Zimowy armagedon w Niemczech – minus 20 stopni

Sąsiad Polski zmaga się na początku stycznia z ekstremalnie niskimi temperaturami. Wieczory staną się u niego prawdziwie lodowate, a nocą słupki rtęci spadną nawet do minus 20 stopni – ostrzega Bild. Właśnie tak wygląda zima w Niemczech.

Szczególnie chłodno będzie nad obszarami pokrytymi śniegiem: w takich miejscach resztkowe ciepło jest szybko odbijane przez śnieg, a przy bezchmurnym niebie nocne przymrozki stają się jeszcze dotkliwsze. Peter Hartmann z Niemieckiej Służby Meteorologicznej podkreśla, że w ostatnich trzech zimach w Niemczech nie miano do czynienia z takimi warunkami.

Temperatura do minus 20 stopni

Według Niemieckiej Służby Meteorologicznej nocami mróz będzie w całym kraju od minus 1 do minus 8 stopni, jednak temperatura lokalnie spadnie nawet poniżej minus 10 stopni.

Ekstremalne warunki przewidywane są dla południowych dolin niskich gór i Alp – termometry mogą tam wskazać nawet minus 20 stopni. W Bawarii i na granicy z Saksonią temperatura waha się od minus 10 do minus 14 stopni. Mapy prognoz często nie oddają jednak w pełni lokalnych różnic, dlatego rzeczywiste zimne zakątki są raczej bardziej rozległe, niż pokazują to modele.

Mr óz uderzy najmocniej w miejsca bez naturalnej ochrony

W obliczu „gorzkiej” zimy warto odpowiednio przygotować się na wyjątkowo chłodne noce. Nocne przymrozki będą najbardziej odczuwalne w miejscach bez naturalnej osłony, oraz tam, gdzie zalega śnieg. Opady przybywające z północnego-zachodu będą przemieszczać się nad środek Niemiec, a w miejscach ich występowania chłód stanie się przenikliwy.

Nawet proste rytuały w postaci korzystania z butelki z gorącą wodą w łóżku mogą poprawić komfort termiczny. Podobnie jak ciepłe skarpety, gruba kołdra czy gorąca kąpiel przed snem.

W drugiej połowie tygodnia mr óz ust ąpi na rzecz silnego wiatru

Śnieg odbijający nocne światło i lodowate powietrze tworzą niezwykle malowniczy, ale jednocześnie wymagający krajobraz. Z jednej strony zachwyca śnieżna biel i przejrzyste, zimowe niebo, z drugiej – ludzie muszą zachować większą ostrożność. Każdy, kto wyrusza na spacer czy poranne odśnieżanie, musi liczyć się z tym, że mróz będzie brutalny.

Prawdopodobnie dopiero druga połowa tygodnia przyniesie poprawę ze względu na napływ powietrza znad Atlantyku. Mróz odpuści, jednak pojawią się silne wiatry i wilgotna aura. Oznacza to, że najbliższe dni tak czy inaczej pozostaną wyjątkowo surowe dla mieszkańców.