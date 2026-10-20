Dzięki projektom termomodernizacyjnym powstanie tysiące miejsc pracy
Dzięki projektom termomodernizacyjnym powstanie tysiące miejsc pracy / fot. Shutterstock
UKPraca i finanseŻycie w UK
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50 000 miejsc pracy w ramach inwestycji w czystą energię

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Dzięki inwestycjom o wartości 15 mld funtów w czystą energię, w Wielkiej Brytanii może powstać 50 000 miejsc pracy. Stworzy to większe możliwości zatrudnienia w branży konstrukcyjnej, inżynieryjnej, produkcji i innych zawodach wymagających kwalifikacji.

Według analizy przeprowadzonej przez think tank E3G, program poprawy efektywności energetycznej domów mógłby stworzyć 50 000 miejsc pracy. A – dla porównania – projekt wydobycia ropy naftowej Rosebank zapewniłby ich około 1100.

Tysiące nowych miejsc pracy

Ponadto z analizy przeprowadzonej przez organizację wynika, że nowy program pozwoliłby zmniejszyć rachunki za energię gospodarstw domowych łącznie o miliard funtów każdego roku.

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Rządowy program Warm Homes Plan ma na celu poprawić energooszczędność 5 mln domów w Wielkiej Brytanii. Ma być to możliwe dzięki lepszej ich izolacji, unowocześnieniu systemów grzewczych, a także technologiom niskoemisyjnym.

Pracę z powodzeniem przy projekcie znaleźliby między innymi elektrycy, hydraulicy, inżynierowie ds. systemów grzewczych, budowlańcy, czy geodeci. Szeroka skala przedsięwzięcia wymagałaby zatrudnienia dużej liczby specjalistów.

Korzyści z wprowadzenia programu odczułyby przede wszystkim osoby o niskich dochodach. Jak podaje think tank E3G, inicjatywa ta przyniosłaby gospodarce dodatkowe 1,6 mld funtów rocznie. I stworzyła około 50 000 nowych miejsc pracy w tysiącach małych przedsiębiorstw.

Rządowy program Warm Homes Plan ma na celu poprawić energooszczędność 5 mln domów
Rządowy program Warm Homes Plan ma na celu poprawić energooszczędność 5 mln domów / fot. Shutterstock

Mniej opłacalny projekt wydobycia ropy naftowej

Analiza wykazała, że projekt wydobycia ropy naftowej Rosebank, zlokalizowany na zachód od Szetlandów, stworzyłby około 1100 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy. Zatrudnienie to koncentrowałoby się głównie na Morzu Północnym oraz w dwóch firmach, z których jedną jest zagraniczny inwestor – koncern Equinor.

W swoim programie wyborczym z 2024 roku Partia Pracy zobowiązała się do wstrzymania wydawania nowych koncesji na wydobycie ropy i gazu. Projekty Jackdaw i Rosebank mogą jednak stanowić wyjątek, ponieważ znajdowały się już w systemie koncesyjnym.

Koncern Equinor szacował wcześniej, że w szczytowym momencie realizacji projektów Jackdaw i Rosebank powstanie łącznie 3500 miejsc pracy.

Eksperci wielokrotnie podkreślali, że nowe zasoby ropy i gazu z Morza Północnego nie przyczynią się do spadku cen paliw. Ani też nie złagodzą ograniczeń w dostawach, z którymi może mierzyć się Wielka Brytania, ponieważ ropa i gaz są sprzedawane na rynkach międzynarodowych.

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