Szokujący przemyt papierosów z Polski do Irlandii. Akcja CBŚ i milionowe straty

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali sześciu obywateli Polski i Armenii odpowiedzialnych za gigantyczny przemyt papierosów z Polski do Irlandii. Według ustaleń śledczych grupa w ostatnich latach zorganizowała aż 30 transportów. Przewiozła łącznie 260 milionów sztuk nielegalnych papierosów produkowanych w Ukrainie i Białorusi. Szokujący przemyt papierosów z Polski do Irlandii spowodował ogromne straty.

Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków i VAT oszacowano na około 370 mln zł. To jedna z największych operacji w ostatnich latach wymierzonych w przestępczość tytoniową.

Luksusowe auta i gotówka w rękach policji

W trakcie akcji funkcjonariusze zabezpieczyli majątek należący do podejrzanych wart kilkanaście milionów złotych. Na liście znalazły się luksusowe samochody, gotówka oraz nieruchomości. CBŚP opublikowało nagrania z zatrzymań. Widać dynamiczne wejścia do posesji i przeszukania mienia przestępców.

Przemyt papierosów z Polski do Irlandii i międzynarodowa współpraca

W operacji, poza CBŚP, wzięły udział także Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa, Europol, irlandzka służba celno-podatkowa Revenue oraz Ambasada Zjednoczonego Królestwa w Warszawie.

– „Działania te są dowodem na to, że współdziałanie służb krajowych i międzynarodowych pozwala skutecznie uderzać w struktury przestępczości zorganizowanej, chroniąc jednocześnie bezpieczeństwo ekonomiczne państwa i uczciwą konkurencję na rynku” – podkreśla CBŚP.

Irlandia: miliardowy rynek nielegalnych papierosów

Skala problemu w Irlandii pokazuje, dlaczego kraj ten stał się celem przemytników. Według raportu Retailers Against Smuggling z kwietnia 2025 roku wartość nieopodatkowanego rynku papierosów na Zielonej Wyspie sięga 790 mln euro,. 550 mln euro stanowią wyłącznie nielegalne papierosy.

Irlandzka służba Revenue w 2024 roku przejęła kontrabandę wartą 96 mln euro. To stanowi mniej niż 20% całego nielegalnego rynku. Tylko w 2025 roku przeprowadzono kilka głośnych akcji. Między innymi w marcu zlikwidowano fabrykę papierosów w hrabstwie Louth. Natomiast w czerwcu przejęto 6,9 mln sztuk papierosów w porcie w Dublinie, przemycanych w kontenerze z Rotterdamu.

Transgraniczny proceder

Eksperci wskazują, że przemyt papierosów z Polski do Irlandii to element szerszego europejskiego procederu. Papierosy produkowane w Ukrainie i Białorusi trafiają najpierw do Polski. Natomiast następnie są rozprowadzane na rynkach Europy Zachodniej, gdzie ceny i podatki są znacznie wyższe.

Polskie służby tylko w pierwszej połowie 2025 roku przejęły aż 467 mln sztuk nielegalnych papierosów i rozbiły kilka fabryk tytoniowych. To pokazuje, że rynek czarnego tytoniu wciąż pozostaje jedną z najważniejszych gałęzi działalności grup przestępczych.

Wspólny front w walce z kontrabandą

Zarówno polskie, jak i irlandzkie instytucje apelują o wzmocnienie kontroli i zasobów. Te pozwolą skuteczniej zwalczać zorganizowane siatki zajmujące się kontrabandą. Jak podkreślają służby, tylko skoordynowane działania na poziomie europejskim są w stanie ograniczyć gigantyczne straty finansowe i zahamować działalność grup przestępczych czerpiących zyski z przemytu papierosów.