Nowa opcja w Ryanair. Teraz bilet możesz opłacić w dwóch ratach

Jak poinformował Ryanair, jako irlandzki przewoźnik uruchomił on nową formę płatności pozwalającą rozłożyć koszt biletu na dwie raty. To duża zmiana w systemie rezerwacji tanich linii lotniczych – nie będzie trzeba płacić całej kwoty od razu.

Wystarczy uregulować połowę ceny w momencie rezerwacji, a resztę dopiero na 40 dni przed planowanym wylotem. Płatność ratalna za bilety została wprowadzona z myślą o podróżnych, którzy chcą zaplanować wylot, ale nie chcą od razu obciążać budżetu całkowitym kosztem biletu.

Za 420 zł możesz rozbić koszt lotu na części

Na razie płatność ratalna dostępna jest wyłącznie dla użytkowników polskiej oraz irlandzkiej wersji strony internetowej Ryanaira. Funkcja nie działa jeszcze w aplikacji mobilnej przewoźnika, choć – jak podaje Fly4Free – wkrótce ma się tam pojawić. Aby skorzystać z rozłożenia płatności, wartość całej rezerwacji musi wynosić co najmniej 420 zł. Do tej kwoty wliczają się bilety i dodatkowe usługi, jak bagaż rejestrowany czy wybór miejsc w samolocie.

Ryanair nie pobiera prowizji za skorzystanie z tej formy płatności. Pełna kwota biletu pozostaje taka sama jak przy standardowej zapłacie z góry.

Rezerwacje minimum 45 dni przed wylotem

Aby skorzystać z nowej opcji, rezerwacji należy dokonać co najmniej 45 dni przed planowanym wylotem. Wtedy system umożliwia opłacenie jedynie połowy ceny biletu, a druga część staje się wymagalna 40 dni przed podróżą. Jeśli pasażer nie ureguluje drugiej raty w terminie, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Wpłacone pieniądze nie przepadają – trafiają na konto myRyanair w postaci kredytu, który można wykorzystać w ciągu 12 miesięcy.

Nowe rozwiązanie jest więc szczególnie atrakcyjne dla osób planujących wyjazdy z dużym wyprzedzeniem, np. wakacyjne urlopy czy podróże świąteczne.

Nie każdy typ rezerwacji kwalifikuje się do nowego systemu

Płatność ratalna nie obejmuje rezerwacji zawierających usługi partnerów zewnętrznych, jak wynajem samochodu, parking przy lotnisku czy ubezpieczenia podróżne. Wyjątkiem pozostaje usługa Fast Track, oferowana co prawda przez lotnisko, ale nadal dostępna w systemie płatności ratalnych Ryanaira.

Co istotne, z tej opcji nie mogą korzystać pasażerowie wybierający taryfę Basic. Płatność w dwóch ratach jest możliwa jedynie przy zakupie biletów w wersji Standard, Plus lub Flexi Plus. Ograniczenie ma zachęcić podróżnych do wyboru droższych pakietów.