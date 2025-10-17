Najwyższe bezrobocie w Holandii od czterech lat
Najwyższe bezrobocie w Holandii od czterech lat / fot. Shutterstock
HolandiaFinanse i świadczenia
2 min.czytania

Bezrobocie w Holandii najwyższe od czterech lat

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Z najnowszych danych urzędu statystycznego CBS wynika, że we wrześniu bezrobocie w Holandii wzrosło do 4 proc., do najwyższego poziomu od czterech lat.

W ubiegłym miesiącu w Holandii 409 000 osób w wieku od 15 do 75 lat było bezrobotnych. Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 4 proc., co stanowi najwyższy wskaźnik od czterech lat.

Wysokie bezrobocie w Holandii

Holenderski urząd statystyczny, CBS, uznaje daną osobę za bezrobotną, jeśli nie ma ona płatnej pracy, aktywnie jej poszukuje i jest gotowa do natychmiastowego jej podjęcia. W ciągu ostatnich trzech miesięcy w Holandii liczba osób bezrobotnych wzrosła średnio o 8000.

Stopa bezrobocia wśród osób w wieku 25–44 lat wzrosła w ciągu ostatniego roku z 3,1 proc. do 3,4 proc., a wśród osób w wieku 45 lat i starszych wzrosła z 2,1 proc. do 2,6 proc. Natomiast wśród osób młodych w wieku 15–24 lat stopa bezrobocia nieznacznie spadła z 9 proc. do 8,8 proc..

Oprócz 409 000 bezrobotnych, było również 3,2 miliona osób niepracujących, które nie spełniały powyższego kryterium. Za niepracujących uznaje się głownie emerytów lub osoby niezdolne do pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności.

Nie zaliczają się one do populacji osób aktywnych zawodowo. W ciągu ostatnich trzech miesięcy liczba osób w tej grupie zmniejszyła się średnio o 9000 miesięcznie. Natomiast liczba osób zatrudnionych wzrosła średnio o 4000 miesięcznie.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy w Holandii liczba osób bezrobotnych wzrosła średnio o 8000
W ciągu ostatnich trzech miesięcy w Holandii liczba osób bezrobotnych wzrosła średnio o 8000 / fot. Shutterstock

Osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych

Mimo dużego wzrostu bezrobocia, liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych (WW) była stabilna na koniec września wyniosła 187 000. Natomiast w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba świadczeniobiorców wzrosła o 15 100 czyli 8,8 proc. A największy wzrost odnotowano wśród osób pracujących w sektorze publicznym i przemyśle.

Przypomnijmy, że Polacy, którzy stracili pracę w Holandii, także mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych (WW-uitkering). Jego wysokość w 2025 roku wynosi 75 proc. wynagrodzenia.

Główny ekonomista CBS, Peter Hein van Mulligen, twierdzi, że wzrost liczby bezrobotnych nie oznacza problemów gospodarczych.

Liczba osób pracujących zarobkowo, łącznie z liczbą bezrobotnych, nigdy nie była tak wysoka i wynosi 76,4 proc. Coraz więcej osób poszukuje pracy, co oznacza, że rośnie również liczba osób, które nie znajdują jej od razu. Te 4 proc. bezrobotnych ma duże szanse na znalezienie zatrudnienia na dzisiejszym rynku pracy.

