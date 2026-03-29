Czy Niemcom zabraknie paliwa?
Czy Niemcom zabraknie paliwa? fot. shutterstock.com
Czy Niemcom zabraknie paliwa?

Joanna Baran
Joanna Baran

Niemieckie społeczeństwo i sektor transportowy obserwują wzrost napięcia w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Czy Niemcom zabraknie paliwa już w kwietniu lub maju 2026 roku. I co się wówczas stanie? 

UK zapowiedziało “paliwo na kartki” w przypadku nasilającego się kryzysu dostaw. Zagrożone brakami są również Niemcy. Obecnie wprawdzie nie ma faktycznych braków benzyny, oleju napędowego ani paliwa lotniczego, jednak ceny gwałtownie rosną. Od początku konfliktu z Iranem cena oleju napędowego podskoczyła o ponad 50 centów za litr, a benzyny super o około 30 centów. Wzrost cen nie jest bezpośrednio związany z niedoborami, lecz z globalnym napięciem w łańcuchach dostaw i obawami o przyszłość importu surowców energetycznych.

Czy Niemcom zabraknie paliwa? Sytuacja pod kontrolą, ale ryzyko realne

Minister Reiche zaznacza, że obecne warunki nie przypominają kryzysu z 2022 roku, kiedy nagłe wstrzymanie dostaw gazu z Rosji wprowadziło Niemcy w poważne trudności energetyczne. Obecnie ropa pochodzi z różnych źródeł, w tym z Kazachstanu i Norwegii. Dlatego dostawy wciąż są płynne. Mimo to ministerstwo wskazuje, że przedłużający się konflikt i ewentualne blokady strategicznych cieśnin, takich jak Ormuz, mogą wywołać realne niedobory paliwa w najbliższych miesiącach.

Eksperci i branża naftowa podkreślają, że obecna sytuacja jest napięta. Dlatego każde pogorszenie warunków dostaw szybko przełoży się na rynek wewnętrzny. Ostrzeżenia ministerstwa mają charakter prewencyjny, ale wyraźnie sygnalizują, że Niemcy powinny przygotować się na scenariusz kryzysowy.

Możliwe działania w razie kryzysu

W przypadku rzeczywistych niedoborów paliwa niemieckie władze mogą wdrożyć szereg działań. Jako pierwsze wejdą mechanizmy ograniczania zużycia w sektorze prywatnym i transportowym. Rząd obejmie ochroną priorytetowe dostawy dla służb ratowniczych, transportu publicznego i sektora logistycznego. Równocześnie rząd monitoruje rynek, aby w razie potrzeby przyspieszyć import paliw z alternatywnych źródeł.

Czy Niemcom zabraknie paliwa?
Czy Niemcom zabraknie paliwa?
Część analiz wskazuje również na możliwość wprowadzenia regulacji tymczasowych ograniczających tankowanie w celach niekrytycznych. To sposób aby zabezpieczyć paliwo dla najważniejszych sektorów gospodarki. Władze energetyczne apelują do obywateli o rozsądne korzystanie z paliw. Dlatego warto przygotować się na ewentualne utrudnienia w transporcie w nadchodzących miesiącach.

Prognozy i ryzyko dla społeczeństwa

Najbliższe tygodnie będą najważniejsze. Natomiast rząd podkreśla, że obecnie sytuacja jest stabilna, choć ryzyko niedoborów nie może być ignorowane. Przewidywania ministerstwa, oparte na możliwym scenariuszu eskalacji konfliktu, mają na celu przygotowanie społeczeństwa i przemysłu na potencjalne wyzwania.

Przeczytaj także

Czynsze szaleją: do 800 euro miesięcznie za pokój

Rynek najmu w Niemczech jest szczególnie trudny dla osób z niższymi dochodami oraz tych dopiero na rynek wchodzących, np. studentów.

Ograniczenia podwyżek cen na stacjach paliw – pierwsza pomoc dla kierowców

Ceny benzyny i diesla od czasu wybuchu konfliktu w regionie Bliskiego Wschodu znacząco wzrosły. Dlatego koszty tankowania przytłaczają kierowców i przedsiębiorstwa transportowe w całym kraju.

Nocny Kochanek rusza w europejskie tourneé. W kwietniu zespół zagra 11 koncertów poza Granicami kraju!

Nocny Kochanek rusza w trasę po Europie. 11 koncertów, w tym aż 7 w Wielkiej Brytanii. Sprawdź daty, miasta i szczegóły tournée 2026.

Znikają sklepy stacjonarne, miejsca pracy, centra życia w miastach

Znikają sklepy stacjonarne, a wraz z nimi miejsca pracy i centra życia miejskiego. Czy obraz ulic zmienia się na zawsze?

Przystępny cenowo pociąg między Amsterdamem, Berlinem i Hamburgiem

Holenderska firma kolejowa GoVolta uruchomiła przystępny cenowo pociąg między Holandią a Niemcami. Bilety zaczynają się już od 19 euro.

