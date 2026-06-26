Jak zadbać o koty i psy w trakcie upałów? Jak pomóc zwierzętom?

Upały dają się tak samo we znaki zwierzętom, jak i ludziom. Jak zatem zadbać o psy i koty, gdy temperatury niebezpiecznie rosną? Jak zwierzęta znoszą upały?

Zwierzęta muszą mieć nieograniczony dostęp do wody

Podobnie jak ludzie, nasi domowi pupile potrzebują latem odpowiedniego nawodnienia. Właściciele psów i kotów muszą się upewnić, że zwierzęta zawsze mają nieskrępowany dostęp do czystej wody. Z uwagi na to, że w trakcie upałów psy i koty powinny pić nieco więcej, warto jest umieścić w domu i ewentualnie w ogrodzie nie jedną, a kilka pojemników z wodą. Zwierzęta bowiem, widząc wodę w pobliżu, będą, podobnie jak ludzie, chętniej po nią sięgały.

Oczywiście niektóre zwierzęta są wybredne, a koty w szczególności niechętnie piją wodę, która trochę już w misce odstała. Jednym zatem z dobrych na to sposobów jest zakup specjalnych fontann, które zapewniają cyrkulację wody i przez to zwiększają jej świeżość.

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Udar cieplny – jak chronić koty i psy w trakcie upałów?

Rzadko kiedy pamiętamy, że udar cieplny to przypadłość, która może się przytrafić także zwierzętom domowym. Jak go rozpoznać? Jest kilka objawów, które mogą wskazywać na to, że organizm psa lub kota zbyt długo był narażony na działanie słońca i wysokich temperatur. Wśród takich objawów są m.in. nadmierne dyszenie, ślinienie, letarg, wymioty, a także zapaść.

W razie podejrzenia, że zwierzę cierpi na udar cieplny, trzeba natychmiast przenieść je do chłodnego miejsca i podać mu na początek niewielką ilość wody. Dodatkowo należy zwilżyć futro chłodną, choć nie zimną wodą. Zwilżyć, to jednak nie znaczy przykrywać zwierzęcia mokrym ręcznikiem lub innym materiałem, ponieważ działanie takie może doprowadzić do efektu odwrotnego do zamierzonego i zatrzymać ciepło w organizmie psa lub kota. W razie, gdyby zwierzę nie odzyskiwało formy, należy natychmiast skontaktować się z weterynarzem.

Zapewnij zwierzętom miejsce, w którym będą mogły się schłodzić

Poza dostępem do wody, zwierzęta muszą mieć też miejsce, w którym będą mogły się schłodzić. Przed każdym sezonem letnim należy się upewnić, że w domu znajduje się przynajmniej jedno takie chłodniejsze pomieszczenie – zacienione i dobrze wentylowane. Koty docenią chłodne miejsca przy otwartym oknie, a zatem z odpowiednim przewiewem. Z kolei psy chętnie odpoczną w zacienionym miejscu w ogrodzie.

Spacerujesz z psem? Uważaj na gorący asfalt

Wychodząc na spacer z psem w trakcie upału należy upewnić się, że zbyt długo nie spacerujemy po bardzo nagrzanych powierzchniach. Najlepiej jest wyjść z psem wczesnym rankiem albo późnym wieczorem. Wtedy chodniki nie są jeszcze albo nie są już aż tak nagrzane od słońca. Pamiętajmy bowiem, że gorące powierzchnie mogą z łatwością poparzyć łapy naszego pupila. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy pies może bezpiecznie spacerować po nagrzanej powierzchni, wystarczy zrobić test i przyłożyć do niej dłoń. Jeśli powierzchnia będzie zbyt gorąca dla nas, to będzie to znaczyło, że jest ona także zbyt gorąca dla naszego zwierzęcia.

W przypadku kotów warto jest z kolei zostawić je w trakcie największych upałów w pomieszczeniach zamkniętych. Dodatkowo w trakcie zabawy na świeżym powietrzu w ciągu dnia zwierzętom można ubrać kamizelki chłodzące.

Futro chroni przed poparzeniami

Futro u zwierząt pełni w trakcie ciepłych dni nadzwyczaj istotną rolę, ponieważ chroni je przed poparzeniem słonecznym. Ale właściciele psów i kotów muszą się upewnić, że zwierzęta nie mają nadmiaru sierści. Ta z kolei narażałaby je na ryzyko przegrzania. W tym celu warto jest więc dokładnie i regularnie szczotkować zwierzęta.