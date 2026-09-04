Zarobki imigrantów w Niemczech są niższe od wynagrodzeń rodowitych Niemców
Zarobki imigrantów w Niemczech są niższe od wynagrodzeń rodowitych Niemców / fot. Shutterstock
NiemcyPraca i zarobki
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O ile więcej Niemcy zarabiają od imigrantów?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Zarobki imigrantów w Niemczech są znacznie niższe od dochodów obywateli Niemiec – wynika z najnowszych danych.

30,6 proc. imigrantów w Niemczech wykonuje obecnie nisko płatną pracę, w porównaniu z zaledwie 12,3 proc. obywateli tego kraju. Taka sytuacja przekłada się także na wysokość zarobków.

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Zarobki imigrantów w Niemczech

Pod koniec 2025 roku pracujący obywatele Niemiec zarabiali medianę 4396 euro miesięcznie przed opodatkowaniem. W porównaniu z medianą miesięcznych dochodów imigrantów na poziomie 3358 euro. Dane pokazują 23,6-procentową lukę płacową między obywatelami Niemiec a pracownikami z zagranicy.

Mediana dochodów to kwota, przy której taka sama liczba pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin zarabia więcej i taka sama mniej. Zastosowanie mediany zamiast średniej oznacza, że osoby o wyjątkowo wysokich zarobkach nie zawyżają tej liczby.

Jak już wspomnieliśmy – według Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych (Bundesarbeitsministerium), imigranci nie tylko mają niższą medianę dochodów, ale także częściej wykonują nisko płatną pracę.

Ponadto wysokość zarobków pracowników nadal w dużej mierze zależy od wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Dane Federalnego Urzędu Pracy (Bundesagentur für Arbeit) pokazują, że w 2025 roku osoby bez kwalifikacji zawodowych zarabiały medianę 3133 euro. Podczas gdy pracownicy zatrudnieni na pełen etat z kwalifikacjami zarabiali medianę 4069 euro miesięcznie. Wśród pracowników naukowych mediana dochodów wzrasta do 6146 euro miesięcznie.

Wysokość zarobków imigrantów w Niemczech zależy od znajomości języka niemieckiego
Wysokość zarobków imigrantów w Niemczech zależy od znajomości języka niemieckiego / fot. Shutterstock

Im lepsza znajomość języka, tym wyższe wynagrodzenie

Inne badanie przeprowadzone przez Niemiecki Instytut Ekonomiczny (IW) w Kolonii wykazało, że im lepsza znajomość języka niemieckiego wśród pracowników z zagranicy, tym mogą oni liczyć na wyższe wynagrodzenie.

Autor raportu IW, Wido Geis-Thöne wyjaśnił:

Nauka języka jest kluczem do udanej integracji w niemieckim miejscu pracy.

Badanie z 2019 roku wykazało, że należy przeznaczyć więcej środków na podniesienie jakości kursów integracyjnych dla imigrantów w Niemczech. Obecny rząd CDU/CSU-SPD nie zastosował się jednak do tych zaleceń. Planuje natomiast obniżyć państwowe finansowanie kursów integracyjnych z ponad miliarda euro w 2026 roku do około 590 milionów euro w 2027 roku.

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