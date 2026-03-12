Turystyka paliwowa nabiera tempa. Kierowcy polują na tańsze tankowanie

Rosnące ceny paliw w Europie wywołują ciekawe zjawiska przygraniczne. Gdy różnice w cenach między sąsiadującymi krajami zaczynają sięgać kilkudziesięciu centów na litrze, kierowcy szybko znajdują sposób, by choć trochę odciążyć domowy budżet. Powstaje tzw. turystyka paliwowa. Szczególnie dobrze widać ją na granicach Niemiec z Polską czy Czechami.

Według WDR skala takich wyjazdów bywa na tyle duża, że wpływa nie tylko na ruch przygraniczny, ale również na działania służb celnych oraz lokalne rynki paliw.

Różnice w cenach paliw napędzają ruch przy granicach

Turystyka paliwowa pojawia się zawsze wtedy, gdy różnice w cenach paliwa stają się wyraźne. W ostatnim czasie w wielu regionach Niemiec ceny benzyny i diesla przekroczyły poziom 2 euro za litr.

Różnica między Niemcami a Polską lub Czechami wynosi od 30 do nawet 60 centów na litrze. Przy baku o pojemności 50 litrów oznacza to oszczędność rzędu 15–30 euro podczas jednego tankowania. Jeśli ktoś regularnie przekracza granicę – na przykład do pracy lub na zakupy – takie oszczędności zaczynają mieć znaczenie. Nie dziwi więc, że w regionach przygranicznych coraz częściej można obserwować kolejki do stacji paliw.

Kierowcy z Niemiec – również Polacy mieszkający w Niemczech – od lat korzystają z tańszych stacji w różnych krajach. Wśród miejsc, gdzie tankowanie bywa bardziej opłacalne, wymienia się oprócz Polski m.in. Czechy, Austrię i Belgię. Przykładowo w belgijskim Eupen benzyna kosztuje około 1,64 euro za litr, podczas gdy w pobliskich niemieckich miastach ceny diesla sięgały 2,12 euro.

Limity paliwa przy przekraczaniu granicy

Tankowanie za granicą jest legalne, ale obowiązują limity. Paliwo znajdujące się w baku pojazdu nie podlega ograniczeniom. Oprócz niego można przewieźć jedynie jeden dodatkowy kanister rezerwowy o maksymalnej pojemności 20 litrów. Warunkiem jest to, aby paliwo zostało kupione na legalnej stacji paliw i było opodatkowane w kraju zakupu.

Przekroczenie dozwolonej ilości paliwa skutkuje naliczeniem podatku. W przypadku benzyny wynosi on około 0,90 euro za litr, a dla oleju napędowego około 0,70 euro za litr. Przez to próba przewiezienia większych ilości paliwa przestaje się opłacać.

Co więcej, zaleca się, aby w samochodzie przewozić maksymalnie około 10 litrów paliwa w kanistrze, nawet jeśli przepisy dopuszczają większą ilość.

Kontrole i mandaty dla „turystów paliwowych”

Rosnąca popularność turystyki paliwowej sprawiła, że służby celne zaczęły intensywniej kontrolować ruch przygraniczny. Szczególną uwagę zwraca się obecnie na granice Niemiec z Polską i Czechami. Wyrywkowe kontrole prowadzone są m.in. w landach takich jak Brandenburgia, Saksonia czy Bawaria.

W przypadku naruszenia przepisów kierowcy muszą liczyć się z dodatkowymi opłatami podatkowymi, a w niektórych sytuacjach również z karami finansowymi. Wysokość kosztów zależy od ilości przewożonego paliwa i wartości należnego podatku.