Niemcy chcą ograniczyć imigrantom dostęp do zasiłków
Niemcy chcą ograniczyć imigrantom dostęp do zasiłków / fot. Shutterstock
NiemcyFinanse i świadczeniaŻycie w Niemczech
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Imigranci, w tym Polacy, mają mieć ograniczony dostęp do zasiłków

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Niemieccy ministrowie chcą, aby imigranci z Europy Wschodniej – w tym Polacy, którzy pracują w Niemczech od niedawna, mieli ograniczony dostęp do zasiłków dla bezrobotnych i zasiłków na dzieci.

Na konferencji ministrów spraw wewnętrznych (IMK) w Hamburgu rozważano sposoby ograniczenia dostępu obywateli UE do długoterminowych zasiłków dla bezrobotnych (Bürgergeld, obecnie Grundsicherung). A także zasiłków na dzieci (Kindergeld). Ministrowie reprezentowali 16 krajów związkowych Niemiec.

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Dostęp do zasiłków w Niemczech zostanie ograniczony?

Ze statystyk wynika, że w ciągu 2025 roku około 2,9 miliona osób ubiegało się o zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld). A także o zasiłek dla bezrobotnych długoterminowych (Bürgergeld).

Ministrowie obecni na konferencji w Hamburgu poinformowali, że chcą ograniczyć dostęp do zasiłków szczególnie dla imigrantów z Europy Wschodniej (w tym Polaków). Ich zdaniem łatwość ubiegania się o świadczenia napędza tylko funkcjonowanie grup przestępczych, które to wykorzystują.

Centrum Pracy wykryło 110 010 przypadków (podejrzenia lub potwierdzenia) oszustwa. A 406 z nich dotyczyło oszustw popełnionych przez organizacje przestępcze. Oznacza to, że z łącznej liczby 2,9 miliona wniosków złożonych w zeszłym roku, 3,79 proc. dotyczyło podejrzenia lub potwierdzenia oszustwa. Natomiast 0,014 proc. było powiązanych z przestępczością zorganizowaną.

Niemieccy ministrowie chcą ograniczyć prawo do zasiłku rodzinnego imigrantom, których dzieci mieszkają poza Niemcami
Niemieccy ministrowie chcą ograniczyć prawo do zasiłku rodzinnego imigrantom, których dzieci nie mieszkają w Niemczech / fot. Shutterstock

Zasiłki na dzieci, które nie mieszkają w Niemczech

W 2025 roku rząd niemiecki wypłacił łącznie 58,6 miliarda euro zasiłków na dzieci, aby wesprzeć rodziców wychowujących 17,5 miliona pociech. Według Niemieckiego Stowarzyszenia Podatników (Bund der Steuerzahler Deutschland e.V.) 300 000 (1,7 proc.) tych dzieci nie mieszka w Niemczech. Oznacza to, że liczba przypadków, w których rodzice oszukują, ubiegając się o zasiłek na dzieci mieszkające w innym państwie członkowskim UE, prawdopodobnie wyniesie mniej niż 1 proc. wszystkich wniosków.

Obecnie, niezależnie od obywatelstwa, wszyscy rodzice legalnie przebywający w Niemczech mają prawo do zasiłków pokrywających koszty wychowania dzieci. Wszyscy rodzice otrzymują taką samą kwotę zasiłku miesięcznie. Obecnie jest to 259 euro na dziecko. Ministrowie chcą utrudnić niektórym obywatelom UE ubieganie się o zasiłki na dzieci.

Zgodnie z prawem UE, dopóki rodzic pracuje i podlega niemieckim składkom na ubezpieczenie społeczne, jest uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych (gdy straci pracę) lub zasiłku chorobowego. Niemcy są również zobowiązane do wypłaty świadczeń rodzicom, których dzieci mieszkają w innym państwie UE. Osoby posiadające status uchodźcy lub osoby ubiegającej się o azyl w Niemczech również mają prawo do zasiłku rodzinnego.

Ministrowie rozważają obecnie, czy rodzice będący obywatelami UE mieszkający w Niemczech powinni mieć ograniczone prawo do zasiłku rodzinnego. Jeśli ich dziecko nie mieszka w Republice Federalnej.

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