Do wyboru są dwa warianty podróży: poranny albo popołudniowy
Eurostar Snap: nawet 50 proc. taniej na szybkie podróże z Londynu

Miłosz Magrzyk
Podróż pociągiem pod kanałem La Manche nie należy do najtańszych, zwłaszcza w wakacje i przy rezerwacji na ostatnią chwilę. Eurostar uruchomił jednak opcję, która pozwala mocno obniżyć koszt wyjazdu do najpopularniejszych europejskich miast. Chodzi o usługę Snap, dzięki której podróż pociągiem Eurostar jest tańsza, ponieważ na bilety można okazyjnie wydać o połowę mniej niż w standardowej sprzedaży.

W zamian pasażer musi zaakceptować mniejszą kontrolę nad godziną odjazdu i bardziej restrykcyjne warunki biletu. Mimo wszystko to atrakcyjna propozycja, szczególnie jeśli dla pasażera liczy się budżet, a nie sztywny plan dnia.

Na czym polega Eurostar Snap i skąd tak duże zniżki?

Jazda pociągiem wcale nie musi być droga, co pokazuje nowa oferta przewoźnika Eurostar. Wzbudza ona duże zainteresowanie, bo pozwala dużo taniej niż normalnie dotrzeć do Paryża, Lille, Amsterdamu, Rotterdamu czy Brukseli.

Zamiast klasycznej rezerwacji konkretnego pociągu, podróżny wybiera jedynie dzień przejazdu oraz przedział czasowy. Do wyboru są dwa warianty: poranny wyjazd albo wyjazd popołudniowy. Dokładna godzina wyjazdu zostaje przydzielona później – Eurostar informuje pasażera o finalnym odjeździe najpóźniej 48 godzin przed zaplanowaną podróżą.

Przewoźnikowi łatwiej wypełnić wolne miejsca w pociągach, a pasażer otrzymuje znacznie niższą cenę. Przypomina to znane z lotnictwa oferty last minute lub taryfy promocyjne bez wyboru miejsca.

Zasady, ograniczenia i ważne haczyki przed zakupem

Podróż pociągiem Eurostar w ramach ulgowej oferty wygląda atrakcyjnie, ale nie jest dla każdego. Najlepsze okazje pojawiają się zwykle krótko przed podróżą. Bilety Snap są udostępniane maksymalnie dwa tygodnie przed wyjazdem i można je kupić tutaj, a poza tym Snap wymaga zaakceptowania kilku ograniczeń.

Eurostar informuje pasażera o finalnym odjeździe najpóźniej 48 godzin przed planowaną podróżą

Podstawowe zasady:

  • bilety są niewymienne, bezzwrotne i niezbywalne,
  • informacja o dokładnym kursie pojawia się do 48 godzin przed podróżą,
  • maksymalnie cztery bilety dla dorosłych w jednym zamówieniu,
  • oferta przeznaczona jest dla pasażerów od 16. roku życia,
  • dzieci do 4 lat mogą podróżować bezpłatnie na kolanach dorosłego.

Pasażer musi liczyć się z ryzykiem bardzo wczesnego kursu albo jednego z późniejszych połączeń w ciągu dnia. Jeśli ktoś ma zaplanowany hotel, spotkanie lub przesiadkę, godzinowa niepewność będzie problematyczna.

