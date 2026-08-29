Niemcy coraz częściej uznają kwalifikacje zagraniczne
Niemcy coraz częściej uznają kwalifikacje zagraniczne / fot. Shutterstock
NiemcyPraca i zarobki
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Chcesz pracować w zawodzie w Niemczech? Oto, które kwalifikacje są najłatwiej uznawane

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) wzrosła liczba zagranicznych kwalifikacji, które uznają niemieckie władze.

Zagraniczne kwalifikacje nie zawsze są uznawane w Niemczech. Jednak z najnowszych danych wynika, że niemieckie władze patrzą na nie coraz bardziej przychylnym okiem. Wynika to także dużego zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

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Zagraniczne kwalifikacje w Niemczech

Uznanie kwalifikacji zawodowych przydaje się w wielu zawodach w Niemczech. Do wykonywania pewnych zawodów w tym kraju nostryfikacja dyplomu jest konieczna.
Dobrą informacją dla imigrantów, w tym Polaków, jest to, że w ciągu ostatniego roku wzrosła liczba zagranicznych kwalifikacji uznawanych przez niemieckie władze. Zatwierdziły one ich łącznie 86 600. Jest to o 10 proc. więcej niż w 2024 roku – wynika z danych Destatis.

Co jednak interesujące, mimo znacznego wzrostu liczby zatwierdzonych wniosków o uznanie kwalifikacji, tendencja ta spowolniła. Dla porównania w 2023 roku liczba zatwierdzonych kwalifikacji z zagranicy wzrosła o 21 proc. a w 2024 roku o 25 proc.

W 2025 i 2024 w Niemczech najczęściej uznawano kwalifikacje medyczne
W 2025 i 2024 roku w Niemczech najczęściej uznawano kwalifikacje medyczne / fot. Shutterstock

Jakie kwalifikacje są najłatwiej uznawane?

W 2025 roku, podobnie jak w 2024 roku, najczęściej uznawano kwalifikacje medyczne. Liderem w tej kategorii były te z zakresu opieki nad osobami starszymi (32 000 uznanych), następnie medyczne (13 900) i inżynieryjne (4600).

W trzech zawodach stanowiły one aż 58 proc. zagranicznych kwalifikacji uznanych przez niemieckie władze w 2025 roku. Natomiast spośród kwalifikacji zgłoszonych do uznania, w 2025 roku najpopularniejsze były kwalifikacje tureckie. Łącznie 11 proc. wszystkich kwalifikacji zgłoszonych do uznania w zeszłym roku zostało pierwotnie uzyskanych w Turcji.

Na kolejnych miejscach znalazły się Ukraina (8300 kwalifikacji), Syria (6100 kwalifikacji), Indie i Tunezja (po 5400 kwalifikacji). Liczba kwalifikacji pierwotnie uzyskanych w Syrii, które uznano w Niemczech, wzrosła o 42 proc. między 2024 a 2025 rokiem. Tymczasem liczba uznanych kwalifikacji pierwotnie uzyskanych w Bośni i Hercegowinie znacznie spadła.

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