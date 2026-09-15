Ważna zmiana dla pasażerów w przypadku odwołania pociągu

Pasażerowie otrzymają prawo do bezpłatnej zmiany przewoźnika w przypadku odwołania pociągu. Dzięki temu będą mogli bez większych problemów kontynuować podróż.

„Podyktowana zdrowym rozsądkiem” zmiana dla pasażerów pociągów ma na celu zmniejszenie zamieszania wywołanego zakłóceniami w ruchu kolejowym.

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Zmiana dla pasażerów pociągów

Ministerstwo Transportu poinformowało, że pasażerowie, którym odwołano pociągi, otrzymają natychmiastowe prawo do kontynuowania podróży u innych przewoźników. A co najważniejsze – bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Ta ważna zmiana dla pasażerów, która jest duży udogodnieniem, wejdzie w życie w niedzielę, 20 września tego roku. Tym samym zakończy okres niepewności i zamieszania, w czasie którego wiele wcześniej zakupionych biletów nie było honorowanych w pociągach innych firm.

Choć w sytuacjach poważnych zakłóceń pasażerom często zezwalano na podróż z innymi przewoźnikami, zdarzało się, że musieli oni czekać na oficjalne potwierdzenie honorowania biletów przez inną firmę. Lub też – w niektórych przypadkach – kupować drogi nowy bilet i ubiegać się o zwrot kosztów za ten pierwotny.

Zasada dotycząca biletów

Należy dodać, że od 20 września klienci posiadający ważny bilet będą mogli skorzystać z pociągu innego przewoźnika w ciągu dwóch godzin przed lub po planowanym terminie odjazdu odwołanego składu. Wybierając oczywiście rozsądną trasę alternatywną.

Mechanizm automatycznego honorowania biletów u różnych przewoźników wprowadzono już w firmach przejętych z powrotem przez sektor publiczny. Teraz obejmie on również spółki CrossCountry, GWR, Avanti West Coast i Chiltern Railways, obsługujące kluczowe trasy dalekobieżne.

Pozostali przewoźnicy pasażerscy mają zostać włączeni do sektora publicznego w przyszłym roku pod szyldem Great British Railways. Z wyjątkiem nielicznych usług typu „open-access” (świadczonych na zasadach wolnego dostępu do infrastruktury), które pozostaną niezależne.

Do systemu nie zostanie również natychmiast włączona spółka East Midlands Railway. Zmaga się ona z problemami przy wprowadzaniu do eksploatacji wadliwych pociągów hybrydowych (typu bi-mode) produkcji Hitachi. A także z masowymi odwołaniami kursów i niedoborem miejsc siedzących.

Pasażerowie pod większą opieką

Alex Robertson, dyrektor zarządzający niezależnego organu nadzorczego Transport Focus, określił wprowadzeniem nowego prawa dla pasażerów mianem „mile widzianej zmiany, o którą od dawna apelowaliśmy”. Dodał:

– Kluczowe jest teraz zapewnienie pasażerom jasnych informacji na temat dostępnych opcji w każdej sytuacji, gdy dochodzi do zakłóceń.