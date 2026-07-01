Eurostar odwołał pociągi na trasie Londyn – Amsterdam do czwartku
Eurostar odwołał pociągi na trasie Londyn – Amsterdam do czwartku / fot. Shutterstock
HolandiaTransportPodróże i turystyka
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Eurostar odwołał pociągi między Londynem i Amsterdamem. Na pozostałych trasach są opóźnienia

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Z powodu pożaru przewodów kolejowych, Eurostar odwołał pociągi między Londynem i Amsterdamem na kilka najbliższych dni. Opóźnione są także inne połączenia – do Brukseli i Paryża.

Przez pożar okablowania torowego na linii między Rotterdamem a Zwijndrechtem wstrzymano również ruch pociągów krajowych na południe od Rotterdamu co najmniej do czwartku wieczorem, ponieważ operator torów ProRail prowadzi naprawy.

Eurostar odwołał pociągi na trasie Londyn – Amsterdam

Obecnie pociągi z Wielkiej Brytanii kursują wyłącznie do Brukseli. Eurostar poinformował, że połączenia do Holandii odwołano z powodu pożaru okablowania torowego. Operator przewiduje, że powrót do normalnego ruchu nastąpi przed 3 lipca.

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Na swojej stronie internetowej Eurostar poinformował: „Bardzo nam przykro, że z powodu pożaru w pobliżu stacji Rotterdam Centraal, połączenia kolejowe w całej Holandii są obecnie poważnie utrudnione i bardzo ograniczone. W rezultacie istnieje duże ryzyko znacznych opóźnień i odwołań naszych pociągów. A my niestety nie jesteśmy w stanie zaoferować alternatywnych opcji podróży”.

Utrudnienia rozpoczęły się w poniedziałek, gdy wybuchł pożar w kanale kablowym w pobliżu Rotterdam Stadion. Spowodował on przerwę w dostawie prądu w kluczowej infrastrukturze kolejowej w regionie Rotterdamu. Awaria unieruchomiła systemy sygnalizacji i przesiadek między Rotterdam Centraal a stacjami docelowymi, takimi jak Dordrecht i Breda. Ruch kolejowy w kierunku stacji towarowej Kijfhoek również wstrzymano.

Pociągi Eurostar z Londynu do Amsterdamu nie będą kursować do czwartku
Pociągi Eurostar z Londynu do Amsterdamu nie będą kursować do czwartku / fot. Shutterstock

NS poinformował, że przyczyną pożaru było prawdopodobnie przegrzanie kanału kablowego. Operator początkowo spodziewał się, że naprawa potrwa tylko jeden dzień. ProRail później przedłużył termin, a przywrócenie zasilania ma nastąpić w czwartek, 2 lipca, około godziny 18.15.

20-metrowy odcinek infrastruktury został poważnie uszkodzony. Przez kanał kablowy przechodzi około 299 kabli. Około 100 kabli musi zostać naprawionych osobno. Prace obejmują sortowanie, spawanie i testowanie każdego kabla.

Zwrot kosztów biletów

Pasażerowie, którzy zarezerwowali bilety na trasie między Amsterdamem lub Rotterdamem a Londynem, mogą ubiegać się o zwrot kosztów. Natomiast pociągi między Holandią, Brukselą a Paryżem kierowane są objazdem przez Ultrecht. To z kolei powoduje opóźnienia do godziny.

Eurostar radzi pasażerom, aby nie podróżowali do ani z Holandii, dopóki sytuacja się nie ustabilizuje.

Co istotne – aby anulować rezerwację Eurostar i ubiegać się o zwrot pieniędzy, należy przejść do portalu lub aplikacji Eurostar „Zarządzaj rezerwacją”. Prawo do zwrotu pieniędzy zależy od klasy biletu i daty anulowania.

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