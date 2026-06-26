Bezpłatne anulowanie biletów w Deutsche Bahn przez upały

W związku z falą upałów Deutsche Bahn ogłosiło bezpłatne anulowanie biletów kolejowych. Oferta dotyczy podróży w końcówce tego tygodnia i na początku przyszłego.

Pasażerowie planujący podróż pociągami Deutsche Bahn mogą bezpłatnie anulować bilety z powodu ekstremalnych upałów.

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Deutsche Bahn oferuje bezpłatne anulowanie biletów

Niemiecka spółka kolejowa poinformowała w komunikacie prasowym: „Osoby, które nie mogą odbyć podróży z powodu ekstremalnych warunków pogodowych, otrzymają zwrot pieniędzy”.

Oferta Deutsche Bahn obejmuje bilety zakupione przed 23 czerwca na podróże do 30 czerwca. Spółka dodaje, że dotyczy to wszystkich rodzajów biletów, w tym także Sparpreis i Supersparpreis. O zwrot należności można ubiegać się online lub osobiście w kasie biletowej.

Deutsche Bahn podało: „Zalecamy pilne sprawdzenie oficjalnych ostrzeżeń przed upałami podczas planowania podróży. Każdy, kto może przełożyć podróż w tych ekstremalnych warunkach pogodowych, powinien skorzystać ze specjalnej oferty dotyczącej anulowania biletów”.

Zakłócenia w ruchu kolejowym

Ze względu na ekstremalne upały Deutsche Bahn przewiduje zakłócenia w ruchu kolejowym i odradza podróżowanie. Wysokie temperatury (przekraczające nawet 40 stopni Celsjusza) są dużym obciążeniem dla infrastruktury. Ponadto zwiększają one ryzyko pożarów nasypów kolejowych.

Obecnie ostrzeżenie przed upałami obowiązuje w całych Niemczech. A alert dotyczący ekstremalnych upałów obejmuje większość zachodnich rejonów kraju. W tym zachodniej Badenii-Wirtembergii, Hesji, Saary, Nadrenii-Palatynatu i Nadrenii Północnej-Westfalii.

Nigdy wcześniej czerwiec w Niemczech nie był tak gorący jak w 2026 roku. Ma to konsekwencje nie tylko dla ludzi i przyrody, ale także dla firm. Upał obniża produktywność i powoduje choroby, a chłodzenie jest drogie.

Miliony osób w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, we Francji, Włoszech, Hiszpanii i innych krajach Europy doświadczają w tym tygodniu ekstremalnych temperatur i wilgotności związanych z kopułami cieplnymi. Temperatury w ciągu dnia w wielu miejscach przekraczają 40 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury w nocy dodatkowo utrudniają ochłodzenie się i regenerację.