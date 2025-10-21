Czas szykować się na blackout? 3 sposoby, jak przetrwać w kryzysie energetycznym

Jesień i zima przypominają, że trwa stały kryzys energetyczny, a groźba blackoutu niepokojąco wzrasta. Niemcy, ale nie tylko, latem “opowiadają” o zielonej, ekologicznej energii, a zimą odpalają stare elektrownie węglowe, bo po prostu prądu brakuje. Ten schemat powtarza się co roku. Jednak nieodpowiedzialność władz odbija się na zwykłych obywatelach i stanie środowiska. Oto 3 sposoby jak przetrwać w kryzysie energetycznym. Czego możemy spodziewać się tej zimy i czy znów zabraknie prądu?

Niemcy, liderzy transformacji energetycznej w Europie, stają w obliczu poważnego kryzysu energetycznego. Mimo ambitnych celów klimatycznych, kraj zmuszony jest do reaktywacji elektrowni węglowych i gazowych. To budzi pytania o przyszłość zielonej energii. W efekcie deficytów rośnie realnie ryzyko blackoutu. Dlatego warto zastanowić się, jak przygotować się na nadchodzące wyzwania. 3 sposoby jak przetrwać w kryzysie energetycznym to podstawa.

Zrozumieć przyczyny kryzysu energetycznego

Niemcy od lat dążą do transformacji energetycznej, jedna przy zmniejszonej produkcji energii z odnawialnych źródeł, konieczne było ponowne uruchomienie elektrowni węglowych. Decyzja tą podjął rząd w odpowiedzi na gwałtowny spadek produkcji energii z OZE spowodowany pochmurną pogodą i gęstą mgłą.

W pierwszej połowie 2025 roku Niemcy odnotowały spadek produkcji energii elektrycznej o 4% w porównaniu do roku poprzedniego. I to mimo wzrostu udziału OZE w miksie energetycznym do 59%

I blackout … 3 sposoby jak przetrwać w kryzysie energetycznym

Choć nie możemy przewidzieć dokładnie, kiedy nastąpi blackout, warto być przygotowanym.

Po pierwsze, zadbaj o zapas energii – przenośne powerbanki, generatory czy baterie solarnych lamp pozwolą utrzymać podstawowe urządzenia w działaniu. Po drugie, przygotuj awaryjne oświetlenie i ciepło – latarki LED, świece i koce termiczne mogą okazać się nieocenione podczas przerwy w dostawie prądu. Po trzecie, zadbaj o komunikację i zapasy – utrzymuj naładowane telefony, miej dostęp do radia bateryjnego, a także zgromadź wodę pitną i żywność o długim terminie przydatności.

Te proste kroki pozwolą przetrwać kilka godzin, a nawet dni w sytuacji kryzysowej.

Monitoruj sytuację i reaguj odpowiednio

Bądź na bieżąco z informacjami o stanie sieci energetycznej. W Niemczech Federalna Agencja ds. Sieci (BNetzA) regularnie publikuje dane o stabilności systemu. W przypadku prognozowanych niedoborów energii, władze mogą wprowadzać ograniczenia w dostawach prądu. Dlatego warto przygotować się na blackout.

3 sposoby jak przetrwać w kryzysie energetycznym – realna wiedza na prawdziwe zagrożenie

Kryzys energetyczny w Niemczech to sygnał ostrzegawczy dla całej Europy. Choć transformacja energetyczna jest niezbędna, niezbędne są również działania zapewniające stabilność systemu energetycznego. Przygotowanie się na potencjalny blackout i świadome korzystanie z energii to kluczowe elementy w radzeniu sobie z nadchodzącymi wyzwaniami.