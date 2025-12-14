Kiedy wypadają Bank Holidays w 2026 roku?
Kiedy wypadają Bank Holidays w 2026 roku?
Jak wypadają Bank Holidays w 2026 roku? Jak mieć 63 dni wolnego przy 28 dniach urlopu?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W tegorocznym pakiecie dni urlopowych w Anglii i Walii pozostały tylko dwa wolne od pracy. Jak się jednak przedstawia sytuacja z przyszłym rokiem? Oto, jak wypadają Bank Holidays w 2026 roku.

Każdego roku w Anglii i Walii wypada osiem świąt państwowych, natomiast dziewięć w Szkocji i dziesięć w Irlandii Północnej. Czasami zdarzają się wyjątki, jak na przykład dodatkowy dzień wolny od pracy, który wypadł 8 maja 2023 roku z okazji koronacji króla Karola. W 2022 roku także dodano dwa dni wolne z okazji Platynowego Jubileuszu Królowej – 3 czerwca i jej pogrzebu – 19 września.

Bank Holidays w 2026 roku w Anglii i Walii

W Anglii i Walii Bank Holidays w 2026 roku wypadają następująco:

Czwartek, 1 stycznia – Nowy Rok
Piątek, 18 kwietnia – Good Friday (Wielki Piątek)
Poniedziałek, 21 kwietnia – Easter Monday (Poniedziałek Wielkanocny)
Poniedziałek, 5 maja – Early May Bank Holiday
Poniedziałek, 26 maja – Spring Bank Holiday
Poniedziałek, 25 sierpnia – Summer Bank Holiday
Czwartek, 25 grudnia – Boże Narodzenie (Christmas Day)
Piątek, 26 grudnia – Drugi dzień świąt (Boxing Day)

Sposób na 63 dni wolnego z 28 dniami urlopu

Wraz z końcem 2025 roku część osób będzie planować urlopy na przyszły rok. Niektórzy próbują znaleźć sposób na jak najlepsze zorganizowanie urlopu, aby dobrze wykorzystać przysługujące im dni wolne.

Zazwyczaj standardowa praca na pełen etat wiąże się z 28 dniami płatnego urlopu rocznego. W roku 2026, jeśli będą one prawidłowo wykorzystane, mogą dać łącznie 63 dni wolnego.

Zgodnie z przedstawionym wyżej kalendarium Bank Holidays w 2026 roku, jeśli zarezerwujemy sobie urlop na piątek 2 stycznia, będziemy mieć zapewnione trzy dni wolnego. Przy wykorzystaniu tylko jednego dnia.

Kolejne dni wolne od pracy przypadają na 3 kwietnia (Wielki Piątek) i 6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny). Rezerwując sobie urlop od 30 marca do 2 kwietnia i od 7 do 10 kwietnia, wykorzystamy tylko osiem dni urlopu, ale będziemy cieszyć się 16 dniami wolnego.

Zaledwie miesiąc później, w maju, wypadają dwa dni wolne od pracy. Jeśli zarezerwujemy sobie cztery dni urlopu w każdym z nich, otrzymamy dziewięć dni wolnego.

Natomiast w sierpniu będziemy mogli uzyskać dziewięć dni wolnego, jeśli zarezerwujemy cztery dni urlopu bezpośrednio po 31 sierpnia.

Po sierpniu pozostaje kilka miesięcy do kolejnych dni wolnych od pracy, które przypadają w okolicach Bożego Narodzenia. W przyszłym roku Boże Narodzenie przypada w piątek, a drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w sobotę. Dlatego otrzymamy 28 grudnia wolne. Oznacza to, że jeśli wykorzystamy siedem dni urlopu w tym okresie, będziemy mogli uzyskać 16 kolejnych dni wolnych.

