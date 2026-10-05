Coraz wyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych
Coraz wyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych / fot. Shutterstock
UKKryzys w UKPraca i finanse
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Wzrosło oprocentowanie kredytów hipotecznych. Jest najwyższe od trzech lat

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych ze stałą stopą na pięć lat osiągnęło najwyższy poziom od 2023 roku. Banki i kasy oszczędnościowo-budowlane podnoszą ceny ze względu na zawirowania na rynkach obligacji.

Na rynkach finansowych sytuacja staje się coraz bardziej niestabilna, co wpływa na prognozy dotyczące podwyżki stopy bazowej. A to z kolei podnosi koszty kredytów hipotecznych.

Wzrasta oprocentowanie kredytów hipotecznych

Choć stopa bazowa Banku Anglii pozostaje bez zmian od grudnia ubiegłego roku, zmienność na rynkach obligacji spowodowała wzrost stawek swapowych, które wpływają na wycenę kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem.

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Średni koszt kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem na pięć lat przekroczył barierę 6 proc. po raz pierwszy od trzech lat. Tuż za nim plasuje się średnie oprocentowanie kredytów ze stałą stopą na dwa lata (5,98 proc.), co również stanowi najwyższy wynik od grudnia ubiegłego roku.

Wzrost cen to zła wiadomość zarówno dla kredytobiorców, którym kończą się obecne umowy ze stałym oprocentowaniem (a którzy jeszcze na początku roku mogli spodziewać się spadku kosztów), jak i dla osób planujących zaciągnięcie kredytu na zakup nieruchomości.

Dane organizacji HomeOwners Alliance wskazują, że miesięczna rata kredytu w wysokości 250 000 funtów ze stałym oprocentowaniem 6 proc. (ustalonym na pięć lat) jest o 158 funtów wyższa niż w przypadku kredytu tej samej wielkości z oprocentowaniem 4,94 proc. A taki poziom średniego oprocentowania odnotował serwis Moneyfacts na początku lutego.

We wrześniu ceny domów w Wielkiej Brytanii spadły o 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym
We wrześniu ceny domów w Wielkiej Brytanii spadły o 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym / fot. Shutterstock

Wpływ na ceny domów

Pojawiły się już oznaki wpływu wyższych kosztów kredytów hipotecznych na rynek mieszkaniowy. W ubiegłym tygodniu towarzystwo budowlane Nationwide poinformowało, że we wrześniu tempo rocznego wzrostu cen spadło o połowę.

Z opublikowanych danych wynika, że we wrześniu ceny domów w Wielkiej Brytanii spadły o 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym. Natomiast średnia cena nieruchomości obniżyła się do 274 251 funtów.

Nationwide poinformowało także, że w ujęciu regionalnym największy spadek cen domów odnotowano w regionie East Anglia. Tam wyniósł on 0,7 proc. w skali roku. Wyjątkiem była Irlandia Północna, która odnotowała najsilniejszy wzrost cen domów – o 5,9 proc. rok do roku.

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