Koszmar posiadaczy Revoluta. Blokada środków, gdy najbardziej potrzebujesz pieniędzy

Dostajesz powiadomienie z aplikacji, a chwilę później nie możesz zapłacić za zakupy ani zrobić przelewu. Blokady kont w Revolucie i brak kontaktu z konsultantami to problem, z którym boryka się coraz więcej użytkowników. Często zostają bez dostępu do własnych pieniędzy w najtrudniejszych momentach życia. Jak skutecznie odzyskać dostęp do własnych środków?

Praktycznie każdy w naszej redakcji posiada lub posiadał konto w Revolucie. Choć większość naszych znajomych i czytelników używa go do codziennych płatności, coraz więcej osób przeniosło swoje oszczędności do innych banków. Po serii nagłych blokad – które dotknęły nas osobiście oraz naszych czytelników – każdy z nas ma zapasowe konto w tradycyjnym banku. Kto raz musiał walczyć o dostęp do własnych pieniędzy, nie zaryzykuje trzymania tam środków niezbędnych do życia. O blokadach konta pisaliśmy już na początku 2026 roku, ale sytuacja zdaje się pogarszać.

Jak wygląda blokada konta w Revolucie?

Scenariusze są różne. Z naszych doświadczeń wynika, że procedura weryfikacji zaczyna się albo od prośby o dokumenty, albo od natychmiastowego ograniczenia funkcji konta.

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W pierwszym przypadku w aplikacji pojawia się prośba o przesłanie dowodu tożsamości, potwierdzenia adresu lub wyjaśnienia konkretnej transakcji. Bywa, że na tym sprawa się kończy. Często jednak zaraz po przesłaniu dokumentów konto trafia na tzw. standard internal review. Od tego momentu konto jest zablokowane, a klient nie wie, jak długo to potrwa.

Jakie funkcje są odcinane?

To sedno całego problemu. Podczas kontroli posiadacz konta nie może wykonać przelewu, zapłacić kartą w sklepie ani wypłacić gotówki z bankomatu. Pieniądze są, ale nie można z nich skorzystać.

Jeśli kontrola trwa kilka godzin lub jeden dzień – można to przetrwać. Problem pojawia się wtedy, gdy procedura rozciąga się na tygodnie, miesiące, a w skrajnych przypadkach – ponad pół roku. Do tego dochodzi frustrujący kontakt z botami na czacie, które podają sprzeczne komunikaty i mylące terminy zakończenia weryfikacji.

Historie z życia: Od zablokowanego remontu po wakacje bez grosza

Najdłuższa blokada, z jaką mieliśmy do czynienia w redakcji, trwała ponad 6 miesięcy. Na szczęście nasz kolega używał Revoluta tylko podczas wyjazdów zagranicznych i nie trzymał tam środków na stałe. Po wysłaniu dokumentów utknął w procedurze weryfikacji na pół roku. Nigdy nie dowiedział się jaka była przyczyna zarówno blokady jak i tak długiego opóźnienia.

Znacznie groźniejszy przypadek opisała nam nasza czytelniczka. Wraz z mężem odkładała w Revolucie pieniądze na remont domu. Gdy nadszedł czas opłacenia fachowców i przelała oszczędności z konta oszczędnościowego na bieżące, aplikacja zablokowała oba konta na ponad miesiąc. Mimo że cała historia wpłat była znana bankowi, a przelew odbywał się wewnątrz aplikacji, rodzina została bez środków w trakcie trwania prac budowlanych.

Znane są nam także historie, kiedy konto było blokowane w czasie pobytu właściciela na wakacjach za granicą. O ile jeszcze na codzień można pożyczyć pieniądze na czas odblokowania konta, o tyle w czasie urlopu jest to trudniejsze.

Blokady, które nas spotkały trwały od kilku dni do ponad 6 miesięcy.

Czy da się przyspieszyć zdjęcie blokady?

Standardowa rozmowa na czacie z botami Revoluta często przypomina walenie głową w mur. Konsultanci AI posługują się gotowymi szablonami, a powody blokady potrafią zmieniać się z dnia na dzień. Często przy tej samej sprawie powołują się na naruszenie regulaminu, transakcje kryptowalutowe, aż po rzekome błędy użytkownika.

Przedstawiciele sektora bankowego tłumaczą, że banki nie mogą informować klientów o szczegółach kontroli, jeśli jest ona prowadzona w oparciu o przepisy AML (o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy).

Od kiedy Revolut jest bankiem sytuacja się pogorszyła

Revolut uzyskał licencję bankową w Wielkiej Brytanii w 2026 roku. Wcześniej oferował konta EMI (Electronic Money Institution). EMI to rachunek w instytucji pieniądza elektronicznego (fintechu), a nie w tradycyjnym banku. Był to krok w stronę bezpieczniejszej bankowości, ale dla wielu klientów oznacza częstsze i dłuższe blokady kont.

Co można zrobić w praktyce?

Trzeba aktywnie i natarczywie pytać o blokadę. Z naszych obserwacji wynika, że pomaga codzienne ponawianie kontaktu. Najlepiej jest otwierać nowe zgłoszenie za każdym razem i podkreślać, że sytuacja jest krytyczna (np. brak środków na leki, żywność, rachunki).

Jeśli odpowiedzi na czacie nie są satysfakcjonujące albo rozmowa nie przynosi skutku można złożyć skargę za pomocą formularza online albo na e-mail: [email protected]

Jeśli bank nie rozwiązuje problemu w rozsądnym czasie, poinformowanie o zamiarze skierowania sprawy do brytyjskiego rzecznika finansowego (Financial Ombudsman Service – FOS) często przyspiesza działanie procedur.

Jak uniknąć problemów w przyszłości?

Brytyjczycy mają bardzo dobre powiedzenie: „Don’t put all your eggs in one basket”. Warto posiadać więcej niż jedno konto bankowe. Biorąc pod uwagę to jak często Revolut blokuje konta, na pewno nie warto trzymać głównych środków na Revolut. Wielu z nas używa go teraz wyłącznie do przewalutowania pieniędzy i płacenia na wakacjach lub przeniosło się do Wise.

Lepiej także unikać gwałtownych ruchów finansowych. Duże jednorazowe wpłaty i natychmiastowe przelewy całych kwot (zwłaszcza od nowych nadawców) najczęściej wyzwalają automatyczne algorytmy blokujące.