Ile trzeba teraz zapłacić za dom w Holandii?

Ceny nieruchomości w kraju tulipanów nieubłaganie rosną. W maju mieliśmy do czynienia z kolejną podwyżką średnio o 4,4 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem roku poprzedniego. Ile zatem trzeba teraz zapłacić za dom w Holandii?

Polacy, którzy chcą kupić dom w Holandii, muszą liczyć się z niemałym wydatkiem. Cena istniejącej nieruchomości w tym kraju wzrosła w ubiegłym miesiącu o podobną wartość, jak w poprzednim.

Ile teraz kosztuje dom w Holandii?

Jak podał holenderski urząd statystyczny (CBS) na podstawie danych z rejestru gruntów – w maju istniejący dom w Holandii był średnio o 4,4 proc. droższy niż rok wcześniej. W kwietniu natomiast podwyżka cen wyniosła 4,3 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem w 2025 roku.

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Z danych CBS wynika, że średnia cena domu wyniosła w ubiegłym miesiącu 487 383 euro, czyli o 0,6 proc. więcej niż w kwietniu.

Peter Hein van Mulligen, główny ekonomista z CBS, twierdzi, że istnieją oznaki dalszych wzrostów cen nieruchomości.

– Od dłuższego czasu obserwujemy tendencję wzrostową cen domów. Dochody znacznie wzrosły, a ludzie nadal dysponują dużymi oszczędnościami. Dlatego nawet przy wysokich stopach procentowych nadal stać ich na kredyt hipoteczny – powiedział van Mulligen.

Zaostrzenie przepisów na rynku wynajmu

W ostatnich miesiącach – częściowo przez zaostrzenie przepisów na rynku wynajmu – doszło do masowej wyprzedaży nieruchomości na wynajem. To miało z kolei wpływ na spowolnienie wzrostu cen domów i zwiększenie podaży mieszkań własnościowych.

Według van Mulligena największa fala wyprzedaży już minęła, jednak nadal trwa. Ciężko również przewidzieć, w jaki sposób wpłynie to dalej na ceny nieruchomości.

Przypomnijmy, że ceny domów w Holandii gwałtownie rosły do lata 2022 roku. Później przez pewien czas utrzymywał się spadek. A od czerwca 2023 roku trend ten ponownie się odwrócił i ceny nieruchomości ponownie zaczęły rosnąć. Co ciekawe – w maju tego roku średnie ceny były o 16,6 proc. wyższe niż w szczytowym okresie 2022 roku.