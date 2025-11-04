Od stycznia mają wzrosnąć składki na ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Od stycznia 2026 roku mają wzrosnąć składki na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech. Podwyżka ma być znacząca.

W ramach ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego (Gesetzlichen Krankenversicherungen lub GKV) w Niemczech działa 110 kas chorych. Obecnie ostrzegają one przed znaczącym wzrostem dodatkowych składek (Zusatzbeiträge), który nastąpi w styczniu przyszłego roku. Rząd wprawdzie stara się zminimalizować tę podwyżkę, jednak mimo wszystko będzie ona znacząca.

Jak duży będzie wzrost składek na ubezpieczenie społeczne?

Osoby, które zarabiają mniej niż 73 000 euro rocznie, muszą opłacać składki na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech. Na ten cel przeznaczanych jest 14,6 proc. wynagrodzenia pracownika, przy czym 7,3 proc. opłaca pracownik, a 7,3 proc. pracodawca.

W zależności jednak od ubezpieczyciela, pracownicy mogą być obciążeni „dodatkową składką” w wysokości do 4,4 proc. (w 2025 roku). Dzięki temu Zusatzbeitrag (czyli dodatkowa składka) uprawnia pacjentów do dodatkowych zabiegów. Na przykład badań przesiewowych w kierunku raka przed ukończeniem 30. roku życia, antykoncepcji czy czyszczenia zębów. I dokładnie ta kwota składki wzrośnie w 2026 roku.

Rząd CDU/CSU-SPD ogłosił w październiku pakiet wydatków o wartości dwóch miliardów euro. Miał on na celu stabilizację kosztów ubezpieczenia zdrowotnego. Jednak stowarzyszenie ustawowych ubezpieczycieli zdrowotnych (GKV Spitzenverband) postrzega ten krok jedynie jako „krok we właściwym kierunku”.

W swoim raporcie Tagesschau stwierdziło: „Ogólnie rzecz biorąc, można założyć, że rzeczywiste stawki składek pobierane przez kasy chorych na początku 2026 roku przekroczą średnio 3 procent”.

Wartość ta stanowi jedynie wskazówkę i nie jest wiążąca dla poszczególnych kas chorych. Kasy te mogą nadal odbiegać od ustalonych kwot. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku panel ekspertów ustalił podwyżkę na poziomie 2,5 proc., jednak rzeczywiste trendy w wydatkach podniosły już realną średnią do 2,9 proc.

Pomoc rządu jest niewystarczająca

Natomiast największy niemiecki ustawowy ubezpieczyciel zdrowotny, Technicker Krankenkasse twierdzi, że interwencje rządu „nie wystarczą, aby uniknąć dodatkowych podwyżek składek w 2026 roku”.

Po przygotowaniu mieszkańców na podwyżki cen, ustawowi ubezpieczyciele zdrowotni zapowiedzieli ogłoszenie konkretnych kwot w nadchodzących tygodniach.

Co jednak istotne, osoby ubezpieczone w Niemczech mają prawo zmienić ubezpieczyciela zdrowotnego w przypadku wzrostu ich Zusatzbeitrag. Osoby, które podejmą taką decyzję, będą mieć na to czas do 31 stycznia 2026 roku.

Fakt jest jednak taki, że w przyszłym roku przeciętny pracodawca w Niemczech otrzyma kilka bądź nawet kilkanaście euro mniej miesięcznie. Zależy to od jego kasy chorych (GKV) i pensji. Ponadto wzrost ustawowej składki zdrowotnej odczują także emeryci