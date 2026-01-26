Gołoledź paraliżuje Berlin – stoją metro, pociągi i autobusy

Zimowy chaos w Berlinie. Marznący deszcz i gołoledź sprawiają, że codzienne życie w stolicy Niemiec jest dzisiaj wyzwaniem zarówno dla pieszych, kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej. Nawet krótkie przejście chodnikiem wymaga teraz ostrożności, a w wielu miejscach ulice przypominają śliską taflę lodu. Metro ma ogromne opóźnienia, a samochody stoją w korkach. Gołoledź paraliżuje Berlin i inne miasta Niemiec.

W poniedziałek rano tramwaje w Berlinie nie kursowały, bo sieci trakcyjne pokryły się lodem, a technicy pracowali nad ich odladzeniem od wczesnych godzin porannych. Metro, szczególnie na liniach U1–U4, zmagało się z problemami z zasilaniem. Natomiast część połączeń jest wstrzymana. Kursowanie autobusów było w dużej mierze możliwe, ale miejscami pojawiały się opóźnienia i zmiany tras. Na kolei miejskiej S-Bahn zamknięty był fragment między Hermannstraße a Südkreuz z powodu uszkodzenia torów. To dodatkowo utrudniało przejazd Ringbahn. Miasto apelowało do pasażerów o cierpliwość i ostrożność. Gołoledź paraliżuje Berlin i inne miasta Niemiec. Zwykłe dotarcie do pracy jest problemem.

Gołoledź paraliżuje Berlin. Piesi w pułapce lodu

Gołoledź jest szczególnie zdradliwa na chodnikach i ścieżkach rowerowych, gdzie brak środków odladzających sprawia, że lód jest niemal niewidoczny. Mieszkańcy przyznają, że poruszanie się po mieście wymaga teraz koncentracji i dostosowania kroków do warunków. W wielu miejscach lodowa pokrywa niebezpiecznie zmniejsza przyczepność. Dlatego każdy poślizg może skończyć się kontuzją.

Jak pogoda kształtuje ruch w Berlinie

Temperatury w ciągu dnia oscylują w okolicach zera. To sprzyja utrzymywaniu się czarnego lodu. Nowy śnieg tylko potęguje problem. Dlatego, że tworzy śliską nawierzchnię, która utrudnia ruch pieszych i samochodów. Kierowcy muszą jeździć powoli i zachować większy dystans, a pasażerowie transportu publicznego liczyć się z przestojami i zmianami w rozkładzie.

Prognozy na najbliższe dni

Meteorolodzy przewidują, że warunki utrzymają się jeszcze przez kilka dni. Nocami temperatura może spaść poniżej zera, a opady śniegu i mżawki wciąż będą sprzyjały tworzeniu się lodu. Późniejsze topnienie śniegu będzie powolne. To niestety oznacza, że chaos komunikacyjny i zagrożenie dla pieszych utrzymają się. Specjaliści radzą unikać zbędnych podróży w godzinach porannych i wieczornych, nosić odpowiednie obuwie i śledzić komunikaty służb miejskich.

Niemcy w objęciach zimy

Berlin nie jest jedynym miastem dotkniętym przez zimową aurę. W całych Niemczech meteorolodzy wydają ostrzeżenia przed gwałtownym śniegiem i oblodzeniem, które prowadzą do wypadków drogowych i zakłóceń w komunikacji. W stolicy natomiast gołoledź paraliżuje Berlin i zmienia codzienne życie w prawdziwą próbę cierpliwości i ostrożności.