Jak łatwo Cię nabrać na internetowe oszustwo? Policja uruchomiła fałszywą stronę

Wyprzedany koncert światowej gwiazdy, brak biletów w oficjalnej sprzedaży i nagle – oferta „ostatnich wejściówek” dostępna od ręki. Właśnie na taki mechanizm liczą internetowi oszuści. Aby pokazać, jak łatwo dać się złapać w tę pułapkę, holenderska policja uruchomiła fałszywą stronę sprzedającą bilety. Jej celem nie było wyłudzenie pieniędzy, lecz uświadomienie internautów, jak działają przestępcy i jak niewiele potrzeba, by stracić czujność.

Strona TicketBewust.nl oferowała rzekomo ekskluzywne bilety na wyprzedane koncerty i wydarzenia sportowe, w tym występy popularnych artystów oraz mecze piłkarskie. Wszystko wyglądało profesjonalnie, wiarygodnie i „jak z prawdziwego sklepu”. Do momentu, gdy użytkownik próbował sfinalizować zakup.

Policja uruchomiła fałszywą stronę. Dlaczego zdecydowała się na taki eksperyment?

Policja uruchomiła fałszywą stronę jako element kampanii edukacyjnej przeciwko oszustwom internetowym, które w ostatnich latach stały się jedną z najszybciej rosnących form przestępczości. Sprzedaż fałszywych biletów to jeden z najbardziej dochodowych procederów – szczególnie w okresach wzmożonego zainteresowania koncertami i wydarzeniami sportowymi.

W ciągu kilku miesięcy reklama fałszywego serwisu była wyświetlana na popularnej platformie ogłoszeniowej Marktplaats i dotarła do ponad 30 tysięcy użytkowników. Od końca października stronę kliknięto ponad 7 tysięcy razy, a niemal połowa odwiedzających podjęła próbę zakupu. Te liczby pokazują jedno: nawet przy ostrzeżeniach wielu internautów działa impulsywnie.

Strona jak pułapka – i dokładnie o to chodziło

TicketBewust.nl została zaprojektowana tak, aby wiernie odtworzyć techniki stosowane przez cyberoszustów. Oferty były atrakcyjne, dostępność ograniczona, a komunikaty sugerowały, że „kto pierwszy, ten lepszy”. To właśnie presja czasu jest jednym z kluczowych narzędzi wykorzystywanych w tego typu oszustwach.

Jednocześnie na stronie celowo umieszczono liczne sygnały ostrzegawcze. Dane rejestracyjne prowadziły do instytucji publicznej. Natomiast adres siedziby po sprawdzeniu wskazywał na policję, a regulamin zawierał nieoczywiste zapisy. Mimo to tysiące osób nie zwróciły na to uwagi. To pokazuje, jak często emocje – chęć zdobycia biletu – wygrywają z rozsądkiem.

Czerwone flagi, które zwykle ignorujemy

Eksperyment policji obnażył schemat powtarzający się w niemal każdym oszustwie internetowym. Zbyt dobra cena, dostęp do czegoś, co oficjalnie jest już niedostępne, nacisk na szybkie działanie i brak czasu na weryfikację. W realnych przypadkach dochodzą do tego jeszcze przelewy na prywatne konta, brak możliwości kontaktu telefonicznego czy niejasne warunki zwrotu.

Policja uruchomiła fałszywą stronę właśnie po to, by pokazać, że te sygnały często są widoczne gołym okiem. Jednak tylko wtedy, gdy użytkownik na chwilę się zatrzyma.

Edukacja zamiast mandatu

Po próbie zakupu użytkownik nie tracił pieniędzy. Zamiast tego był przekierowywany na stronę policyjnego ostrzeżenia. Wówczas system wyjaśniał, że użytkownik padł ofiarą symulowanego oszustwa. Znajdowały się tam również praktyczne porady, jak sprawdzać sprzedawców, na co zwracać uwagę i dlaczego „okazje życia” w internecie bardzo często są pułapką.

To nie pierwsza taka inicjatywa. Wcześniej holenderska policja stworzyła fałszywy sklep z elektroniką oferującą nierealnie niskie ceny. Przekaz był ten sam: jeśli coś wygląda zbyt dobrze, by było prawdziwe, najprawdopodobniej nie jest prawdziwe.

Internet testuje naszą czujność każdego dnia

Akcja z TicketBewust.nl pokazuje brutalną prawdę o zachowaniach internautów. Nawet osoby świadome zagrożeń potrafią zignorować ostrzegawcze sygnały, gdy w grę wchodzą emocje, presja czasu i obietnica „ostatniej szansy”. Policja uruchomiła fałszywą stronę nie po to, by kogoś zawstydzić, lecz by dać bezpieczną lekcję. Zanim prawdziwi oszuści zrobią to znacznie boleśniej.