Kalkulator zwrotu podatku z Holandii 2026. Sprawdź, ile możesz odzyskać

Obliczanie szacunkowego zwrotu podatku na podstawie Jaaropgave.

Uwzględnianie danych od kilku pracodawców.

Przeliczanie wybranych ulg podatkowych w zależności od okresu ubezpieczenia (premieplicht).

Uwzględnianie dochodów osiągniętych poza Holandią i zasady 90%.

Obsługa sytuacji podatkowych związanych z formularzami M, C i P.

Możliwość sprawdzenia rozliczeń za wcześniejsze lata, w granicach obowiązujących terminów.

Kalkulator nie wymaga posiadania DigiD ani zakładania konta, aby zobaczyć wstępne wyliczenie.

Zwrot podatku z Holandii za poprzednie lata

Nie każdy pamięta o rozliczeniu podatku bezpośrednio po zakończeniu pracy w Holandii. W niektórych przypadkach możliwe jest złożenie deklaracji również za wcześniejsze lata podatkowe. Aangifte24 umożliwia sprawdzenie rozliczeń nawet do pięciu lat wstecz, zależnie od roku i obowiązujących terminów. Nie oznacza to jednak, że każdemu pracownikowi przysługuje zwrot. Wynik zależy od jego indywidualnej sytuacji podatkowej.

Jakie dokumenty przygotować do obliczenia zwrotu podatku?

Podstawowym dokumentem jest Jaaropgave. Znajdują się w nim informacje o dochodzie osiągniętym u danego pracodawcy, pobranym podatku i zastosowanych ulgach. Jeżeli pracowałeś w kilku firmach, przygotuj zestawienia od każdego pracodawcy. Przydatne będą również informacje o okresach pracy i ubezpieczenia w Holandii oraz dochodach uzyskanych poza tym krajem. Do samego wstępnego obliczenia nie trzeba przesyłać dokumentów do urzędu. Ich przedstawienie może być natomiast konieczne na dalszym etapie formalnego rozliczenia.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile zwrotu podatku z Holandii mogę otrzymać?

Nie ma jednej kwoty dla wszystkich. Wysokość ewentualnego zwrotu zależy między innymi od dochodu, pobranego podatku, ulg oraz okresu podlegania holenderskiemu ubezpieczeniu. Kalkulator przedstawia szacunek, a ostateczną kwotę ustala Belastingdienst.

Czy kalkulator zwrotu podatku z Holandii jest darmowy?

Tak. Samo obliczenie szacunkowego zwrotu za pomocą udostępnionego kalkulatora jest bezpłatne. Zlecenie firmie przygotowania i złożenia deklaracji podatkowej jest osobną usługą, której warunki należy sprawdzić przed zamówieniem.

Czy mogę obliczyć zwrot podatku, jeśli pracowałem tylko kilka miesięcy?

Tak. Narzędzie uwzględnia okres zatrudnienia i ubezpieczenia w Holandii, co może wpływać na wysokość przysługujących ulg.

Czy do korzystania z kalkulatora potrzebuję DigiD?

Nie. Wstępne obliczenie można wykonać bez DigiD. Nie jest również konieczne logowanie do holenderskiego urzędu skarbowego.

Czy mogę rozliczyć podatek z Holandii za kilka lat wstecz?

W wielu przypadkach jest to możliwe, ale obowiązują określone terminy. Kalkulator Aangifte24 umożliwia sprawdzenie wcześniejszych lat podatkowych. Przed złożeniem deklaracji warto zweryfikować termin dotyczący konkretnego roku.

Czy dochody osiągnięte w Polsce mają znaczenie?

Tak, w określonych sytuacjach mogą wpływać na holenderskie rozliczenie i prawo do ulg. Dlatego kalkulator przewiduje możliwość wprowadzenia dochodów uzyskanych poza Holandią.

Czy wynik kalkulatora oznacza gwarantowany zwrot?

Nie. Wynik jest orientacyjny i nie stanowi decyzji podatkowej. Ostateczne rozliczenie zależy od danych podatnika i oceny Belastingdienst.

Sprawdź swój zwrot podatku z Holandii

Jeżeli pracowałeś w Holandii i masz Jaaropgave, możesz już teraz skorzystać z kalkulatora zamieszczonego powyżej. Wprowadzenie danych pozwoli Ci uzyskać wstępny obraz sytuacji podatkowej, zanim zdecydujesz, czy potrzebujesz pomocy przy formalnym rozliczeniu. Kalkulator udostępnia firma Aangifte24, zajmująca się rozliczeniami podatkowymi osób pracujących w Holandii. Szczegółowe warunki usług można sprawdzić na jej stronie internetowej.

Materiał partnerski. Kalkulator jest narzędziem zewnętrznym udostępnianym przez Aangifte24. Polish Express nie dokonuje obliczeń podatkowych ani nie odpowiada za ostateczny wynik rozliczenia.