Wnioski o świadczenie ruszają w czerwcu 2026. Ważna informacja dla rodziców

W 2026 roku Irlandia ponownie aktywuje jeden z najbardziej oczekiwanych przez rodziców programów wsparcia socjalnego w Irlandii. Back to School Clothing and Footwear Allowance zapewnia realną pomoc. To jednorazowe świadczenie. Rząd wypłaca je w okresie letnim. Wnioski o świadczenie ruszają w czerwcu 2026.

Back to School Clothing and Footwear Allowance pomaga rodzinom w pokryciu rosnących kosztów przygotowania dzieci do nowego roku szkolnego. Wydatki te w ostatnich latach są jednym z największych obciążeń domowych budżetów.

Wnioski o świadczenie ruszają w czerwcu 2026

Program obejmuje dzieci w wieku szkolnym. Wysokość wsparcia zależy od wieku dziecka. W 2026 roku stawki pozostają zróżnicowane. 160 euro przysługuje na dzieci w wieku od 2 do 11 lat. Natomiast 285 euro wypłacane jest na dzieci od 12. roku życia oraz uczęszczające do szkoły średniej. Oznacza to, że najstarsza grupa uczniów otrzymuje wyższe wsparcie. Gradacja wynika z wyższych kosztów związanych z edukacją na poziomie secondary school, gdzie wydatki na odzież, obuwie, podręczniki czy wyposażenie sportowe są zazwyczaj znacznie większe.

Kto może otrzymać świadczenie

Ważną zmianą, która utrzymuje się również w 2026 roku, jest rozszerzenie programu na młodsze dzieci – już od drugiego roku życia. To istotne poszerzenie grupy beneficjentów, które wprowadzono w odpowiedzi na rosnące koszty opieki i przygotowania dzieci do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dzięki temu wsparcie nie ogranicza się wyłącznie do uczniów szkół podstawowych i średnich, ale obejmuje również rodziny, które ponoszą wydatki związane z rozpoczęciem edukacyjnej ścieżki dziecka znacznie wcześniej.

Kryteria i sposób wypłaty

Program ma charakter dochodowy. To oznacza, że nie każda rodzina automatycznie kwalifikuje się do otrzymania świadczenia. Podstawą są kryteria dochodowe oraz sytuacja życiowa, choć w praktyce wiele rodzin otrzymuje płatność automatycznie, bez konieczności składania osobnego wniosku. Wnioski ruszają tradycyjnie w czerwcu. Natomiast wypłaty rząd realizuje stopniowo w miesiącach letnich, tak aby rodzice mogli przygotować dzieci jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Dlaczego ten program jest tak ważny

Znaczenie tego programu wykracza jednak poza samą pomoc finansową. W praktyce jest on jednym z najbardziej odczuwalnych elementów polityki wsparcia rodzin, szczególnie w okresie, gdy koszty życia – w tym ceny odzieży i obuwia dziecięcego – utrzymują się na wysokim poziomie. W przypadku wielu gospodarstw domowych świadczenie to pozwala uniknąć jednorazowego, dużego wydatku. Gdy mowa o rodzinach z kilkorgiem dzieci pomoc może sięgnąć kilkuset euro.

Zmiana podejścia do wsparcia rodzin

Rozszerzenie programu na młodsze dzieci jest również sygnałem zmiany podejścia do polityki socjalnej, w której coraz większy nacisk kładzie się na wsparcie na wczesnym etapie życia dziecka. W praktyce oznacza to mniejsze obciążenie finansowe dla rodziców już od momentu rozpoczęcia edukacji przedszkolnej oraz większą równość w dostępie do podstawowych potrzeb, takich jak odpowiednie ubranie i obuwie.

Realna ulga w domowym budżecie

Dla rodzin w 2026 roku oznacza to przede wszystkim jedno – realne wsparcie w najbardziej kosztownym okresie przygotowań do szkoły. Ta pomoc w wielu przypadkach decyduje o tym, czy powrót do nauki wiąże się z presją finansową, czy z możliwością spokojnego zaplanowania wydatków.