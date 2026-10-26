Amazon szuka pracowników sezonowych
Amazon szuka pracowników sezonowych / fot. Shutterstock
UKPraca i finanseŻycie w UK
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Amazon zatrudni 15 000 pracowników sezonowych przed świętami

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Firma Amazon prowadzi rekrutację na ponad 15 000 stanowisk sezonowych w swojej brytyjskiej sieci. Oferuje pracownikom od pierwszego dnia zatrudnienia rozbudowany pakiet świadczeń.

Amazon zobowiązał się nie tylko do utworzenia do 2030 roku 30 000 miejsc pracy na stanowiskach podstawowego szczebla, skierowanych do młodych ludzi w Wielkiej Brytanii. A także do świąt chce zatrudnić ponad 15 000 pracowników sezonowych.

Amazon zatrudni ponad 15 000 pracowników sezonowych

Gigant zadeklarował wsparcie dla planów brytyjskiego rządu dotyczących ograniczenia bezrobocia wśród młodzieży. Dlatego też do 2030 roku chce utworzyć 30 000 miejsc pracy na stanowiskach podstawowego szczebla, skierowanych do młodych ludzi.

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Teraz z kolei Amazon prowadzi rekrutację na pracowników sezonowych. Oferowane wynagrodzenie na stanowiskach operacyjnych zaczyna się od co najmniej 14,30 funta za godzinę. Firma podkreśla, że może ono wzrosnąć do 15,30 funta za godzinę, w zależności od lokalizacji.

Praca w centrach przyjmowania towarów, centrach realizacji zamówień, centrach sortowania oraz stacjach dostawczych pozwoli sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na towary zamawiane online w okresie przedświątecznym.

Okres przedświąteczny jest dobrym czasem na szukanie pracy sezonowej
Okres przedświąteczny jest dobrym czasem na szukanie pracy sezonowej / fot. Shutterstock

Rozbudowany pakiet świadczeń

Jak wspomnieliśmy – od pierwszego dnia zatrudnienia pracownicy sezonowi otrzymają rozbudowany pakiet świadczeń. Ma on obejmować prywatne ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od utraty dochodu oraz zniżki pracownicze.

Łączna wartość tych korzyści przekracza 700 funtów rocznie. Ponadto pracownicy mogą również korzystać z firmowego planu emerytalnego.

Anil Verma, dyrektor ds. operacyjnych w Amazon UK, powiedział:

Cieszymy się, że możemy zaoferować ponad 15 000 miejsc pracy osobom zatrudnianym sezonowo. Odgrywają one kluczową rolę w zapewnianiu naszym klientom obsługi na najwyższym poziomie. Z radością powitamy zarówno osoby, które wracają do pracy w Amazonie co roku, jak i nowych członków naszego zespołu.

Amazon wykorzystuje AI do badania ryzyka strajków?

Niedawno Amazon znalazł się pod lupą w związku z „Atlasem” – narzędziem opartym na sztucznej inteligencji. Według wewnętrznego dokumentu służy ono do oceny ryzyka wystąpienia działań związkowych w magazynach firmy.

Dokument, ujawniony podczas postępowania sądowego z udziałem kanadyjskiego związku zawodowego Unifor, wskazuje dwa brytyjskie obiekty jako znajdujące się w kategorii najwyższego ryzyka.

Materiał ten, będący prawdopodobnie częścią szkolenia dla menedżerów Amazona, opisuje mechanizm oceny pojawiających się problemów pracowniczych. A także aktywności związkowej oraz zjawisk określanych przez firmę jako „wewnętrzne lub zewnętrzne zagrożenia pracownicze”.

Związek zawodowy GMB zażądał wyjaśnień, czy „Atlas” lub podobne systemy są wykorzystywane w Wielkiej Brytanii. Amazon zaprzecza, jakoby celem „Atlasu” było przeciwdziałanie działalności związkowej. Twierdzi też, że system analizuje sytuację na poziomie poszczególnych placówek, a nie monitoruje przynależności związkowej czy poglądów konkretnych pracowników.

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