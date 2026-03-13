Revolut otrzymał licencję bankową w UK. Co to oznacza dla klientów?

Po pięciu latach oczekiwania na zgodę organów regulacyjnych, Revolut może wreszcie rozpocząć działalność jako pełnoprawny bank w Wielkiej Brytanii. Firma z branży fintech poinformowała, że otrzymała od Urzędu Regulacji Ostrożnościowej (PRA) zgodę na uzyskanie pełnej licencji bankowej. Co to oznacza dla posiadaczy kont w Revolut?

Popularny wśród Polaków w UK, Revolut stał się bankiem. Dotychczas używany głównie jako aplikacja do przelewów do Polski oraz płacenia za granicą, Revolut będzie oferował pełnoprawne konta bankowe. Revolut Ltd zmieni się stopniowo w Revolut Bank UK Ltd.

Revolut jest bankiem w UK co to oznacza?

Jako pełnoprawny bank, Revolut oferuje gwarancję na środki w nim trzymane w ramach systemu gwarancji depozytów (FSCS). Oznacza to większe bezpieczeństwo trzymanych pieniędzy dla klientów w razie problemów finansowych banku.

Jednak dzięki statusowi banku, Revolut będzie także oferować regularne rachunki bankowe zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym. Grupa podała, że już w ciągu kilku dni rozpocznie wprowadzanie rachunków bieżących dla niewielkiej grupy nowych klientów.

Zamierza też wprowadzić nowe usługi bankowe dla swoich 13 milionów klientów w Wielkiej Brytanii w tym kredyty.

Co zmieni się dla obecnych klientów?

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Revoluta, firma powiadomi klientów o przeniesieniu kont do Banku z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem, zgodnie ze standardową procedurą określoną w Warunkach korzystania z usługi.

Nie jest wiadome jak zmieni się obsługa kont, aplikacja Revolut oraz czy przenosiny będą związane z kolejną weryfikacją tożsamości klienta.

Najwięcej pytań klienci mają w związku z wymianą walut oraz łatwością zakładania kolejnych kont walutowych dotychczas oferowaną w aplikacji. Polacy korzystali z Revolut do przelewów pieniędzy do Polski i liczą, że korzystny kurs oraz łatwość obsługi pozostanie na tym samym poziomie w Revolut Bank.

Klienci zostaną przeniesieni do Banku w kilku etapach, co potrwa kilka tygodni.

Co z nowymi klientami?

Klienci rejestrujący się od 11 marca 2026 r. mogą nadal otworzyć konto EMI w Revolut Ltd. Wynika to z faktu, że Revolut będzie stopniowo przenosić klientów z Revolut Ltd do Revolut Bank UK Ltd, aby upewnić się, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami.

Wszyscy klienci zostaną przeniesieni do Revolut Bank UK Ltd w ciągu najbliższych miesięcy. W momencie rejestracji klienci zostaną wyraźnie poinformowani w Warunkach korzystania z usługi, do której jednostki są rejestrowani.

Czy wzrosną opłaty za konta i zmienią się wymogi co do dokumentów?

Nie jest wiadome jak zmienią się plany płatnicze Revoluta po przejściu na bank. Firma nie wydała jeszcze oświadczeń w tej sprawie. Nie wiadomo także, co z weryfikacją klientów i czy będzie ona bardziej skrupulatna niż dotychczas. Już od jakiegoś czasu, Revolut restrykcyjnie sprawdzał dokumenty klientów, często blokując konta i dostęp do pieniędzy na długie tygodnie. O blokadach kont Revolut pisaliśmy w 2025 roku.

Wiadomo jednak, że firma już od pewnego czasu wprowadziła opłaty za przelewy zagraniczne z konta biznesowego (25 funtów stała opłata) za przelew powyżej 5000 funtów.

Uruchomienie brytyjskiego banku Revolut otwiera kolejny etap w trajektorii rozwoju firmy. Firma ogłosiła niedawno globalną inwestycję w wysokości 10 mld funtów (13 mld dolarów) w ciągu pięciu lat, a także stworzenie 10 000 nowych miejsc pracy w ramach rozszerzania swojej globalnej działalności. Firma znajduje się obecnie w fazie realizacji swojego zobowiązania do wejścia na 30 nowych rynków do 2030 r.