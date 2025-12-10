Świadczenia w 2026 - kwoty, daty i zmiany
Świadczenia w 2026 - kwoty, daty i zmiany fot. shutterstock.com
IrlandiaFinanse i świadczenia
3 min.czytania

Duże zmiany w zasiłkach od 2026 roku. Miliony osób otrzyma wyższe wypłaty

Joanna Baran
Joanna Baran

Początek roku 2026 przyniesie jedne z najbardziej znaczących od lat modyfikacji w systemie świadczeń socjalnych. Zmiany, ogłoszone w październikowym Budżecie 2026, obejmą zarówno wzrost poszczególnych stawek, jak i rozszerzenie kryteriów kwalifikacji do wielu programów wsparcia. Świadczenia w 2026 oznaczają wiele zmian dla milionów ludzi. 

Dla milionów gospodarstw domowych oznacza to realną poprawę sytuacji finansowej już od stycznia. Rząd argumentuje, że pakiet podwyżek i reform pomoże rodzinom w zmaganiach z codziennymi, rosnącymi kosztami życia. Jednocześnie wdrażane programy motywują beneficjentów do podejmowania aktywności zawodowej.

Zasiłki w 2026 – wyższe stawki tygodniowe od 1 stycznia

Najbardziej odczuwalną zmianą, jak podkreślają eksperci z RTE, będzie wzrost podstawowych tygodniowych świadczeń socjalnych. Od stycznia 2026 większość wypłat wzrośnie o 10 euro. Choć podwyżka wydaje się symboliczna, dla wielu osób pozostających na stałych świadczeniach oznacza to pierwszy realny wzrost dochodów od kilku lat. Podwyżki obejmą również osoby otrzymujące płatności w obniżonych stawkach oraz tych, którzy mają na utrzymaniu dorosłych członków rodziny.

To istotny element pakietu świadczenia 2026. Rząd podkreśla, że celem jest zwiększenie stabilności finansowej najniżej zarabiających i osób żyjących na świadczeniach, bez jednoczesnego rozszerzania programów o dodatkowe, krótkoterminowe wypłaty.

Świadczenia 2026 – wzrost wsparcia dla rodzin z dziećmi

Jedną z największych zmian odczują rodziny. Podwyżki Child Support Payment będą obowiązywać od stycznia. Dlatego znacząco zmienią tygodniowe stawki wsparcia dla rodziców:

  • z 50 do 58 euro dla dzieci poniżej 12. roku życia,
  • z 62 do 78 euro dla dzieci w wieku 12+.

To skok, który w przypadku rodzin wielodzietnych może oznaczać dodatkowe kilkaset euro miesięcznie. Rząd uzasadnia, że świadczenia 2026 mają z jednej strony zwiększyć wsparcie dla rodzin w okresie rosnących kosztów życia, a z drugiej – pobudzić konsumpcję i odciążyć budżety domowe w najtrudniejszym zimowym okresie.

Świadczenia w 2026 – większe limity dochodów i ułatwienia dla pracujących

Zmiany odczują również osoby pracujące, które korzystają z Working Family Payment. Od stycznia rząd podnosi limity dochodowe o 60 euro tygodniowo dla każdej wielkości rodziny. To otworzy drogę do świadczeń dla tysięcy kolejnych gospodarstw domowych, które do tej pory przekraczały próg kwalifikacji o niewielkie kwoty.

W ramach świadczenia 2026 pojawia się również długo wyczekiwana zmiana dotycząca osób pobierających Disability Allowance lub Blind Pension. Od stycznia będą one mogły skorzystać z Back to Work Family Dividend, jeśli podejmą zatrudnienie. To krok, który – jak twierdzi Ministerstwo Spraw Społecznych – ma usunąć jedną z najważniejszych barier powrotu do pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

W 2026 rośnie Fuel Allowance i wsparcie dla opiekunów

W styczniu wzrośnie również Fuel Allowance. Najważniejsze świadczenie zimowe wzrośnie o 5 euro. Czyli do kwoty 38 euro tygodniowo. Rząd wskazuje, że wyższe ceny energii były głównym czynnikiem wpływającym na tę decyzję.

Od lipca, w ramach pakietu świadczenia 2026, znacznie wzrosną limity dochodów dla Carer’s Allowance – do 1000 euro tygodniowo dla osób samotnych oraz do 2000 euro dla par. To jedna z największych zmian w całym systemie świadczeń. Jej celem jest docenienie pracy opiekunów i umożliwienie im łączenia opieki nad bliskimi z większą aktywnością zawodową.

Świadczenia w 2026 – co jeszcze zmieni się w ciągu roku?

Styczeń to dopiero początek. W kolejnych miesiącach system świadczeń będzie nadal modyfikowany:

  • w marcu Working Family Payment stanie się świadczeniem kwalifikującym do Fuel Allowance – z wyrównaniem od stycznia,
  • we wrześniu osoby przechodzące z Disability Allowance lub Blind Pension do pracy zachowają Fuel Allowance przez pięć lat,
  • latem rozszerzy się Back to School Clothing and Footwear Allowance na dzieci w wieku 2–3 lat,
  • od lipca wzrośnie limit dochodowy dla Carer’s Benefit.

To oznacza, że świadczenia 2026 będą jednym z najbardziej dynamicznie zmieniających się pakietów wsparcia społecznego w ostatnich latach.

Co zmiany w świadczeniach oznaczają dla gospodarstw domowych?

Podsumowując, styczniowe zmiany przyniosą większe wypłaty dla milionów obywateli, zwłaszcza rodzin z dziećmi, opiekunów i osób otrzymujących stałe świadczenia. Eksperci oceniają, że pakiet jest szeroko zakrojony i ma podwójny cel: wsparcie najbardziej potrzebujących oraz zachęcenie większej liczby osób do aktywności zawodowej.

Nowy rok rozpocznie się więc od istotnych podwyżek i reform. Te znacząco wpłyną na stabilność finansową wielu gospodarstw domowych.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

