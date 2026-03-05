Polacy nie postrzegają już Niemiec jako kraju atrakcyjnego dla emigrantów
Polacy nie postrzegają już Niemiec jako kraju atrakcyjnego dla imigrantów / fot. Shutterstock
NiemcyPraca i zarobkiŻycie w Niemczech
2 min.czytania

Niemcy tracą na atrakcyjności w oczach Polaków

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Najnowsze badanie dowodzi, że Niemcy tracą na atrakcyjności. Okazuje się, że co trzeci żyjący tam imigrant z UE chce wyjechać z tego kraju. Także coraz mniej Polaków udaje się tam na emigrację.

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez Europejski Urząd ds. Równego Traktowania w Niemczech wynika, że Niemcy tracą na atrakcyjności w oczach imigrantów z UE, w tym Polaków. Kraj ten nie jest już kojarzony z przystępnością cenową, stabilnością i komfortowymi warunkami pracy.

- Advertisement -

Coraz więcej imigrantów z UE, w tym Polaków chce wyjechać z Niemiec

Coraz więcej imigrantów z UE mówi o wyjeździe z Niemiec. Chociaż co roku do tego kraju imigruje od 400 000 do 700 000 obywateli UE, wskaźniki emigracji również są wysokie.
W 2024 roku migracja netto obywateli UE do Niemiec wyniosła zaledwie 38 735 osób. W 2023 roku migracja netto obywateli UE do Niemiec wyniosła 117 000 osób, co oznacza spadek aż o 66,8 proc. w stosunku rok do roku.

Według badania, obywatele Rumunii stanowią największą populację imigrantów z UE w Niemczech. Następni w kolejności są Polacy, Bułgarzy, Włosi, Węgrzy i Hiszpanie. W 2024 roku liczba Chorwatów, Polaków i Bułgarów emigrujących do Niemiec spadła najbardziej. Odpowiednio o 30 proc., 21 proc. i 19 proc.

Według badania przeprowadzonego przez Europejski Urząd ds. Równego Traktowania 35 proc. imigrantów z UE stwierdziło, że myśli o opuszczeniu Niemiec. Natomiast 13 proc. podało, że już ma konkretne plany wyjazdu.

Badanie wykazało również, że większość imigrantów z UE opuszcza Niemcy w ciągu czterech lat od przyjazdu. Jako powód 38,8 proc. respondentów podało, że nie czuje się w tym kraju mile widzianych. A 49,4 proc. doświadczyło dyskryminacji w miejscu pracy. Inni wskazywali na trudności z uznaniem kwalifikacji, brak postępów w pracy i trudności biurokratyczne.

Liczba Polaków emigrujących do Niemiec w 2024 roku spadła o 21 proc.
Liczba Polaków emigrujących do Niemiec w 2024 roku spadła o 21 proc. / fot. Shutterstock

Niemcy tracą na atrakcyjności w oczach pracowników z zagranicy

Raport Niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych (DIW) z 2025 roku wykazał, że wzrost gospodarczy kraju ma spaść do 0,4 proc. rocznie, a do 2029 roku osiągnie 0 proc. Chyba że kraj przyjmie więcej pracowników migrujących, aby uzupełnić niedobór siły roboczej. Dotyczy to przyjmowania wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników z UE i spoza UE.

Z największymi niedoborami pracowników kraj boryka się w służbie zdrowia, budownictwie i administracji publicznej. Dowodzi to tego, że Niemcy tracą na atrakcyjności także w kontekście rynku pracy.

DIW ostrzegał, że „potencjał wzrostu obecnej populacji Niemiec jest ograniczony i nie jest w stanie sam ustabilizować potencjału produkcyjnego. Rekrutacja pracowników zagranicznych ma zatem ogromne znaczenie”.

W związku z tym Instytut zaproponował dwa szeroko zakrojone środki mające na celu złagodzenie skutków niedoboru pracowników w Niemczech. Według niego rząd powinien poprawić dostęp do niedrogiej opieki nad dziećmi i zreformować ustawę o ulgach podatkowych dla małżeństw (Ehegattensplitting), aby umożliwić kobietom bardziej regularną pracę aż do późnej starości.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Ceny paliw straszą, a Niemcy tankują w Polsce

W przygranicznych miejscowościach Dolnego Śląska i Lubuskiego tworzą się kolejki samochodów z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi. Powodem znacząca różnica cen pomiędzy Niemcami a Polską.

Za brak biletu do więzienia. Niemcy liczą koszty – podatnicy płacą fortunę

Niemiecki model odpowiedzialności za jazdę bez biletu odsłania znacznie szerszy problem funkcjonowania państwa i społecznych kosztów systemu kar.

Wielka Warszawska – wielkie pieniądze, wielkie ambicje, wielki wyścig

Wielka Warszawska” wchodzi do kin w UK od 27 lutego. Sensacyjne kino o wyścigach na Służewcu, mafii i Polsce 1991 roku.

Polacy w Tesli walczą o poprawę warunków pracy w fabryce

Wśród najważniejszych postulatów inicjatywy Polskich pracowników znajdują się dodatki stażowe, rozszerzenie oferty szkoleń oraz wprowadzenie 45-minutowej płatnej przerwy.

Niemcy dają obywatelom wolny wybór w ogrzewaniu domów

Niemiecki rząd odchodzi od sztywnej zasady, według której nowe systemy musiały w 65 proc. opierać się na odnawialnych źródłach energii.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Niemczech

Wydarzenia kryminalne

Transport