Bezpłatne anulowanie biletów kolejowych
Bezpłatne anulowanie biletów kolejowych / fot. Shutterstock
NiemcyŻycie w Niemczech
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Bezpłatne anulowanie biletów w Deutsche Bahn przez upały

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W związku z falą upałów Deutsche Bahn ogłosiło bezpłatne anulowanie biletów kolejowych. Oferta dotyczy podróży w końcówce tego tygodnia i na początku przyszłego.

Pasażerowie planujący podróż pociągami Deutsche Bahn mogą bezpłatnie anulować bilety z powodu ekstremalnych upałów.

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Deutsche Bahn oferuje bezpłatne anulowanie biletów

Niemiecka spółka kolejowa poinformowała w komunikacie prasowym: „Osoby, które nie mogą odbyć podróży z powodu ekstremalnych warunków pogodowych, otrzymają zwrot pieniędzy”.

Oferta Deutsche Bahn obejmuje bilety zakupione przed 23 czerwca na podróże do 30 czerwca. Spółka dodaje, że dotyczy to wszystkich rodzajów biletów, w tym także Sparpreis i Supersparpreis. O zwrot należności można ubiegać się online lub osobiście w kasie biletowej.

Deutsche Bahn podało: „Zalecamy pilne sprawdzenie oficjalnych ostrzeżeń przed upałami podczas planowania podróży. Każdy, kto może przełożyć podróż w tych ekstremalnych warunkach pogodowych, powinien skorzystać ze specjalnej oferty dotyczącej anulowania biletów”.

Oferta Deutsche Bahn obejmuje bilety zakupione przed 23 czerwca na podróże do 30 czerwca
Oferta Deutsche Bahn obejmuje bilety zakupione przed 23 czerwca na podróże do 30 czerwca / fot. Shutterstock

Zakłócenia w ruchu kolejowym

Ze względu na ekstremalne upały Deutsche Bahn przewiduje zakłócenia w ruchu kolejowym i odradza podróżowanie. Wysokie temperatury (przekraczające nawet 40 stopni Celsjusza) są dużym obciążeniem dla infrastruktury. Ponadto zwiększają one ryzyko pożarów nasypów kolejowych.

Obecnie ostrzeżenie przed upałami obowiązuje w całych Niemczech. A alert dotyczący ekstremalnych upałów obejmuje większość zachodnich rejonów kraju. W tym zachodniej Badenii-Wirtembergii, Hesji, Saary, Nadrenii-Palatynatu i Nadrenii Północnej-Westfalii.

Nigdy wcześniej czerwiec w Niemczech nie był tak gorący jak w 2026 roku. Ma to konsekwencje nie tylko dla ludzi i przyrody, ale także dla firm. Upał obniża produktywność i powoduje choroby, a chłodzenie jest drogie.

Miliony osób w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, we Francji, Włoszech, Hiszpanii i innych krajach Europy doświadczają w tym tygodniu ekstremalnych temperatur i wilgotności związanych z kopułami cieplnymi. Temperatury w ciągu dnia w wielu miejscach przekraczają 40 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury w nocy dodatkowo utrudniają ochłodzenie się i regenerację.

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