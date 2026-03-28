Czynsze szaleją: do 800 euro miesięcznie za pokój

Znalezienie mieszkania w Niemczech w rozsądnej cenie to sztuka. W kraju, gdzie aż około 60 proc. społeczeństwa żyje w wynajmowanych lokalach, a w dużych miastach nawet ponad 80 proc., rynek najmu od dawna funkcjonuje pod silną presją. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy osób z niższymi dochodami oraz tych dopiero wchodzących na rynek – jak studenci czy pracownicy migrujący. To właśnie oni najczęściej odczuwają skutki ograniczonej podaży.

Zanim podpisze się umowę, trzeba przejść casting. Właściciele dokładnie sprawdzają dochody, historię najmu i wiarygodność finansową kandydata, co przy rosnącym popycie na mieszkania daje im ogromną przewagę negocjacyjną.

Wysokie czynsze zjadają skromne budżety studentów

Najbardziej widocznym efektem napiętej sytuacji są rosnące ceny. Jak wynika z danych przywoływanych przez bayerische-staatszeitung, średni koszt pokoju w mieszkaniu współdzielonym osiągnął poziom 512 euro miesięcznie, czyli wzrósł o blisko 4 proc. rok do roku. Co istotne, tempo wzrostu czynszów przewyższa ogólną inflację, co dodatkowo obciąża budżety najemców.

W najdroższych lokalizacjach stawki sięgają 650 euro, a w skrajnych przypadkach nawet 800 euro miesięcznie. Z kolei w mniej popularnych regionach można znaleźć oferty poniżej 400 euro. Jednak to właśnie duże ośrodki akademickie i gospodarcze przyciągają największą liczbę najemców, co automatycznie podbija ceny. W złej sytuacji są zarówno studenci, ale i np. pracownicy sezonowi w Niemczech.

Dodatkowym problemem jest niedopasowanie wsparcia publicznego do realiów rynkowych. Przykładowo ryczałt na mieszkanie w ramach pomocy edukacyjnej wynosi około 380 euro, czyli w większości przypadków nie pokrywa nawet połowy kosztów najmu. I nawet potencjalne podniesienie tej kwoty do 440 euro nie rozwiązałoby problemu systemowo.

Znikające tanie mieszkania i efekt domina

Chociaż na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że ceny się stabilizują, unormowanie dotyczy głównie średnich stawek, natomiast najtańszy segment rynku szybko się kurczy. To właśnie tam konkurencja jest największa – korzystne oferty wynajmu mieszkań znikają w jeden dzień.

Gdy tanie mieszkania znikają, presja przenosi się na kolejne segmenty rynku, powodując efekt domina. Szczególnie dotkliwe jest to dla pracowników o niższych dochodach, w tym wielu Polaków korzystających z dolnego segmentu rynku najmu. Jeśli dostęp do edukacji czy pracy zależy od wsparcia finansowego rodziny, system zaczyna tracić swoją egalitarność.