Protest przeciwko podwyżkom czynszów w mieszkaniach socjalnych - już 28.03.2026
IrlandiaFinanse i świadczenia
3 min.czytania

Joanna Baran
W sobotę 28 marca 2026 roku w Dublinie odbędzie się protest przeciwko podwyżkom czynszów w mieszkaniach socjalnych. Tysiące mieszkańców niezadowolonych z decyzji Dublin City Council deklarują udział w demonstracji. Protest rozpocznie się o godzinie 13:00 w Ogrodzie Pamięci (Garden of Remembrance) i przejdzie w marszu do siedziby rady miejskiej przy Wood Quay.

Podwyżki czynszów dotyczą wyłącznie mieszkań socjalnych zarządzanych przez Dublin City Council i są częścią nowego Schemat Różnicowanego Czynszu (Differential Rent Scheme). Ten wchodzi w życie od 6 kwietnia 2026 roku. Według władz miejskich, celem zmian jest pozyskanie dodatkowych 33 milionów euro w pierwszym roku. Władze chcę  przeznaczyć pozyskane pieniądze na niezbędne prace konserwacyjne i modernizacje starszych zasobów mieszkaniowych. Ponad połowa z ponad 29 000 mieszkań socjalnych w Dublinie ma ponad 55 lat i wymaga gruntownego remontu.

Protest przeciwko podwyżkom czynszów w mieszkaniach socjalnych – reakcje mieszkańców

Decyzja rady miejskiej spotkała się z gwałtowną reakcją mieszkańców. Członkowie Community Action Tenants Union (CATU) określają podwyżki mianem „haniebnych”. Szczególnie w kontekście obecnego kryzysu kosztów utrzymania w Irlandii. Wzrost cen energii, żywności i usług, który nasilił się w ostatnich miesiącach m.in. w związku z wojną w Iranie i globalnymi napięciami gospodarczymi, powoduje, że wielu mieszkańców socjalnych doświadcza realnych trudności finansowych.

Stephen Curran z CATU podkreśla, że mieszkańcy, którzy od lat zgłaszają potrzebę napraw w swoich mieszkaniach, nie powinni ponosić kosztów. Natomiast władze miasta twierdzą, że dodatkowe pieniądze są konieczne dla utrzymania budynków.

„To haniebne, że nakłada się to na ludzi, którzy ledwo radzą sobie z codziennymi wydatkami – na jedzenie, opiekę nad dziećmi, rachunki za energię” – mówi Curran.

Protest przeciwko podwyżkom czynszów w mieszkaniach socjalnych – żądania i postulaty

Głównym celem sobotniej demonstracji jest wymuszenie rozmów z Dublin City Council w sprawie alternatywnych metod pozyskiwania funduszy na remonty. Dlatego CATU sugeruje m.in. wprowadzenie podatku turystycznego od hoteli. Pozyskane w ten sposób pieniądze mogą zabezpieczyć  środki potrzebne na remonty. Obciążanie najemców mieszkań socjalnych, i tak zmagających się z wieloma trudnościami natury finansowej, jest w tym kontekście okrutne. Organizatorzy protestu oczekują także jasnego harmonogramu prac konserwacyjnych i modernizacyjnych w mieszkaniach, z określeniem kolejności priorytetów.

Obawy mieszkańców są uzasadnione. Według danych Residential Tenancies Board (RTB) w ostatnim kwartale 2025 roku odnotowano 5 207 zawiadomień o zakończeniu najmu. To oznacza wzrost o 41% w ujęciu rocznym. Ponad 60% z nich dotyczyło zamiaru sprzedaży nieruchomości przez właścicieli. Wysokie ryzyko zadłużenia się najemców mieszkań socjalnych i rosnące koszty życia sprawiają, że podwyżki czynszów są obecnie źródłem realnego zagrożenia dla stabilności finansowej wielu rodzin.

Czynsze rosną wszędzie, pensje niewspółmiernie

Podwyżki czynszów w mieszkaniach socjalnych nie są zjawiskiem odizolowanym. Nakładają się na już rosnące koszty wynajmu mieszkań prywatnych oraz inflację spowodowaną globalnym kryzysem energetycznym i wojną w Iranie. Wielu mieszkańców odczuwa presję finansową w codziennym życiu. Rosną ceny żywności, energii i transportu. W tym kontekście decyzja Dublin City Council o podwyżkach czynszów jest trudna do przyjęcia dla osób o niskich dochodach.

Organizatorzy protestu liczą, że wydarzenie zgromadzi tysiące uczestników. Zarówno najemców mieszkań socjalnych, jak i przedstawicieli ruchów społecznych walczących o prawa lokatorów. Demonstracja jest nie tylko formą sprzeciwu wobec podwyżek. Jest również okazją do nagłośnienia problemu niedofinansowania mieszkań socjalnych i potrzeby alternatywnych źródeł finansowania remontów.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Irlandii

Wydarzenia kryminalne

Transport