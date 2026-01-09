W urzędach pracy dyskryminacja imigrantów zdarza się często
W urzędach pracy dyskryminacja imigrantów zdarza się często / fot. Shutterstock
NiemcyFinanse i świadczenia
Dyskryminacja imigrantów z UE w niemieckich urzędach pracy

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Z raportu opublikowanego przez Niemieckie Centrum Badań nad Integracją i Migracją (DeZIM) wynika, że często dochodzi do dyskryminacji imigrantów z UE w niemieckich urzędach pracy.

Najnowszy dokument DeZIM zatytułowany „Wir behandeln alle gleich” („Traktujemy wszystkich równo”) pokazuje, że w niemieckich urzędach pracy dochodzi do dyskryminacji imigrantów z UE. Ma ona jednak specyficzny charakter.

Na czym polega dyskryminacja imigrantów z UE w niemieckich urzędach pracy?

Badacze z DeZIM przeprowadzili wywiady z osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych i urzędnikami. Odkryli, że imigranci z UE nie są traktowani na równi z obywatelami Niemiec. W raporcie napisano, że „dochodzi to systematycznych przypadków dyskryminacji przez (nadmiernie) restrykcyjną interpretację przepisów”.

W poprzednim badaniu z 2017 roku 45 proc. świadczeniobiorców, którzy są imigrantami z UE, zgłosiło dyskryminację ze strony urzędników. Natomiast wśród osób urodzonych w Niemczech nierówne traktowanie zgłosiło 30 proc. osób.

Okazało się, że imigranci z UE ubiegający się o zasiłek dla bezrobotnych (Neue Grundsicherung – wcześniej Bürgergeld) doświadczają „powtarzających się schematów wykluczenia administracyjnego”. Ponadto „wykraczają one poza pojedyncze przypadki zachowań dyskryminacyjnych”.

Zgodnie z prawem wszyscy powinni być traktowani sprawiedliwie. Jednak bywa tak, że urzędnicy stosują wobec imigrantów z UE obowiązujące zasady w sposób nadmiernie restrykcyjny. Nie uwzględniają faktu, że wszystkie osoby ubiegające się o zasiłek nie zgłaszają się do urzędu pracy z takim samym doświadczeniem i wiedzą.

Osoby ze słabą znajomością języka niemieckiego są bardziej dyskryminowane
Osoby ze słabą znajomością języka niemieckiego są bardziej dyskryminowane / fot. Shutterstock

Obywateli UE ubiegających się o zasiłek Neue Grundsicherung formalnie traktuje się na równi z obywatelami Niemiec. Jednak często wiedzą mniej o niemieckich systemach administracyjnych. A co za tym idzie, nie otrzymują wystarczającego wsparcia w postaci przydatnych informacji.

Kluczowa znajomość języka niemieckiego

Badanie wykazało także, że kluczowa jest znajomość języka niemieckiego u osób ubiegających się o zasiłek. A także znajomość funkcjonowania systemu socjalnego w Niemczech.

Na przykład osoby z dobrą znajomością języka niemieckiego i wiedzą o niemieckim systemie biurokratycznym są w lepszej sytuacji. Gdyż mają większe szanse na zrozumienie instrukcji technicznych w „Amtsprache” (języku niemieckim administracyjnym). A także wiedzą więcej o procedurach, których muszą przestrzegać pracownicy urzędu pracy.

Osoby wciąż uczące się języka niemieckiego często polegają na „mediatorach kulturowych”. Takich jak przyjaciele, rodzina i znajomi, czy doradcy, którzy pomagają im w kontaktach z urzędem pracy.

