finansowych.

Stephen Curran z CATU podkreśla, że mieszkańcy, którzy od lat zgłaszają potrzebę napraw w swoich mieszkaniach, nie powinni ponosić kosztów. Natomiast władze miasta twierdzą, że dodatkowe pieniądze są konieczne dla utrzymania budynków.

„To haniebne, że nakłada się to na ludzi, którzy ledwo radzą sobie z codziennymi wydatkami – na jedzenie, opiekę nad dziećmi, rachunki za energię” – mówi Curran.

Protest przeciwko podwyżkom czynszów w mieszkaniach socjalnych – żądania i postulaty

Głównym celem sobotniej demonstracji jest wymuszenie rozmów z Dublin City Council w sprawie alternatywnych metod pozyskiwania funduszy na remonty. Dlatego CATU sugeruje m.in. wprowadzenie podatku turystycznego od hoteli. Pozyskane w ten sposób pieniądze mogą zabezpieczyć środki potrzebne na remonty. Obciążanie najemców mieszkań socjalnych, i tak zmagających się z wieloma trudnościami natury finansowej, jest w tym kontekście okrutne. Organizatorzy protestu oczekują także jasnego harmonogramu prac konserwacyjnych i modernizacyjnych w mieszkaniach, z określeniem kolejności priorytetów.

Obawy mieszkańców są uzasadnione. Według danych Residential Tenancies Board (RTB) w ostatnim kwartale 2025 roku odnotowano 5 207 zawiadomień o zakończeniu najmu. To oznacza wzrost o 41% w ujęciu rocznym. Ponad 60% z nich dotyczyło zamiaru sprzedaży nieruchomości przez właścicieli. Wysokie ryzyko zadłużenia się najemców mieszkań socjalnych i rosnące koszty życia sprawiają, że podwyżki czynszów są obecnie źródłem realnego zagrożenia dla stabilności finansowej wielu rodzin.

Czynsze rosną wszędzie, pensje niewspółmiernie

Podwyżki czynszów w mieszkaniach socjalnych nie są zjawiskiem odizolowanym. Nakładają się na już rosnące koszty wynajmu mieszkań prywatnych oraz inflację spowodowaną globalnym kryzysem energetycznym i wojną w Iranie. Wielu mieszkańców odczuwa presję finansową w codziennym życiu. Rosną ceny żywności, energii i transportu. W tym kontekście decyzja Dublin City Council o podwyżkach czynszów jest trudna do przyjęcia dla osób o niskich dochodach.

Organizatorzy protestu liczą, że wydarzenie zgromadzi tysiące uczestników. Zarówno najemców mieszkań socjalnych, jak i przedstawicieli ruchów społecznych walczących o prawa lokatorów. Demonstracja jest nie tylko formą sprzeciwu wobec podwyżek. Jest również okazją do nagłośnienia problemu niedofinansowania mieszkań socjalnych i potrzeby alternatywnych źródeł finansowania remontów.