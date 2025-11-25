Przez 4 dni Polak podróżował po Niemczech zamknięty w kontenerze

Kuriozalną historię opisuje Die Welt. 60-letni Polak spędził cztery dni zamknięty w mieszkalnym kontenerze budowlanym, który w tym czasie przewożono z jednego miejsca w Niemczech do drugiego. Mężczyzna trafił do kontenera przypadkowo. Natomiast nietypowa podróż przysporzyła mu sporo problemów.

Do zdarzenia doszło w Badenii-Wirtembergii. Kontener, w którym przebywał mężczyzna, był wcześniej wykorzystywany na terenie Cannstatter Wasen w Stuttgarcie do prac budowlanych przy festiwalu. Po zakończeniu prac w środę, 19 listopada, pracownicy firmy zamknęli kontener i przewieźli do siedziby firmy w Billigheim.

Polak znalazł się w nim prawdopodobnie w krótkim czasie między przeglądem kontenera a jego transportem. Wejście do środka możliwe było jedynie po drabinie.

Zamknięty w kontenerze przez cztery dni – z jedzeniem i łóżkiem

Mężczyzna spędził w kontenerze cztery dni. Policja znalazła w nim łóżko, artykuły spożywcze oraz puste puszki po piwie i butelkę po wódce. Rzecznik policji zaznaczył, że można przypuszczać, iż Polak był przez część czasu pod wpływem alkoholu. Ściany kontenera chroniły go w pewnym stopniu przed zimnem. Dlatego też pomimo mrozu Polak przetrwał dni w zamknięciu bez problemu.

Wezwanie pomocy i brak obrażeń

Dopiero w niedzielę, 23 listopada, mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy 112. Dlaczego tak późno? Tego nie wiadomo, można jedynie przypuszczać. Podczas rozmowy telefonicznej poinformował służby, że nie wie gdzie jest ani jak znalazł się w miejscu, w którym przebywa. Policjanci po krótkich poszukiwaniach odnaleźli go w kontenerze na terenie firmy w Billigheim. Wezwani na miejsce ratownicy medyczni nie stwierdzili obrażeń czy hipotermii. Jednak dla bezpieczeństwa przewieziono go do szpitala.

Policja nie wszczyna postępowania karnego

Na razie mężczyzna zamknięty w kontenerze nie złożył wyjaśnień. Natomiast policja prowadzi jedynie ustalenia okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze nie wszczynają postępowania karnego, uznając sytuację za niefortunną, choć nietypową. Polak nie zniszczył kontenera. Nie popełnił również żadnego przestępstwa.