Awaria Revoluta. Miliony osób bez dostępu do pieniędzy. Co wiadomo do tej pory?

Użytkownicy Revoluta nie mogą zalogować się do aplikacji od rana. Nie działa też bankowość online przez przeglądarkę. Klienci Revoluta nie mają dostępu do kont i swoich pieniędzy. Problem dotyczy użytkownicy na całym świecie. Przy próbie zalogowania wita ich jedynie komunikat o błędzie. Kiedy awaria będzie usunięta?

Awaria w Revolut – co dokładnie nie działa?

Podczas próby otwarcia aplikacji użytkownikom wyświetla się komunikat: „Coś poszło nie tak” (ang. „Something went wrong”) z instrukcją, aby „spróbować ponownie później”. Na ekranie widać saldo konta, ale nie da się wejść w żadną opcję.

Z kolei jeśli spróbujemy logować się przez przeglądarkę, nie da się w ogóle wejść na stronę logowania. Po dłuższym czasie kiedy na ekranie jest tylko logo Revolut, pojawia się komunikat o błędzie.

- Advertisement -

Klienci raportują też niedziałające karty płatnicze i jest to o wiele większy problem niż sam brak dostępu do apki.

Klienci zostali pozbawieni możliwości zarządzania swoimi finansami, a bank początkowo nie podawał szczegółowych przyczyn usterki.

W moim przypadku komunikat błędu widzę od rana. Początkowo sądziłam, że to chwilowy problem. Jednak nadal nie jestem w stanie się zalogować. Nie działa też bankowość online. Karta płatniczą nie próbowałam jeszcze płacić, ale w porze lunchu to sprawdzę.

Oświadczenie banku: Pieniądze są bezpieczne

Przedstawiciel Revoluta w wypowiedzi dla brytyjskiego dziennika Metro potwierdził problemy techniczne:

„Obecnie zmagamy się z zakłóceniem działania usług, które wpływa na wiele funkcji aplikacji. Możemy jednak zapewnić, że wszystkie pieniądze i dane naszych klientów są w pełni bezpieczne.” „Pracujemy nad usunięciem usterki od momentu jej wykrycia dziś rano. Przepraszamy wszystkich dotkniętych tą sytuacją za wszelkie niedogodności”

Komunikat dla użytkowników na Reddit

Oficjalny profil Revoluta wydał również oświadczenie w serwisie Reddit, informując społeczność o zaistniałej sytuacji:

„Cześć. Obecnie doświadczamy awarii wpływającej na wiele naszych usług. W związku z tym możecie napotkać problemy z dostępem do różnych funkcji. Nasz zespół inżynierów aktywnie pracuje nad jak najszybszym przywróceniem pełnej sprawności systemu. Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za powstałe utrudnienia.”

Przedstawiciele banku nie podali jednak dokładnego przewidywanego czasu, w którym dostęp do kont zostanie całkowicie przywrócony. Klienci muszą uzbroić się w cierpliwość i regularnie sprawdzać działanie aplikacji.

Coraz większa zależność od technologii

Brak możliwości dostępu do aplikacji bankowej i niedziałająca karta płatnicza pozbawia nas możliwości zrobienia zakupów, zapłaty za paliwo czy usługi. Nie możemy też wypłacić gotówki z bankomatu. Dla wielu osób to całkowity paraliż.

Dopiero co pisaliśmy o problemach jakie mają klienci, kiedy Revolut blokuje konto, na wiele dni czy tygodni. Teraz awaria dotknęła wszystkich użytkowników banku.

Revolut posiada ponad 80 milionów użytkowników na świecie, w tym 13 milionów w Wielkiej Brytanii.