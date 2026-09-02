Wzrost cen domów w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od kwietnia

Jak podało Nationwide – po raz pierwszy od kwietnia nastąpił wzrost cen domów w Wielkiej Brytanii. Ile zatem musimy obecnie zapłacić za nieruchomość na Wyspach?

Według wiodącego indeksu Nationwide, ceny domów w Wielkiej Brytanii wzrosły w sierpniu po raz pierwszy od czterech miesięcy. Ponieważ kupujący i sprzedający pozostawali w „stanie oczekiwania” przed podwyżką stóp procentowych w dalszej części roku.

Sierpniowy wzrost cen domów w UK

Średnia cena domu wzrosła w sierpniu o 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym do 275 465 funtów, w oczekiwaniu na głosowanie w sprawie stóp procentowych. Stanowi to pierwszy wzrost od kwietnia, według Nationwide. Analitycy prognozowali wzrost o 0,1 proc.

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Wzrost nastąpił po trzymiesięcznym spadku cen. Po tym jak Nationwide skorygowało lipcowy wzrost o 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym do spadku o 0,1 proc.

Obecnie brytyjski rynek nieruchomości oczekuje na wynik kolejnego głosowania Komitetu Polityki Pieniężnej Banku Anglii. Odbędzie się ono 17 września, w sprawie ewentualnej podwyżki stopy bazowej z obecnego poziomu 3,75 proc.

Średnia wartość nieruchomości

Po trzech miesiącach spadków cen, średnia wartość nieruchomości w Wielkiej Brytanii jest nadal niższa o ponad 3000 funtów niż 278 880 funtów szacowane przez Nationwide w kwietniu.

W ujęciu rocznym ceny domów wzrosły o 1,6 proc. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku, przekraczając 1,4 proc. wzrost rok do roku w lipcu. Było to jednak poniżej prognozy ekonomistów zakładającej 2 proc. wzrost roczny.

Rynki nie oczekują, że Komisja Polityki Pieniężnej (MPC) podniesie stopy procentowe w tym miesiącu. Ale szacują wzrost o 0,25 proc. do grudnia.

Robert Gardner, główny ekonomista Nationwide, powiedział, że ostatnia podwyżka limitu cen energii, która sprawi, że rachunki osiągną tej zimy najwyższy poziom od trzech lat, nie wpłynęła jeszcze na aktywność kupujących i sprzedających.

– Chociaż najnowszy szok cenowy energii stwarza ryzyko inflacyjne, pojawiły się obiecujące sygnały, że nie przekłada się on na presję cenową – powiedział.

Coraz mniej zatwierdzonych kredytów hipotecznych

Bank Anglii opublikował we wtorek dane, z których wynika, że liczba zatwierdzonych kredytów hipotecznych dla nabywców domów spadła w lipcu do najniższego poziomu od ponad dwóch lat.

W lipcu zatwierdzono 56 053 kredyty hipoteczne na zakup domu. Stanowi to najniższy miesięczny wynik od stycznia 2024 roku, kiedy to zatwierdzono 56 032 kredyty.

Natomiast w czerwcu zatwierdzono 58 215 kredytów hipotecznych dla nabywców domów. A w ciągu ostatnich sześciu miesięcy średnia miesięczna liczba zatwierdzonych kredytów hipotecznych na zakup domu wynosiła około 60 800.