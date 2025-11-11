Renta dla matek. Renta dla rodzica - ważna reforma świadczenia
Renta dla matek. Renta dla rodzica - ważna reforma świadczenia fot. shutterstock.com
NiemcyFinanse i świadczenia
2 min.czytania

Renta dla matek to renta dla rodzica – ważna reforma świadczenia

Joanna Baran
Joanna Baran

W Niemczech trwa jedna z najważniejszych reform w systemie emerytalnym ostatnich lat – renta dla matek, znana jako Mütterrente 3, ma zostać poszerzona i objąć nie tylko matki, lecz również ojców, ojczymów czy innych opiekunów, którzy wychowywali dzieci. To nie tylko kwestia sprawiedliwości społecznej, ale także realne wsparcie finansowe dla rodzin, które poświęciły lata na opiekę nad dziećmi.

Dotychczas świadczenie Mütterrente uwzględniało głównie matki dzieci urodzonych przed 1992 rokiem. Reforma zakłada, że okresy wychowawcze będą lepiej rozliczane, a każde dziecko wychowywane przed 1992 rokiem będzie liczone jako 3 punkty emerytalne, zamiast dotychczasowych 2,5. W praktyce oznacza to, że rodzice dwójki dzieci mogą zyskać nawet ponad 40 euro miesięcznie więcej. Co ważne, reforma nie ogranicza się do matek. W końcu wychowanie dzieci to obowiązek i praca, która nie zawsze spoczywa wyłącznie na matce. Ojciec, opiekun prawny czy ojczym, który faktycznie sprawował pieczę nad dzieckiem, również będzie miał prawo do dodatkowych punktów emerytalnych.

Renta dla matek – nie tylko świadczenie, ale uznanie wychowania

Warto podkreślić, że renta dla matek w sensie technicznym nie jest osobnym świadczeniem. Jest mechanizmem lepszego uznania okresów wychowawczych w systemie emerytalnym. Dzięki punktom emerytalnym wychowanie dzieci realnie zwiększa wysokość przyszłej emerytury.  Dlatego to znacząca zmiana, która ma szczególne znaczenie dla rodzin, które w przeszłości poświęciły lata na opiekę nad dziećmi. Często rezygnując z pracy zawodowej lub ograniczając karierę zawodową.

Dla państwa i społeczeństwa jest to również sygnał, że wychowanie dzieci powinno być doceniane w realnym wymiarze finansowym. Reforma jest częścią szerszego trendu w Europie. Ten podkreśla równość płci, sprawiedliwość w podziale obowiązków wychowawczych i systemowe wsparcie dla rodzin.

Renta dla matek w trakcie reformy. Kto zyska najwięcej?

Największe korzyści odczują rodzice dzieci urodzonych przed 1992 rokiem – dotychczasowe okresy wychowawcze były bowiem licznie krótsze niż obecnie przewidziane. Dzięki Mütterrente 3 dodatek dla dwójki takich dzieci wzrośnie do poziomu porównywalnego z rodzicami dzieci młodszych – w praktyce oznacza to podwyższenie emerytury o około 40 euro miesięcznie brutto. Zyskają także rodziny mieszane, gdzie opiekę nad dziećmi sprawował ojciec lub opiekun inny niż matka, co jest istotnym krokiem w kierunku równości i sprawiedliwości społecznej.

Reforma jako element walki z nierównościami

Nie bez znaczenia jest fakt, że reforma wpisuje się w walkę z ubóstwem osób starszych, szczególnie kobiet. Te często w młodości poświęcały się wychowaniu dzieci kosztem kariery zawodowej. Włączenie ojców i innych opiekunów do systemu punktowego to również sposób na zmniejszenie luki emerytalnej między kobietami a mężczyznami.

W praktyce renta dla matek i rodziców staje się symbolem zmiany w podejściu do wychowania dzieci. Traktowania go jako wartościowej pracy, która powinna być doceniana finansowo i społecznie. Reforma nie tylko zwiększy świadczenia. Ułatwi również lepsze planowanie przyszłej emerytury dla wszystkich rodziców i opiekunów, którzy poświęcili się wychowaniu dzieci.

 

