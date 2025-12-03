Uwaga, Aldi wycofuje popularne czekoladki świąteczne
Uwaga, Aldi wycofuje popularne czekoladki świąteczne fot. shutterstock.com
Uwaga, Aldi wycofuje popularne czekoladki świąteczne

Joanna Baran
Sieć Aldi prosi o pilny zwrot produktu. Popularne czekoladki świąteczne są niebezpieczne przy spożyciu. Na jaki produkt uważać i dlaczego? 

Sieć Aldi poinformowała o pilnym wycofaniu ze sprzedaży czekoladek Dairyfine Salted Caramel Filled Gonks. To popularny produkt sezonowy. Dlatego pojawił się w ofercie wraz z nadejściem okresu świątecznego. Czekoladki, dostępne w charakterystycznych opakowaniach i nawiązujące do zimowych ozdób, były chętnie kupowane jako dodatek do prezentów. Są  dekoracją stołu. Często również bliscy wręczają je jako upominek dla najmłodszych.

Decyzja sieci jest efektem wykrycia poważnego uchybienia w oznakowaniu produktu. Dlatego Aldi apeluje do wszystkich klientów, którzy zakupili wspomniane czekoladki, o ich niezwłoczny zwrot do najbliższego sklepu. Natomiast zwrot pieniędzy nastąpi bez konieczności przedstawiania paragonu.

Co wykryto w składzie produktu?

Powodem wycofania jest możliwe zanieczyszczenie wyrobu orzeszkami ziemnymi, które nie zostały uwzględnione na liście składników. Oznacza to, że osoby uczulone na ten alergen mogły spożyć produkt, nie będąc świadome zagrożenia. W świetle przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności to poważne naruszenie. Brak informacji o potencjalnych alergenach może mieć konsekwencje zdrowotne, a nawet zagrażać życiu.

Wycofaniem objęte są wszystkie partie produktu, niezależnie od daty minimalnej trwałości.

Dlaczego produkt jest niebezpieczny?

Orzeszki ziemne należą do jednych z najczęstszych i najsilniejszych alergenów pokarmowych. Osoby uczulone mogą doświadczyć szeregu reakcji organizmu, które pojawiają się nawet po spożyciu minimalnych ilości alergenu. Objawy mogą obejmować:

  • pokrzywkę i zaczerwienienie skóry,
  • obrzęk warg, języka lub gardła,
  • duszności i zaburzenia oddychania,
  • nudności, wymioty, zawroty głowy.

W skrajnych przypadkach reakcja alergiczna może doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego. To stan, który stanowi bezpośrednie zagrożenie życia i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Z tego względu nawet śladowe ilości orzeszków w niezadeklarowanym produkcie mogą zaszkodzić osobie uczulonej. Dlatego klient może  zwrócić produkt do najbliższego sklepu.

Co powinni zrobić konsumenci?

Aldi apeluje, aby:

  • nie jeść czekoladek
  • zwrócić czekoladki do najbliższego sklepu Aldi,
  • w przypadku objawów alergii po spożyciu niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Sieć zapewnia, że pracuje z dostawcą nad wyjaśnieniem sprawy. Dodatkowo deklaruje dalsze wzmocnienie kontroli jakości, aby podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości.

Wycofanie świątecznych czekoladek z oferty Aldi jest poważnym przypomnieniem o znaczeniu prawidłowego oznakowania produktów spożywczych. Choć sytuacja dotyczy konkretnego artykułu, sprawa pokazuje, jak istotną rolę odgrywa rzetelna informacja o składzie. Szczególnie w okresie, gdy po słodycze sięgają dzieci i osoby o zwiększonej podatności na alergie. Kupujący powinni zwrócić uwagę na ostrzeżenia sieci i zastosować się do zaleceń. Wówczas można uniknąć potencjalnego zagrożenia.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

