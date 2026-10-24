Jak długo można przebywać poza UK, nie tracąc settled status?

Posiadasz settled lub pre-settled status, ale od wielu miesięcy nie mieszkasz już w UK? Zastanawiasz się czy Twój status jest jeszcze ważny? Po jakim czasie nieobecności w Wielkiej Brytanii settled status wygasa? Na jak długo można wyjechać z UK, nie tracąc statusu osoby osiedlonej? Przedstawiamy oficjalne informacje.

Aktualizacja 19/10/2026, artykuł pochodzi z 2022 roku.

Gdy zbliżał się Brexit, wielu Polaków mieszkających w UK zdecydowało się aplikować o settled status. Sporo z tych osób aplikowało dlatego, że swoją przyszłość wiązało z życiem na Wyspach. Jednak byli i tacy, którzy status osoby osiedlonej wyrobili „na wszelki wypadek”. A potem wyjechali z UK. Wielu z nich chce wrócić na Wyspy. Jednak czy z powodu długiego pobytu poza UK settled status tych osób wygasł?

- Advertisement -

Poniżej pokażemy jak łatwo sprawdzić czy settled status wygasł i jakie są maksymalne dopuszczane okresy pobytu poza UK.

Termin ważności settled status w przypadku nieobecności w UK

Temat „terminu ważności” settled status w przypadku przedłużającej się nieobecności w UK pojawił się niedawno na jednej z grup na Facebooku. Dyskusję rozpoczął post osoby, która podzieliła się z grupowiczami swoją rozterką związaną z wcześniejszą wyprowadzką i aktualnymi planami powrotu na Wyspy:

„CZEŚĆ WSZYSTKIM. MOŻE KTOŚ WIE I PRZERABIAŁ. SZUKAM ODPOWIEDZI NA NASTĘPUJĄCE PYTANIE. JEŚLI MA SIĘ STATUS OSIEDLEŃCA TO CZY MOŻNA WRÓCIĆ PO 2,5 ROKU DO UK OD TAK? W NECIE PISZE, ŻE TRZEBA PO DWÓCH LATACH STARAĆ SIĘ O RETURNING RESIDENT VISA, ALE JAK ONI TO ZWERYFIKUJĄ?”

Bowiem nadal wielu Polaków nie wie ani na jak długo dostali settled status ani jakie są jego warunki utrzymania.

Jak długo można przebywać poza UK, żeby nie stracić settled status?

W kwestii pobytu poza UK w przypadku posiadania settled status, brytyjskie strony rządowe dają dość jasną odpowiedź.

Jeśli wyjedziemy z UK, wystarczy, że przyjedziemy z powrotem „na jakikolwiek okres w ciągu pięciu lat”. Automatycznie przedłuży to status na kolejne 5 lat.

Nie ma znaczenia czy będziemy pracować w UK, płacić składki czy tylko przyjedziemy „na chwilę”. Każdy pobyt w UK w ciągu 5 lat przedłuża status.

Jednak po przekroczeniu tego czasu, settled status ulega wygaśnięciu i osoba jest traktowana jak każdy inny obywatel UE. Aby móc mieszkać w UK musi starać się o wizę.

W jaki sposób przebiega weryfikacja okresu spędzonego poza Wielką Brytanią?

Chodzi tu o fizyczny pobyt na terenie Wielkiej Brytanii, a nie na przykład jedynie o opłacanie składek czy podatków. Obecnie podczas wjazdu na teren UK należy okazywać ten sam dokument tożsamości, który podało się podczas aplikacji o settled status. Dlatego najprawdopodobniej każde przekroczenie granicy jest odnotowywane i na tej podstawie urzędy zbierają informację o okresach spędzonych poza UK. Bardzo ważne jest, aby w razie zgubienia lub wygaśnięcia ważności dokumentu połączonego z naszym settled status, zgłosić nowy dokument do urzędu.

Kiedy wygasa settled status?

Generalnie settled status jest przyznawany na czas nieograniczony. Jeśli tylko przebywa się w UK i nie przekracza 5-letniego okresu nieobecności. Natomiast pre-settled status przyznawany jest na 5 lat – aby zmienić status na pełny, trzeba spełnić określone kryteria, wskazane na stronach gov.uk.

Zobacz także: Jak nie stracić settled status wyjeżdżając z Wielkiej Brytanii?