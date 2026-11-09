Home Office stwierdziło, że przyznanie prawie 1500 osób settled status było błędem
Home Office stwierdziło, że przyznanie prawie 1500 osób settled status było błędem / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
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Home Office pozbawiło prawie 1500 obywateli UE settled status

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Grupa walcząca o prawa obywateli w UE – the3million – złożyła pozew sądowy przeciwko Home Office. Dotyczy on pozbawienia niemal 1500 imigrantów z UE settled status.

W pozwie zarzucono Home Office rzekome naruszenie umowy o wystąpieniu z UE po pozbawieniu prawie 1500 obywateli UE settled status.

1500 imigrantom z UE cofnięto settled status

Grupa the3million złożyła w piątek pozew do Sądu Najwyższego przeciwko decyzjom Home Office. Prawie 1500 imigrantów z UE, którym ministerstwo przyznało wcześniej status osoby osiedlonej, otrzymało informację, że decyzje te były „błędem”.

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Zgodnie z pozwem, decyzja Home Office o pozbawieniu wszystkich lub niektórych praw obywateli, którym przyznano status osoby osiedlonej, została podjęta bez „ochrony proceduralnej” wymaganej na mocy umowy o wystąpieniu z UE (WA).

Ochrona ta obejmuje prawo do odwołania i ocenę „proporcjonalności”, która pozwala ustalić, czy pozbawienie praw było właściwe. Biorąc także pod uwagę fakt, że obywatele UE, o których mowa, zbudowali swoje życie w Wielkiej Brytanii na podstawie pierwotnej decyzji Home Office.

Home Office staje się coraz mniej wiarygodne w kwestii przestrzegania reguł umowy o wystąpieniu z UE
Home Office staje się coraz mniej wiarygodne w kwestii przestrzegania reguł umowy o wystąpieniu z UE / fot. Shutterstock

Więcej nadużyć ze strony ministerstwa

To nie pierwszy raz, kiedy Home Office zostało pozwane w związku z wdrażaniem umowy o wystąpieniu. W 2022 roku wniesiono sprawę do sądu przez organ nadzorujący, powołany w celu zapewnienia prawidłowego wdrażania tej umowy.

Niezależny Organ Monitorujący, wspierany przez organizację the3million, oskarżył Home Office o narażanie obywateli UE na utratę prawa do pracy lub wynajmu mieszkania poprzez zmuszanie ich do ponownego ubiegania się o status osoby osiedlonej po wygaśnięciu ich statusu tymczasowego.

Sprawa zakończyła się na korzyść IMA. Uznano, że warunki, które nałożyło Home Office, były niezgodne z prawem.

Rzecznik ministerstwa przekazał, że resort nie może udzielić komentarza, ponieważ postępowanie jest w toku.

Poszkodowani imigranci

Wśród osób objętych polityką Home Office znalazł się 33-letni brazylijski inżynier włoskiego pochodzenia, który przebywa w Londynie od 2018 roku. Początkowo powiedziano mu, że nie powinien mieć statusu osoby osiedlonej: mógł zostać, ale jego brazylijska żona nie. Decyzja tę cofnięto w ciągu ostatnich kilku tygodni po zgłoszeniu sprzeciwów.

W październiku 2026 roku Home Office przyjęło, że w przypadku gdy dana osoba przedstawi dowód włoskiego obywatelstwa wraz z dowodem, że uzyskała je na podstawie prawa krwi, będzie uznawać, że dana osoba była Włochem od urodzenia.

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