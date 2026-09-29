Utrata miejsc pracy z powodu rozwoju AI zwiększa skalę
Utrata miejsc pracy z powodu rozwoju AI zwiększa skalę / fot. Shutterstock
UKPraca i finanseŻycie w UK
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Bezprecedensowa utrata miejsc pracy z powodu AI. Jaki będzie plan awaryjny?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Wielka Brytania opracuje plan awaryjny na wypadek „bezprecedensowej” utraty miejsc pracy spowodowanej rozwojem sztucznej inteligencji. Niestety firmy coraz częściej redukują zatrudnienie i przechodzą na automatyzację.

Brytyjski minister ds. AI, Kanishka Narayan, zadeklarował, że jego głównym priorytetem jest opracowanie planu awaryjnego na wypadek dużych zwolnień na rynku pracy. Plan ten miałby obejmować zmiany w polityce zatrudnienia oraz regulacjach prawnych.

Przed nami bezprecedensowa utrata miejsc pracy z powodu AI?

Narayan asekuracyjnie zastrzega, że nie ma obecnie powodu do niepokoju. Jednak według niego rząd musi „poważnie potraktować możliwość bezprecedensowego wpływu tej technologii na rynek pracy”.

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Jeśli uderzy to w nas z dużą siłą, będziemy chcieli wyprzedzić bieg wydarzeń tak bardzo, jak to tylko możliwe – powiedział minister.

Dodał też, że oficjalne statystyki mogą nie oddawać w pełni skali tego zjawiska. Wynika to z faktu, że firmy wdrażają AI, nie łącząc przy tym wprost decyzji kadrowych.

Minister wspomniał o pewnej firmie technologicznej, która ograniczyła rekrutację z powodu automatyzacji części zadań. Co oznacza, że „rzeczywisty, ostateczny wpływ tych zmian może nie zostać w pełni uchwycony w danych”.

Zwolnienia na coraz większą skalę

W okresie trzech miesięcy do lipca stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii wyniosła 4,9 proc. Oznacza to wzrost o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim. A liczba pracowników objętych systemem płacowym spadła w tym czasie o 101 tys. Wstępne szacunki wskazują na kolejny spadek o 26 tys. w sierpniu.

Zaledwie w tym miesiącu grupa wydawnicza Reach ogłosiła plany likwidacji kolejnych 220 etatów w redakcjach z powodu spadku ruchu z wyszukiwarek internetowych. Co wynika m.in. z rosnącej popularności odpowiedzi generowanych przez AI, które eliminują konieczność przechodzenia użytkowników na strony wydawców.

Firma Oracle również zlikwidowała setki miejsc pracy w swoim dziale infrastruktury chmurowej w USA. Inwestując jednocześnie miliardy w infrastrukturę pod kątem AI. A giganci technologiczni tacy jak Amazon, Meta i Microsoft ogłosili w tym roku redukcje zatrudnienia liczone w tysiącach etatów.

Instytut Badań nad Polityką Publiczną (IPPR) ostrzegł, że w najgorszym scenariuszu zagrożonych może być około ośmiu milionów miejsc pracy w Wielkiej Brytanii. Choć przedstawiciele tego ośrodka analitycznego zaznaczyli, że taki rozwój wypadków nie jest nieunikniony.

Zagrożenie dotyczy wielu ludzi

Carsten Jung, ekonomista z IPPR, stwierdził, że obecnie około 11 procent brytyjskich miejsc pracy jest w znacznym stopniu narażonych na zastąpienie przez chatboty oparte na sztucznej inteligencji (AI), przy czym najbardziej zagrożone są stanowiska związane z pracą administracyjną.

Dodał, że bardziej zaawansowane systemy AI mogą ostatecznie wpłynąć na zadania wykonywane w znacznie szerszym zakresie gospodarki.

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