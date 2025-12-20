24 proc. pracowników w UK planuje odejść z pracy w przyszłym roku
24 proc. pracowników w UK planuje odejść z pracy w przyszłym roku / fot. Shutterstock
Co czwarta osoba planuje odejść z pracy w 2026 roku w Wielkiej Brytanii

Coraz więcej osób w Wielkiej Brytanii jest niezadowolonych ze swojej pracy. Z najnowszych badań wynika, że prawie co czwarty pracownik planuje odejść z zatrudniającej go firmy w przyszłym roku.

Badanie na skalę międzynarodową przeprowadziło Culture Amp, platforma do zarządzania doświadczeniem i wydajnością pracowników. Wzięła w nim pod uwagę 1,4 miliarda odpowiedzi na 97 ankiet przeprowadzonych w 8200 firmach (w tym 816 w Wielkiej Brytanii).

24 proc. mieszkańców Wysp planuje odejść z pracy w przyszłym roku

Tak naprawdę to Niemcy są światowym liderem w kwestii przyszłorocznych planów związanych z odejściem z pracy. W tym kraju aż 25 proc. pracowników planuje złożyć wypowiedzenie w ciągu 12 miesięcy.

Natomiast Stany Zjednoczone deklarują najsilniejszą długoterminową stabilność zatrudnienia. Zaledwie dziewięć procent pracowników planuje zmienić pracodawcę do 2027 roku.

W Wielkiej Brytanii jest to co czwarty pracownik (24 proc.). Stanowi to wzrost o jeden procent w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Natomiast w skali globalnej co piąta osoba (czyli 20 proc.) planuje odejść z pracy w ciągu przyszłego roku. Jest to także o jeden procent więcej niż w roku poprzednim.

Wiele osób myśli o zmianach zawodowych w ciągu 2026 roku
Wiele osób myśli o zmianach zawodowych w ciągu 2026 roku / fot. Shutterstock

Powody zmiany pracy

41 proc. badanych  podaje rozwój kariery jako główny powód zmiany zatrudnienia. Na kolejnych miejscach plasują się: równowaga między życiem zawodowym i prywatnym (12 proc.), wynagrodzenie i świadczenia (10 proc.).

Kiedy pracownicy w całej Wielkiej Brytanii nie są zadowoleni z oferowanych możliwości rozwoju, pracodawcy muszą zastanowić się, jak angażować i stawiać wyzwania najlepszym talentom, nie pozwalając im na zastój i samozadowolenie – mówi Jessica Brannigan, dyrektor ds. badań nad zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach w regionie EMEA w Culture Amp.

W tym tkwi wyzwanie dla pracodawców. Jeśli awanse nie są łatwo dostępne – kariera i możliwości rozwoju mogą wymagać bardziej kreatywnej formy. Firmy, które zidentyfikują najlepsze talenty i zapewnią im rozwój umiejętności, ciekawą pracę i dostęp do kadry kierowniczej, prawdopodobnie zatrzymają swoich pracowników – dodaje.

Justin Angsuwat, dyrektor ds. kadr w Culture Amp, stwierdza:

Wkraczając w rok 2026, musimy zmierzyć się z interesującymi sygnałami. W szczególności w Niemczech i Wielkiej Brytanii krótkoterminowe ryzyko rotacji kadr powinno skłonić kadrę kierowniczą do zastanowienia się nad swoją strategią.

