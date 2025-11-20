Zmiany w świadczeniach jakie wejdą w 2026 roku
Zmiany w świadczeniach jakie wejdą w 2026 roku / fot. Shutterstock.com
Zmiany w świadczeniach jakie wejdą w 2026 roku

Joanna Baran
Joanna Baran

Rok 2026 przynosi istotne zmiany w systemie świadczeń socjalnych w Irlandii. Od stycznia wchodzą w życie podwyżki i nowe regulacje, które obejmują zarówno wysokość płatności, jak i zasady kwalifikowania się do świadczeń. Zmiany w świadczeniach jakie wejdą w 2026 roku znacząco wpłyną na życie mieszkańców Irlandii. 

Eksperci podkreślają, że dla tysięcy rodzin i osób korzystających ze świadczeń będzie to realna poprawa warunków życia, ale również czas, aby zaplanować finanse.

Wyższe świadczenia tygodniowe – co się zmieni

Od stycznia 2026 roku maksymalna stawka większości tygodniowych świadczeń socjalnych wzrośnie o 10 euro. Osoby zależne od świadczeń oraz osoby otrzymujące je w obniżonej wysokości także odczują proporcjonalne podwyżki. To oznacza, że więcej rodzin otrzyma wsparcie adekwatne do ich potrzeb, a budżety domowe będą mogły lepiej radzić sobie z rosnącymi kosztami życia.

Również zasiłki na dzieci zostaną zwiększone – dzieci do 12 roku życia otrzymają dodatkowe 8 euro tygodniowo, a dzieci powyżej 12 roku życia aż 16 euro. Te zmiany mają na celu wsparcie rodzin w ponoszeniu kosztów edukacji, żywności i codziennej opieki.

Świąteczny Bonus powraca

Zmiany w świadczeniach, jakie wejdą w 2026 roku, obejmują także powrót Świątecznego Bonusu. W grudniu 2025 roku osoby kwalifikujące się do świadczeń socjalnych otrzymają 100% tygodniowego świadczenia w formie bonusu świątecznego. Dla wielu długoterminowych beneficjentów to istotne wsparcie w okresie świątecznym. Dlatego, że może pokryć dodatkowe wydatki związane z zakupami i przygotowaniami do świąt.

Zmiany w świadczeniach jakie wejdą w 2026 roku – lepsze wsparcie rodzin

Nowe regulacje przewidują podwyżki w programach takich jak Working Family Payment. Od stycznia 2026 roku zwiększy limity dochodów o 60 euro tygodniowo dla wszystkich rodzin. Program stanie się również kwalifikującym świadczeniem dla Fuel Allowance od marca 2026 roku. Natomiast świadczenie będzie naliczane wstecz od stycznia, jeśli spełnione są warunki. Dodatkowo, Fuel Allowance wzrośnie o 5 euro do 38 euro tygodniowo.

Zmiany obejmą również dzieci uczęszczające do szkoły. Dlatego Back to School Clothing and Footwear Allowance zostanie rozszerzony o dzieci w wieku 2 i 3 lat. To ułatwi przygotowanie najmłodszych do edukacji.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i opiekunów

Zmiany w świadczeniach, jakie wejdą w 2026 roku, mają również wspierać osoby niepełnosprawne i opiekunów. Osoby przechodzące z Disability Allowance lub Blind Pension do pracy zachowają prawo do Fuel Allowance przez pięć lat. Ponadto osoby korzystające z tych świadczeń będą mogły skorzystać z programu Back to Work Family Dividend, jeśli podejmą zatrudnienie.

Tygodniowy limit dochodów dla Carer’s Allowance wzrośnie do 1 000 euro dla osoby samotnej i 2 000 euro dla pary. Natomiast limit dla Carer’s Benefit wzrośnie do 1 000 euro. Domiciliary Care Allowance zyska dodatkowe 20 euro miesięcznie. To oznacza realną poprawę finansową dla osób zajmujących się opieką domową.

Zmiany w świadczeniach jakie wejdą w 2026 roku w praktyce

Eksperci podkreślają, że zmiany w świadczeniach, jakie wejdą w 2026 roku, przyniosą realne wsparcie dla tysięcy rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych. Wyższe stawki i nowe świadczenia mają zmniejszyć ubóstwo oraz zwiększyć stabilność finansową gospodarstw domowych. Dla osób korzystających z systemu świadczeń to także czas, aby zweryfikować swoje prawa. Dlatego warto upewnić się, że wszystkie kwalifikujące się płatności zostaną w pełni wykorzystane.

 

