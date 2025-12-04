12 tysięcy bezdomnych, w tym 3883 dzieci. Dramatyczna sytuacja w stolicy

Nowe dane opublikowane przez Dublin Regional Homeless Executive ujawniają dramatyczną skalę kryzysu bezdomności w Dublinie. Na koniec października 2025 roku liczba osób bez dachu nad głową osiągnęła rekordowy poziom 12 024, w tym 3 883 dzieci. Dramatyczna sytuacja w stolicy Irlandii to codzienność tysięcy ludzi.

Problem dotyka nie tylko dorosłych, ale przede wszystkim najmłodszych. Los dzieci w takich warunkach jest szczególnie trudny.

Bezdomność dzieci i rodzin – dramat, którego nie widać na ulicach

Dzieci w Dublinie, pozbawione stabilnego miejsca zamieszkania, stają przed codziennymi wyzwaniami, które dla wielu dorosłych byłyby nie do zniesienia. Brak dostępu do spokojnego miejsca do nauki, prywatności i poczucia bezpieczeństwa ma długotrwały wpływ na ich rozwój psychiczny i fizyczny. Jak podkreślają eksperci, każde bezdomne dziecko to nie tylko liczba statystyczna. To osobisty, codzienny dramat.

Rodziny zmuszone do życia w tymczasowych schroniskach często muszą dzielić przestrzeń z innymi. Taka sytuacja powoduje chroniczny stres, zaburzenia snu i trudności w funkcjonowaniu w szkole. Jak wskazuje radny Daithi Doolan z Sinn Féin, w ciągu ostatniego roku liczba rodzin, które znalazły się w bezdomności, wzrosła o 16%. Jest to częściowo efektem polityki mieszkaniowej rządu.

Dramatyczna sytuacja w stolicy. Wzrost czynszów i wycofywanie mieszkań z rynku

Kryzys pogłębia się również z powodu rosnących kosztów mieszkań socjalnych oraz decyzji prywatnych właścicieli lokali. Nowa ustawa mająca chronić najemców przed eksmisjami spowodowała paradoksalnie falę wypowiedzeń umów najmu i wycofywanie się właścicieli z rynku wynajmu. W efekcie coraz trudniej znaleźć mieszkanie, zarówno w sektorze prywatnym, jak i komunalnym. Powyższa sytuacja prowadzi do narastającej liczby osób oczekujących na schronienie.

Radny Doolan wskazuje, że główną przyczyną bezdomności rodzin są eksmisje przez prywatnych właścicieli. Te w połączeniu z ograniczonym dostępem do mieszkań komunalnych stają się problemem systemowym. Program Tenant In Situ, który wcześniej umożliwiał wykup mieszkań od prywatnych właścicieli w celu zapobiegania eksmisjom, został w dużej mierze ograniczony finansowo. Ta decyzja również pogłębia kryzys.

Przyczyny bezdomności w Irlandii – dlaczego problem narasta

Bezdomność w Dublinie to efekt złożonych czynników: wysokich cen wynajmu, niewystarczającej liczby mieszkań socjalnych, polityki rządowej ograniczającej wsparcie dla najemców oraz rosnącego popytu na lokale w stolicy. Dla dzieci i rodzin skutki są szczególnie dotkliwe. Dlatego, że oznaczają brak stabilnego miejsca zamieszkania, który wpływa na edukację, zdrowie psychiczne i relacje społeczne.

Według danych z października 2025 roku:

Rodziny: 1 750

Dorośli w rodzinach: 3 110

Dzieci: 3 883

Samotni dorośli: 5 031

Łączna liczba dorosłych: 8 141

Łączna liczba osób bezdomnych: 12 024

12 tysięcy bezdomnych, w tym 3883 dzieci. Dramatyczna sytuacja w stolicy

Radny Daithi Doolan oraz organizacje społeczne apelują o natychmiastowe działania: przywrócenie finansowania programów wspierających najemców, wprowadzenie zakazu eksmisji bez podania przyczyny, zwiększenie liczby mieszkań komunalnych oraz stopniową regulację rynku prywatnego wynajmu.

Bez natychmiastowych i radykalnych zmian, liczba osób bezdomnych w Dublinie, w tym dzieci i rodzin, może nadal rosnąć. Natomiast bezczynność pogłębi dramatyczną sytuację w stolicy. Bezdomność powoduje bowiem długofalowe konsekwencje społeczne.