O ile więcej Niemcy zarabiają od imigrantów?

Zarobki imigrantów w Niemczech są znacznie niższe od dochodów obywateli Niemiec – wynika z najnowszych danych.

30,6 proc. imigrantów w Niemczech wykonuje obecnie nisko płatną pracę, w porównaniu z zaledwie 12,3 proc. obywateli tego kraju. Taka sytuacja przekłada się także na wysokość zarobków.

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Zarobki imigrantów w Niemczech

Pod koniec 2025 roku pracujący obywatele Niemiec zarabiali medianę 4396 euro miesięcznie przed opodatkowaniem. W porównaniu z medianą miesięcznych dochodów imigrantów na poziomie 3358 euro. Dane pokazują 23,6-procentową lukę płacową między obywatelami Niemiec a pracownikami z zagranicy.

Mediana dochodów to kwota, przy której taka sama liczba pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin zarabia więcej i taka sama mniej. Zastosowanie mediany zamiast średniej oznacza, że osoby o wyjątkowo wysokich zarobkach nie zawyżają tej liczby.

Jak już wspomnieliśmy – według Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych (Bundesarbeitsministerium), imigranci nie tylko mają niższą medianę dochodów, ale także częściej wykonują nisko płatną pracę.

Ponadto wysokość zarobków pracowników nadal w dużej mierze zależy od wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Dane Federalnego Urzędu Pracy (Bundesagentur für Arbeit) pokazują, że w 2025 roku osoby bez kwalifikacji zawodowych zarabiały medianę 3133 euro. Podczas gdy pracownicy zatrudnieni na pełen etat z kwalifikacjami zarabiali medianę 4069 euro miesięcznie. Wśród pracowników naukowych mediana dochodów wzrasta do 6146 euro miesięcznie.

Im lepsza znajomość języka, tym wyższe wynagrodzenie

Inne badanie przeprowadzone przez Niemiecki Instytut Ekonomiczny (IW) w Kolonii wykazało, że im lepsza znajomość języka niemieckiego wśród pracowników z zagranicy, tym mogą oni liczyć na wyższe wynagrodzenie.

Autor raportu IW, Wido Geis-Thöne wyjaśnił:

– Nauka języka jest kluczem do udanej integracji w niemieckim miejscu pracy.

Badanie z 2019 roku wykazało, że należy przeznaczyć więcej środków na podniesienie jakości kursów integracyjnych dla imigrantów w Niemczech. Obecny rząd CDU/CSU-SPD nie zastosował się jednak do tych zaleceń. Planuje natomiast obniżyć państwowe finansowanie kursów integracyjnych z ponad miliarda euro w 2026 roku do około 590 milionów euro w 2027 roku.