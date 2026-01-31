W sondażu przeprowadzonym przez Fundację Konrada Adenauera zarówno niemieccy obywatele jak i obcokrajowcy zgadzają się, że przyjeżdżający do kraju imigranci powinni uczyć się języka niemieckiego.

Badanie przeprowadziła powiązana z CDU Fundacja Konrada Adenauera. Wynika z niego, że nie tylko obywatele Niemiec, ale też sami imigranci, zgadzają się co do tego, że nauka języka niemieckiego jest ważna w przypadku nowoprzybyłych.

Nauka języka niemieckiego to priorytet

Ankietę przeprowadzono w formie telefonicznej w okresie od października 2024 roku do stycznia 2025 roku. O opinię zapytano 3015 osób. Byli wśród nich rodowici Niemcy (bez pochodzenia imigracyjnego), Niemcy z pochodzeniem imigracyjnym. A także imigranci mieszkający w Niemczech.

Według sondażu aż 74 proc. respondentów „w pełni zgadza się” z tym, że imigranci mieszkający w Niemczech powinni uczyć się języka niemieckiego. Z kolei 22 proc. badanych „raczej się zgadza” z tą opinią.

Imigranci w Niemczech popierają naukę języka

Okazało się, że biorący udział w badaniu obcokrajowcy byli jeszcze bardziej przekonani o znaczeniu nauki języka niemieckiego niż sami obywatele Niemiec. 73 proc. obywateli Niemiec bez pochodzenia imigracyjnego „w pełni zgodziło się” z tym, że nauka języka niemieckiego jest ważna dla przyjezdnych. W porównaniu z 83 proc. obcokrajowców podzielających taką opinię.

Bez znajomości języka trudniej o pracę

Jak pokazało samo badanie – imigranci najlepiej wiedzą, jak konieczna jest znajomość języka niemieckiego. Zwłaszcza jeśli szuka się zatrudnienia w tym kraju.

Pokazuje to również raport platformy Indeed z 2024 roku. Bazuje on na milionach ofert pracy w Niemczech opublikowanych między wrześniem 2023 roku a sierpniem 2024 roku. Okazało się, że tylko w 2,7 proc. ogłoszeń nie wyszczególniono koniecznej znajomości języka niemieckiego.

Spośród ofert pracy, w których język niemiecki nie był wymagany, dziewięć na dziesięć dotyczyło nisko płatnych stanowisk. Takich jak usługi sprzątania, kosmetyka, handel detaliczny, hotelarstwo, rolnictwo i usługi ochroniarskie.

Natomiast w 2019 roku Instytut Badań Ekonomicznych (IW) w Kolonii przeprowadził inne badanie. Wykazało ono, że im lepsza znajomość języka niemieckiego, tym wyższe zarobki imigrantów.