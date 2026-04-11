Sprytne porady jak latać taniej Ryanairem
Joanna Baran
Marzysz o szybkim wypadzie do Europy, ale nie chcesz przepłacać? Ryanair już słynie z tanich lotów, ale eksperci z portalu Which? podpowiadają, jak można sprawić, by bilety kosztowały jeszcze mniej. Oto kilka sprytnych sposobów, które naprawdę działają.

Jak latać taniej Ryanairem?

Choć bilet często jest tani, dodatkowe opłaty i ukryte dodatki. Kliknięcie lub automatyczne zatwierdzenie podnosi koszty.

Wybierz odpowiedni bilet

Nie daj się zwieść domyślnym opcjom, takim jak Regular czy Plus. Często najtańszy wybór to Value Fare. Natomiast wszystkie dodatkowe usługi – miejsca czy bagaże – możesz dokupić osobno. Jak mówią specjaliści z Which?, rodzina czteroosobowa może w ten sposób zaoszczędzić nawet ponad 50 funtów na jednej podróży.

Minimalizuj bagaż

Ryanair słynie z restrykcyjnych zasad bagażowych. Pamiętaj, że nadmiar lub źle dobrany bagaż podręczny może kosztować Cię nawet 60 funtów przy bramce. Lepiej odprawić jeden większy bagaż niż płacić za kilka małych toreb. To prosta droga do oszczędności i mniej stresu przed lotem. Ciekawym sposobem jest również wysyłanie bagażu paczkomatem, jeśli taki jest dostępny w miejscach lotu.

Rezygnuj z wyboru miejsca

Chcesz siedzieć razem z przyjaciółmi? W Ryanair trzeba za to zapłacić. Natomiast ceny mogą sięgać 36 funtów. Według Which?, tylko 62% osób, które nie zapłaciły za wybór miejsca, siedziało obok swoich towarzyszy. Jeśli nie zależy Ci na gwarancji, można zaryzykować i pozwolić systemowi przydzielić miejsca automatycznie.

Odpowiednia kolejność rezerwacji

Planowanie z wyprzedzeniem może zdziałać cuda. Loty krótkodystansowe często kosztują zaledwie 15 funtów. Jednak im bliżej terminu, tym ceny rosną. Zarezerwuj odpowiednio wcześnie, a Twój portfel Ci podziękuje.

fot. shutterstock.com

Omijaj dodatkowe usługi

Ryanair chętnie dorzuca do biletu ubezpieczenie czy gwarantowaną wymianę walut. Eksperci Which? radzą: lepiej pozwolić bankowi na przewalutowanie i zrezygnować z ubezpieczenia, jeśli masz już własną polisę. Każda taka drobna decyzja obniża koszt lotu. Zatem pozwala latać taniej Ryanairem. Na takie usługi warto również zwrócić uwagę przy innych liniach lotniczych.

Sprytny zakup bagażu podręcznego

Wiele firm już oferują torby idealnie dopasowane do wymogów Ryanair. Jedna dobrze dobrana torba może uratować Cię przed dodatkowymi opłatami i pozwolić zabrać wszystko, co potrzebne, w jednym miejscu.

Jak latać taniej Ryanairem? I czy to się opłaca

Podróżowanie tanio z Ryanairem nie musi być trudne. Wystarczy kilka sprytnych decyzji: wybór odpowiedniego biletu, minimalizacja bagażu, przemyślane dodatki i wcześniejsza rezerwacja. Dzięki wskazówkom ekspertów z Which? każdy może poczuć satysfakcję z udanego, budżetowego wyjazdu, a portfel pozostanie w dobrym stanie.

 

