Duże zmiany w zasiłkach od 2026 roku. Miliony osób otrzyma wyższe wypłaty

Początek roku 2026 przyniesie jedne z najbardziej znaczących od lat modyfikacji w systemie świadczeń socjalnych. Zmiany, ogłoszone w październikowym Budżecie 2026, obejmą zarówno wzrost poszczególnych stawek, jak i rozszerzenie kryteriów kwalifikacji do wielu programów wsparcia. Świadczenia w 2026 oznaczają wiele zmian dla milionów ludzi.

Dla milionów gospodarstw domowych oznacza to realną poprawę sytuacji finansowej już od stycznia. Rząd argumentuje, że pakiet podwyżek i reform pomoże rodzinom w zmaganiach z codziennymi, rosnącymi kosztami życia. Jednocześnie wdrażane programy motywują beneficjentów do podejmowania aktywności zawodowej.

Zasiłki w 2026 – wyższe stawki tygodniowe od 1 stycznia

Najbardziej odczuwalną zmianą, jak podkreślają eksperci z RTE, będzie wzrost podstawowych tygodniowych świadczeń socjalnych. Od stycznia 2026 większość wypłat wzrośnie o 10 euro. Choć podwyżka wydaje się symboliczna, dla wielu osób pozostających na stałych świadczeniach oznacza to pierwszy realny wzrost dochodów od kilku lat. Podwyżki obejmą również osoby otrzymujące płatności w obniżonych stawkach oraz tych, którzy mają na utrzymaniu dorosłych członków rodziny.

To istotny element pakietu świadczenia 2026. Rząd podkreśla, że celem jest zwiększenie stabilności finansowej najniżej zarabiających i osób żyjących na świadczeniach, bez jednoczesnego rozszerzania programów o dodatkowe, krótkoterminowe wypłaty.

Świadczenia 2026 – wzrost wsparcia dla rodzin z dziećmi

Jedną z największych zmian odczują rodziny. Podwyżki Child Support Payment będą obowiązywać od stycznia. Dlatego znacząco zmienią tygodniowe stawki wsparcia dla rodziców:

z 50 do 58 euro dla dzieci poniżej 12. roku życia,

z 62 do 78 euro dla dzieci w wieku 12+.

To skok, który w przypadku rodzin wielodzietnych może oznaczać dodatkowe kilkaset euro miesięcznie. Rząd uzasadnia, że świadczenia 2026 mają z jednej strony zwiększyć wsparcie dla rodzin w okresie rosnących kosztów życia, a z drugiej – pobudzić konsumpcję i odciążyć budżety domowe w najtrudniejszym zimowym okresie.

Świadczenia w 2026 – większe limity dochodów i ułatwienia dla pracujących

Zmiany odczują również osoby pracujące, które korzystają z Working Family Payment. Od stycznia rząd podnosi limity dochodowe o 60 euro tygodniowo dla każdej wielkości rodziny. To otworzy drogę do świadczeń dla tysięcy kolejnych gospodarstw domowych, które do tej pory przekraczały próg kwalifikacji o niewielkie kwoty.

W ramach świadczenia 2026 pojawia się również długo wyczekiwana zmiana dotycząca osób pobierających Disability Allowance lub Blind Pension. Od stycznia będą one mogły skorzystać z Back to Work Family Dividend, jeśli podejmą zatrudnienie. To krok, który – jak twierdzi Ministerstwo Spraw Społecznych – ma usunąć jedną z najważniejszych barier powrotu do pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

W 2026 rośnie Fuel Allowance i wsparcie dla opiekunów

W styczniu wzrośnie również Fuel Allowance. Najważniejsze świadczenie zimowe wzrośnie o 5 euro. Czyli do kwoty 38 euro tygodniowo. Rząd wskazuje, że wyższe ceny energii były głównym czynnikiem wpływającym na tę decyzję.

Od lipca, w ramach pakietu świadczenia 2026, znacznie wzrosną limity dochodów dla Carer’s Allowance – do 1000 euro tygodniowo dla osób samotnych oraz do 2000 euro dla par. To jedna z największych zmian w całym systemie świadczeń. Jej celem jest docenienie pracy opiekunów i umożliwienie im łączenia opieki nad bliskimi z większą aktywnością zawodową.

Świadczenia w 2026 – co jeszcze zmieni się w ciągu roku?

Styczeń to dopiero początek. W kolejnych miesiącach system świadczeń będzie nadal modyfikowany:

w marcu Working Family Payment stanie się świadczeniem kwalifikującym do Fuel Allowance – z wyrównaniem od stycznia,

we wrześniu osoby przechodzące z Disability Allowance lub Blind Pension do pracy zachowają Fuel Allowance przez pięć lat,

latem rozszerzy się Back to School Clothing and Footwear Allowance na dzieci w wieku 2–3 lat,

od lipca wzrośnie limit dochodowy dla Carer’s Benefit.

To oznacza, że świadczenia 2026 będą jednym z najbardziej dynamicznie zmieniających się pakietów wsparcia społecznego w ostatnich latach.

Co zmiany w świadczeniach oznaczają dla gospodarstw domowych?

Podsumowując, styczniowe zmiany przyniosą większe wypłaty dla milionów obywateli, zwłaszcza rodzin z dziećmi, opiekunów i osób otrzymujących stałe świadczenia. Eksperci oceniają, że pakiet jest szeroko zakrojony i ma podwójny cel: wsparcie najbardziej potrzebujących oraz zachęcenie większej liczby osób do aktywności zawodowej.

Nowy rok rozpocznie się więc od istotnych podwyżek i reform. Te znacząco wpłyną na stabilność finansową wielu gospodarstw domowych.